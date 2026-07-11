Chạy trốn biển lửa Tây Ban Nha, nhiều du khách sa ‘bẫy chết người’

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong đợt cháy rừng thuộc mức tồi tệ nhất lịch sử ở miền nam Tây Ban Nha. Hàng chục người vẫn mất tích và nhiều câu chuyện thương tâm về cuộc chạy trốn biển lửa của các nạn nhân dần được hé lộ.

Khoảng 150 nhân viên cứu hộ được triển khai để khống chế đám cháy rừng gần thị trấn Los Gallardos thuộc tỉnh Almería; nhiều cư dân phải sơ tán khỏi nhà theo yêu cầu của chính quyền vùng Andalusia.

Ông Antonio Sanz - phụ trách y tế và dịch vụ khẩn cấp vùng Andalusia, gọi đây là “vụ cháy rừng tàn khốc nhất từ trước đến nay tại khu vực này”. Andalusia là điểm du lịch nổi tiếng.

Trong cuộc họp báo ngày 10/7, ông Juanma Moreno - lãnh đạo chính quyền vùng Andalusia, cho biết ít nhất 23 người vẫn đang mất tích.

Đám cháy rừng lan rộng ở vùng Andalusia của Tây Ban Nha. (Nguồn: AP)

Mùa hè năm nay, nhiều kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ trên khắp châu Âu, với những đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện sớm bất thường tại nhiều quốc gia. Lực lượng cứu hỏa đang phải chiến đấu với cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

Ông Sanz cho biết một số nạn nhân đã cố gắng thoát thân bằng cách đi qua lòng sông khô, nhưng nơi này lại trở thành “bẫy chết người”. Có 4 người tử vong trong 1 chiếc xe, 7 người khác thiệt mạng khi cố gắng chạy bộ thoát khỏi biển lửa.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy các nạn nhân chủ yếu, hoặc có thể toàn bộ là công dân nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ có thể khẳng định điều này sau khi chính thức xác minh danh tính của họ”, ông Sanz nói.

Ông Francisco Reyes - Thị trưởng Los Gallardos, cho biết tình hình rất “kinh hoàng vì gió rất mạnh và lửa lan cực kỳ nhanh”.

“Chúng tôi đã phải sơ tán người dân ở Almocáizar và khu vực Terminar de Vedas. Hiện chúng tôi đang hướng tới khu cắm trại vì như các bạn thấy, gió đang thổi từ phía tây và đám cháy sẽ lan tới đó. Tại khu cắm trại hiện có khoảng 400-500 người”, ông nói với Reuters .

Trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích và xác định danh tính nạn nhân thiệt mạng, nhiều người đã lên mạng xã hội bày tỏ lo lắng.

Một phụ nữ sống tại Mỹ đăng trên mạng xã hội X, rằng anh trai cô mất tích sau khi cùng nhóm 10 người cố gắng chạy qua thung lũng để thoát khỏi đám cháy. Trong khi đó, 1 phụ nữ khác cho biết trên Facebook rằng cô không thể liên lạc với cha mẹ mình sau khi họ thông báo đang sơ tán hôm 9/7.

Cháy rừng không phải hiện tượng hiếm gặp ở châu Âu, nhưng cuộc khủng hoảng khí hậu đang khiến thời tiết nóng hơn và khô hạn hơn, khiến cháy rừng ngày càng dữ dội.

Với số người thiệt mạng tính đến nay, đây là vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2005, khi 11 lính cứu hỏa thiệt mạng ở tỉnh Guadalajara trong vụ cháy bắt nguồn từ bếp nướng ngoài trời.

Tháng trước, Tây Ban Nha ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, có ngày cao hơn mức trung bình tới 7,1 độ C, Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha cho biết.

Pháp và Anh cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong những ngày gần đây, có nơi trải qua nhiệt độ hơn 40 độ C.