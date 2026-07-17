Bé gái 3 tháng tuổi tử vong vì mẹ dùng máy sấy tóc

Một người mẹ 28 tuổi đã bị kết án vì tội vô ý làm chết người sau khi để con gái mới sinh tiếp xúc với hơi nóng từ máy sấy tóc.

Mới đây, Courtney Gartshore (Mỹ, 28 tuổi) đã bị tuyên án có tội trong vụ sát hại con gái ba tháng tuổi của mình, bé Dahlia-Rose Gartshore.

Gartshore bị kết tội giết bé Dahlia-Rose sau một phiên tòa xét xử tại Tòa án Tối cao ở Aberdeen, theo báo cáo từ BBC. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, các sĩ quan cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Dịch vụ Cứu thương Scotland thông báo về cái chết của một bé gái ba tháng tuổi ở Peterhead. Bé Dahlia-Rose Gartshore được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường.

Một cuộc điều tra về cái chết của đứa trẻ đã được tiến hành và sau các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Courtney Gartshore đã bị bắt giữ và bị buộc tội vào tháng 11 năm 2023.

Courtney Gartshore 28 tuổi)

Một người bạn cũ của Gartshore chia sẻ: "Tôi không hiểu sao ai đó có thể làm điều đó với một đứa trẻ sơ sinh bé bỏng, không thể tự vệ như vậy. Địa ngục vẫn còn là một nơi quá tốt đẹp cho kết cục của cô ta. Tôi rất mừng vì cô ta đã bị kết án. Tôi sẽ không bao giờ có thể ngừng suy nghĩ về nỗi đau đớn và sự dày vò mà Dahlia-Rose đã phải trải qua trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời."

Thanh tra Thám tử James Callander cho biết: "Trẻ em là những đối tượng không thể tự vệ và cần phải được bảo vệ. Cái chết của bất kỳ đứa trẻ nào cũng đặc biệt đau lòng, nhưng cái chết của một đứa trẻ dưới bàn tay của cha mẹ mình là điều vô cùng đáng phẫn nộ. Tất cả những người tham gia vào cuộc điều tra này đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi hoàn cảnh tử vong của Dahlia-Rose, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phơi bày sự thật và đảm bảo rằng kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra ánh sáng công lý."

Bé Dahlia-Rose đã tử vong vì hơi nóng từ máy sấy

Ông nói thêm: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã hỗ trợ một cuộc điều tra vô cùng khó khăn và nhạy cảm này. Sự cam kết kiên định và tính chuyên nghiệp của các sĩ quan và các cơ quan đối tác, những người đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo cuộc điều tra phức tạp này được thực hiện một cách kỹ lưỡng và với sự cẩn trọng, tôn nghiêm và tôn trọng tối đa. Tôi cũng muốn ghi nhận cộng đồng địa phương vì sự kiên nhẫn, thấu hiểu và hỗ trợ của họ trong suốt cuộc điều tra này, đặc biệt là những người đã đứng ra cung cấp thông tin, sự hợp tác của họ là vô giá trong việc giúp chúng tôi thiết lập sự thật và đảm bảo phán quyết kết tội này."

Nguồn: Daily Star