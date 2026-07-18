Đang cùng chú xuống sông rửa bùn sau buổi cấy lúa, bé trai 12 tuổi ở Ấn Độ bất ngờ bị một con cá sấu lao lên tấn công và kéo xuống nước. Dù người dân lập tức lao vào giải cứu, thi thể em chỉ được tìm thấy sau gần 5 giờ.

Một vụ cá sấu tấn công thương tâm vừa xảy ra tại thị trấn Bahraich, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khiến một bé trai 12 tuổi thiệt mạng. Nạn nhân bị cá sấu bất ngờ lao lên cắn khi đang rửa bùn dưới sông sau giờ làm đồng. Dù nhiều người dân đã lập tức lao vào ứng cứu, bé trai vẫn bị con vật kéo xuống dòng nước và mất tích. Thi thể em được tìm thấy sau gần 5 giờ, trong tình trạng một phần cơ thể đã bị cá sấu cắn xé.

Theo The Times of India và truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào chiều 16/7. Bé trai tên Sunil đi cấy lúa cùng người chú. Sau khi làm đồng xong, hai chú cháu xuống sông Ghagra để rửa sạch bùn đất bám trên người.

Bất ngờ, một con cá sấu từ dưới nước lao lên, ngoạm chặt lấy Sunil rồi kéo em xuống sông. Nhân chứng cho biết con vật liên tục quật mạnh nạn nhân trên mặt nước. Càng vùng vẫy, Sunil càng bị cá sấu siết chặt hơn.

Người chú lập tức tri hô cầu cứu. Nghe tiếng kêu, nhiều nông dân và dân làng xung quanh chạy đến, dùng gạch, đá và những cây tre dài tấn công con cá sấu với hy vọng buộc nó nhả nạn nhân. Tuy nhiên, con vật vẫn nhiều lần kéo bé trai chìm xuống nước trước khi biến mất giữa dòng sông.

Sau vụ việc, người dân tiếp tục dùng các cây tre dài dò tìm trên mặt nước. Gần 5 giờ sau, thi thể của Sunil mới được phát hiện. Cảnh sát sau đó đưa nạn nhân đi khám nghiệm tử thi.

Ông T.N. Maurya, lãnh đạo cảnh sát địa phương, xác nhận vụ việc và cho biết các thủ tục điều tra theo quy định đang được tiến hành.

Hoàn cảnh của nạn nhân càng khiến nhiều người xót xa. Sunil mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em. Trước khi gặp nạn, em đang học lớp 6.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã khởi động quy trình hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ông Prakash Singh, đại diện chính quyền địa phương, cho biết gia đình bé trai sẽ được nhận khoản hỗ trợ 400.000 rupee (khoảng 120 triệu đồng) theo chương trình bồi thường thiên tai của bang Uttar Pradesh.