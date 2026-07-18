Sau khi Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup 2026, Công chúa Leonor cùng Vua Felipe VI và các thành viên Hoàng gia xác nhận sẽ sang Mỹ cổ vũ đội nhà.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp với tỷ số 2-0 ở bán kết World Cup 2026, qua đó giành vé vào trận chung kết sau 16 năm chờ đợi. Trong bầu không khí hân hoan trên khắp cả nước, Hoàng gia Tây Ban Nha cũng xác nhận Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofia sẽ cùng sang Mỹ để theo dõi trận chung kết, với hy vọng được chứng kiến thêm một khoảnh khắc lịch sử như chức vô địch năm 2010.

Do bận lịch trình tham gia hoạt động của Hoàng gia và chương trình huấn luyện quân sự của Công chúa Leonor, gia đình Hoàng gia không thể có mặt tại sân vận động ở Dallas để theo dõi trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Thay vào đó, cả gia đình đã cùng xem truyền hình trực tiếp tại khách sạn. Hình ảnh do Hoàng gia công bố cho thấy Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia cùng hai con gái đều mặc áo đấu tuyển Tây Ban Nha được in tên riêng và số 26, ngồi trên ghế sofa theo dõi trận đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cả bốn người ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Vua Felipe VI không giấu được sự phấn khích khi bật nhảy reo hò, trong khi Công chúa Leonor - người thường được truyền thông châu Âu gọi là "một trong những công chúa xinh đẹp nhất châu Âu" - nở nụ cười rạng rỡ.

Trên mạng xã hội, Hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển: "Cảm ơn các bạn đã mang đến cho chúng tôi một hành trình tuyệt vời. Cố lên!"

Theo các nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha như El Mundo, HOLA, El Independiente cùng thông báo từ Cung điện Zarzuela, cả gia đình Hoàng gia sẽ đến Mỹ trước trận chung kết. Trước đó, Vua Felipe VI từng úp mở rằng Hoàng gia "đang sắp xếp" chuyến đi và nay kế hoạch đã chính thức được xác nhận.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 19/7 (giờ địa phương) tại bang New Jersey, nơi Tây Ban Nha sẽ chạm trán Argentina để tranh chức vô địch.

Kỳ vọng tái hiện khoảnh khắc kinh điển năm 2010

Việc cả gia đình Hoàng gia cùng xuất hiện tại trận chung kết khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh nổi tiếng sau chức vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha.

Khi ấy, Công chúa Leonor mới 4 tuổi còn Công chúa Sofia 3 tuổi. Trong buổi tiếp đón đội tuyển tại Cung điện Zarzuela ở Madrid, dưới sự hỗ trợ của thủ quân khi đó là huyền thoại thủ môn Iker Casillas, hai chị em đã được chạm tay và nâng chiếc cúp vàng World Cup. Những khoảnh khắc ngây thơ, đáng yêu ấy nhanh chóng trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng trong lòng người hâm mộ Tây Ban Nha.

Giờ đây, khi Leonor đã bước sang tuổi 20 và là người thừa kế ngai vàng, nhiều người kỳ vọng nếu Tây Ban Nha một lần nữa đăng quang, hai chị em sẽ lại có dịp chụp ảnh cùng chiếc cúp vô địch, tạo nên một biểu tượng mới sau 16 năm.

Vua Felipe VI từ lâu được biết đến là người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Tây Ban Nha và thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ đội nhà ở những giải đấu lớn. Chuyến đi lần này của cả gia đình không chỉ được xem là nguồn động viên tinh thần dành cho các cầu thủ mà còn thể hiện sự gắn kết giữa Hoàng gia và đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Công chúa Leonor vừa hoàn thành 3 năm huấn luyện quân sự và đang tích cực tham gia các hoạt động công vụ với tư cách người kế vị ngai vàng. Việc cùng gia đình sang Mỹ theo dõi trận chung kết cũng được xem là dịp hiếm hoi để công chúng thấy hình ảnh gần gũi của nữ Công tước xứ Asturias bên cạnh người thân.

Nguồn: ETtoday