Bắt được cá sấu khổng lồ dài 4,8 mét chuyên tấn công người dân

Người dân địa phương đã bắn chết một con cá sấu khổng lồ được cho là thủ phạm gây ra các vụ tấn công dân làng.

Những người chuyên bắt cá sấu cùng với người dân đã tham gia bắt giữ con thú dài 4,8 mét trong một chiến dịch săn bắn được cấp phép tại thị trấn ven biển Bintulu thuộc bang Sarawak, Malaysia.

Người dân được cho là đã liên tục phàn nàn về các vụ chạm trán cá sấu dọc sông Tatau trước khi một nhóm được cử đi truy tìm nó vào ngày 8/7.

Thợ săn cá sấu được cấp phép Juni Kung cho biết nhóm của ông đã xác định được vị trí của con cá sấu trước khi nổ súng.

Con cá sấu khổng lồ bị bắt.

Ông nói: "Con cá sấu đã bị bắn trúng đầu. Chiến dịch được thực hiện với sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu vì khu vực này trước đây đã từng chứng kiến các vụ cá sấu tấn công người".

Đoạn clip cho thấy người dân địa phương kinh ngạc chọc vào xác con cá sấu, với một vết thương do đạn bắn lớn trên đầu. Con cá sấu chết sau đó được nâng lên bằng cần cẩu để mọi người cùng xem và chụp ảnh.

Con cá sấu khổng lồ này là con đầu tiên bị giết khi chính quyền thực hiện chiến dịch tiêu diệt cá sấu kéo dài 3 ngày tại sông Tatau và khu vực Kuala Tatau gần đó.

Juni nói thêm: "Chiến dịch này sẽ tiếp tục được thực hiện định kỳ như một biện pháp an toàn để giảm nguy cơ cá sấu tấn công người dân và người sử dụng sông trong khu vực".

Các vụ tấn công của cá sấu vẫn là mối đe dọa thường trực ở Sarawak, đặc biệt là dọc theo các con sông và cửa sông nơi cá sấu nước mặn phân bố rộng rãi. Bang này có tỷ lệ chạm trán cá sấu cao nhất Malaysia, thường liên quan đến ngư dân hoặc dân làng tắm trên bờ sông.

Chính quyền đã cố gắng giảm thiểu thương vong bằng cách tiêu diệt cá sấu định kỳ, đặt biển báo cảnh báo và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.