WHO cảnh báo: Dịch Ebola đang bùng phát nhanh chưa từng thấy, trên 2.000 ca nhiễm và 796 ca tử vong được ghi nhận chỉ trong 2 tháng

WHO cảnh báo Ebola đang "lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây" tại CHDC Congo.

Tổ chức Y tế Thế giới vào thứ Năm (16/7) đã cảnh báo rằng virus Ebola đang lây lan qua Cộng hòa Dân chủ Congo nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây của loại virus chết người này.

Hơn 2.000 ca nhiễm bao gồm 796 ca tử vong đã được xác nhận tại CHDC Congo kể từ khi dịch bệnh được công bố vào hai tháng trước, khiến đây "hiện là đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba được ghi nhận", người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên.

Để so sánh, ông chỉ ra rằng đợt bùng phát dịch Ebola lớn ở CHDC Congo vào năm 2018-2020 "đã mất hơn 10 tháng để đạt đến 2.000 ca nhiễm được xác nhận", đồng thời cảnh báo rằng virus đang lây lan nhanh hơn những gì từng thấy trước đây.

"Trong tháng qua, nó đã lan rộng nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây", ông cảnh báo.

Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 của CHDC Congo đã được công bố vào ngày 15 tháng 5 sau một số ca tử vong ở Ituri, một tỉnh đông bắc giàu tài nguyên khoáng sản đang bị tàn phá bởi các nhóm vũ trang.

Ảnh: AFP

Các ca nhiễm Ebola, vốn lây lan qua tiếp xúc gần và dịch cơ thể bị nhiễm bệnh, cho đến nay đã được tìm thấy ở năm tỉnh của CHDC Congo, cũng như ở nước láng giềng Uganda.

Đợt bùng phát hiện tại do loài Ebola Bundibugyo hiếm gặp gây ra, loại virus chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt.

Trong khi công tác ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh đang được đẩy mạnh, ông Tedros cảnh báo rằng "hơn 80% số ca nhiễm mới đang được phát hiện bên ngoài danh sách tiếp xúc đã biết, cho thấy các chuỗi lây truyền vẫn đang bị bỏ sót".

"Khoảng hai phần ba số ca tử vong đang xảy ra trong các cộng đồng, thuộc nhóm những người chưa từng được chăm sóc tại một cơ sở y tế", ông nói.

Ông Tedros cho biết một trong những mối lo ngại lớn nhất là "môi trường phức tạp nơi đợt bùng phát dịch bệnh đang diễn ra", giữa bối cảnh một cuộc xung đột vũ trang đang chủ động.

Bên cạnh đó, có 377 người đã hồi phục sau khi mắc Ebola ở CHDC Congo, "cho thấy rằng với việc chẩn đoán sớm và chăm sóc an toàn, căn bệnh này có thể sống sót và bị ngăn chặn".

Ảnh: AFP

Để làm trầm trọng thêm các vấn đề ở Ituri, các nhân viên y tế đã bắt đầu một cuộc đình công và phong tỏa lối vào Bệnh viện Tổng hợp Bunia vào thứ Tư. Các nhân viên cho biết họ chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho công việc của mình kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu, mặc dù phải làm việc trong những điều kiện vô cùng khó khăn.

Tại Uganda, tình hình đang khả quan hơn khi bệnh nhân Ebola cuối cùng còn lại đã được xuất viện vào thứ Năm, bắt đầu đợt đếm ngược 42 ngày để quốc gia Đông Phi này có thể được tuyên bố là sạch bóng Ebola, theo Bộ Y tế nước này.

Uganda đã ghi nhận 20 ca nhiễm chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp kể từ giữa tháng Năm. Mười lăm người trong số đó là những người bị nhiễm bệnh ở CHDC Congo rồi sau đó di chuyển sang Uganda.

Khác với số lượng ca nhiễm đang gia tăng nhanh chóng ở CHDC Congo, Uganda đã không báo cáo ca nhiễm mới nào kể từ ngày 22 tháng Sáu.

"Hôm nay, Uganda đã cho xuất viện bệnh nhân Ebola cuối cùng, một công dân Congo đã hồi phục thành công và sẵn sàng đoàn tụ với gia đình", Bộ Y tế Uganda đăng tải trên mạng xã hội X.

"Uganda bắt đầu đếm ngược. Nếu 42 ngày trôi qua mà không có một ca nhiễm mới nào, các hướng dẫn của WHO quy định rằng chúng tôi sẽ được tuyên bố là sạch bóng Ebola."

Nguồn: France24