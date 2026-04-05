Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Ba tỉnh Chiang Mai, Lamphun và Phayao của Thái Lan đã xác định 17 huyện là vùng cần hỗ trợ ứng phó thiên tai khẩn cấp. Quyết định về việc ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng được đưa sau khi các địa phương đánh giá mức độ gia tăng của cháy rừng, khói mù và ô nhiễm không khí.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng cường phối hợp quản lý, cho phép sử dụng quỹ ứng trước và các nguồn ngân sách liên quan để hỗ trợ kịp thời người dân và khắc phục thiệt hại do cháy rừng.

Tỉnh Chiang Mai đã tuyên bố vùng thảm họa cháy rừng ở 2 huyện khi các vụ cháy rừng và tình trạng khói mù ngày càng trầm trọng tiếp tục tàn phá một số khu vực phía Bắc tỉnh này. Chính quyền tỉnh đã chính thức chỉ định Samoeng và Hot là các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa cháy rừng và là khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Tại huyện Samoeng, tuyên bố thảm họa cháy rừng bao gồm 4 khu vực Samoeng Tai, Mae Sap, Samoeng Nuea và Yang Moen, sau khi cháy rừng tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến cả rừng và các cộng đồng dân cư lân cận. Còn ở huyện Hot, chính quyền sở tại đã tuyên bố 6 khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp gồm Hang Dong, Ban Tan, Na Kho Ruea, Hot, Bo Luang và Bo Sali. Khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng gây thiệt hại về người và tài sản.

Chính quyền tỉnh Chiang Mai đã chỉ thị các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá thiệt hại tại hiện trường và cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho người dân bị ảnh hưởng. Các biện pháp gồm hỗ trợ sinh kế và phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng.

Giới chức Thái Lan đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình vì nhiều khu vực vẫn đang đối mặt với nguy cơ từ các vụ cháy rừng đang diễn ra và khói mù tích tụ. Điều này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người dân cho đến khi tình hình bắt đầu được cải thiện.