Sau gần một năm điều tra, vụ bé gái 3 tuổi bị bạn gái của cha ruột sát hại đã được đưa ra xét xử tại Trung Quốc. Cáo trạng cho rằng bị cáo ra tay vì ghen với tình cảm người tình dành cho con gái.

Tòa án tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 15/7 đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị sát hại, gây chấn động dư luận nước này. Bị cáo là bạn gái của cha ruột nạn nhân, bị truy tố về tội Cố ý giết người sau khi bị cáo buộc dùng tay bịt mũi, miệng rồi nhiều lần trùm túi nylon lên đầu bé gái khiến nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Phiên tòa kéo dài khoảng 3 giờ và chưa tuyên án ngay sau khi kết thúc.

Theo cáo trạng, bị cáo họ Khâu (30 tuổi) là bạn gái của anh Doãn, cha ruột bé gái tên Đồng Đồng. Sáng 23/8/2025, do bé gái quấy khóc, người phụ nữ này đã dùng tay bịt kín mũi, miệng của nạn nhân, sau đó nhiều lần dùng túi nylon màu đen trùm lên vùng mũi, miệng trong thời gian dài khiến bé tử vong vì ngạt thở.

Bé gái nhiều lần bị thương bất thường trước khi tử vong

Theo lời anh Doãn, sau khi ly hôn vợ vào tháng 5/2023, anh được quyền nuôi con gái. Đến tháng 9 cùng năm, anh quen và bắt đầu chung sống với bị cáo sau khi hai người gặp nhau qua mạng.

Bị cáo cũng từng kết hôn và có một con gái riêng. Do anh Doãn thường xuyên đi làm xa, người phụ nữ này là người trực tiếp chăm sóc cả hai đứa trẻ trong thời gian dài.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng trước khi vụ án xảy ra, bé Đồng Đồng liên tiếp gặp những chấn thương khó hiểu.

Tháng 3/2025, anh Doãn được bạn gái thông báo con gái bị bầm tím nghiêm trọng ở mắt. Chỉ ít ngày sau, người phụ nữ tiếp tục nói bé bị gãy xương đùi và phải phẫu thuật, giải thích rằng nạn nhân "không may bị ngã".

Đến tháng 6/2025, bé gái lại bị bỏng ở bụng, vùng kín và bàn chân. Khi đó, bị cáo cho rằng bé vô tình làm đổ bát canh trứng nóng lên người.

Tuy nhiên, sau khi vụ án bị phanh phui, cảnh sát xác định những thương tích này đều có liên quan đến bị cáo.

Mẹ ruột của bé gái cho biết bà từng đến bệnh viện thăm con sau vụ gãy xương. Đầu tháng 8/2025, khi nhìn thấy con gái bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, bà đã đề nghị được đón con về chăm sóc nhưng bị người phụ nữ từ chối.

Không lâu sau đó, bé gái đã tử vong.

Ban đầu bị coi là tai nạn

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 6h40 sáng 23/8/2025, gia đình phát hiện bé Đồng Đồng trong tình trạng bất tỉnh, quanh miệng có một chiếc túi nylon. Bé được đưa đi cấp cứu ngay nhưng được xác nhận đã tử vong sau khoảng một giờ. Cơ quan pháp y nhận định nguyên nhân tử vong là ngạt thở.

Anh Doãn cho biết sau vụ việc, bạn gái nói với mình rằng con "chơi túi nylon nên gặp nạn". Người phụ nữ sau đó đã gọi chị dâu họ đến cùng đưa bé tới cơ sở y tế.

Do nạn nhân còn quá nhỏ và bị cáo tìm cách che giấu sự thật, vụ việc ban đầu được xử lý như một tai nạn. Thi thể bé gái nhanh chóng được chôn cất.

Chỉ sau khi người cha đề nghị cơ quan chức năng khai quật tử thi để giám định pháp y, kết quả mới xác định bé không chết do tai nạn mà là nạn nhân của một vụ án mạng.

Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, bị cáo thông báo với bạn trai rằng mình đã mang thai.

Đến tháng 11/2025, cảnh sát chính thức khởi tố vụ án hình sự. Một tháng sau, người phụ nữ bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để truy tố về tội Cố ý giết người. Do đang mang thai, bị cáo được áp dụng biện pháp giám sát tại nơi cư trú thay vì tạm giam.

Anh Doãn cho biết bị cáo đã sinh con vào tháng 4/2026 và hiện vẫn đang trong thời gian cho con bú. Kết quả giám định ADN xác nhận anh là cha ruột của đứa trẻ.

Sau phiên tòa, mẹ ruột của bé Đồng Đồng khẳng định sẽ không chấp nhận hòa giải và mong tòa án xử lý nghiêm bị cáo theo quy định pháp luật. Bà cũng cho biết gia đình sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm của cha bé gái vì đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám hộ, dẫn đến hậu quả đau lòng xảy ra.

Nguồn: GMW