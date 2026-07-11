Hàng nghìn sinh vật biển kỳ lạ đồng loạt dạt vào bờ, chuyên gia lập tức phát cảnh báo du khách tránh xa

Hàng nghìn sinh vật biển có hình đồng xu bất ngờ phủ kín bãi cát, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp khiến nhiều người vừa tò mò vừa e ngại.

Sinh vật biển kỳ lạ phủ kín bãi biển, du khách được khuyến cáo không chạm vào

Theo Sohu và Jimu News, ngày 5/7, nhiều đoạn video và hình ảnh ghi lại cảnh hàng nghìn sinh vật biển lạ đồng loạt dạt vào bãi biển Dameisha và vùng ven biển thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Trong các đoạn video, mặt bãi biển xuất hiện dày đặc những sinh vật nhỏ có hình tròn dẹt, màu xanh lam pha bạc, nổi lấp lánh dưới ánh nắng. Nhìn từ xa, chúng giống như vô số đồng xu bạc nằm rải rác trên cát, tạo nên khung cảnh hiếm gặp khiến nhiều du khách không khỏi tò mò.

Ban đầu, không ít người tưởng đây chỉ là những vật thể bị sóng đánh dạt vào bờ. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, nhiều người mới phát hiện chúng là các sinh vật biển còn nguyên hình dạng và vẫn đang trôi theo từng đợt sóng.

Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự ngạc nhiên trước cảnh tượng hiếm gặp. Một số người còn ví khung cảnh này giống như "bãi biển phủ đầy đồng xu" , trong khi nhiều người khác đặt câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu bất thường của môi trường biển.

Theo Công ty TNHH Phát triển Du lịch Văn hóa Gongchaosheng - đơn vị quản lý Công viên bãi biển Dameisha, hiện tượng này xuất hiện sau nhiều ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nhiệt độ nước biển tăng cao và các đàn sinh vật nổi bị sóng cùng thủy triều đưa vào gần bờ.

Ngay sau khi phát hiện số lượng lớn sinh vật dạt vào bãi biển, lực lượng quản lý đã nhanh chóng huy động nhân viên thu gom, vệ sinh khu vực và đặt biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo thống kê của ban quản lý, riêng trong ngày 5/7, bãi biển Dameisha đã đón gần 40.000 lượt khách . Trong thời gian này, có hai trường hợp được nghi ngờ tiếp xúc với các sinh vật trên và xuất hiện triệu chứng kích ứng ngoài da. Cả hai sau đó được sơ cứu tại phòng y tế và sức khỏe nhanh chóng ổn định.

Thực chất đây là loài gì và có nguy hiểm không?

Theo các chuyên gia, những sinh vật biển xuất hiện trên bãi biển Dameisha thuộc họ Porpitidae , thường được gọi là sứa "đồng xu bạc" (Blue Button) nhờ cơ thể hình tròn dẹt giống đồng xu nổi trên mặt nước.

Dù thường được gọi là sứa, loài này thực chất không phải là một cá thể đơn lẻ mà là một tập hợp nhiều polyp sống liên kết với nhau. Chúng chủ yếu trôi nổi trên mặt biển ở các vùng nước ấm và được dòng hải lưu đưa đi nhiều nơi.

Các nhà sinh học biển cho biết sứa "đồng xu bạc" có màu xanh lam đặc trưng, đường kính chỉ vài centimet nên rất dễ bị nhầm với túi ni lông, nắp chai hoặc các mảnh nhựa trôi nổi trên biển. Chính vì vậy, nhiều người thường vô tình nhặt lên khi bắt gặp trên bãi cát.

Theo giới chức địa phương, độc tính của loài này không mạnh như một số loài sứa khác. Tuy nhiên, các xúc tu vẫn chứa tế bào gây chích có thể khiến người tiếp xúc bị ngứa, bỏng rát, nổi mẩn hoặc kích ứng da, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm.

Điều đáng lưu ý là ngay cả khi đã chết hoặc không còn cử động, các tế bào gây chích vẫn có thể hoạt động. Vì vậy, nhà chức trách khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không dùng tay chạm vào hoặc nhặt các cá thể trôi dạt trên bãi biển.

Theo Sohu, lực lượng quản lý bãi biển cũng liên tục phát thông báo qua hệ thống loa, nhắc nhở du khách tránh tiếp xúc với các sinh vật lạ và báo ngay cho nhân viên nếu phát hiện số lượng lớn xuất hiện trên bờ.

Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra tại vùng biển Thâm Quyến. Trước đó, vào năm 2021, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Thủy sản Biển Đông (Trung Quốc) cũng từng ghi nhận số lượng lớn sứa "đồng xu bạc" xuất hiện tại khu vực từ đảo Đông Sơn đến Jidiaosha. Khi đó, các chuyên gia nhận định đây là lần đầu loài sinh vật này được ghi nhận với mật độ lớn ở vùng biển Thâm Quyến.

Theo các nhà khoa học, sự xuất hiện dày đặc của sứa "đồng xu bạc" thường liên quan đến điều kiện thời tiết, nhiệt độ nước biển và hướng dòng hải lưu. Khi nước biển ấm lên hoặc gió mạnh kết hợp với thủy triều, những đàn sinh vật nổi có thể bị đẩy từ ngoài khơi vào sát bờ trong thời gian ngắn.

Giới chuyên môn cũng khuyến cáo nếu vô tình tiếp xúc với loài sứa này và xuất hiện các triệu chứng như đau rát, nổi mẩn, ngứa kéo dài hoặc sưng tấy , người dân nên nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra thay vì tự xử lý tại nhà.

Đối với các nhà nghiên cứu, mỗi đợt sinh vật biển dạt vào bờ với số lượng lớn đều là cơ hội để tìm hiểu thêm về sự thay đổi của môi trường biển và tập tính của các loài sinh vật nổi. Trong khi đó, với nhiều du khách có mặt tại bãi biển Dameisha hôm 5/7, cảnh tượng hàng nghìn "đồng xu bạc" phủ kín bờ cát đã trở thành một trải nghiệm hiếm gặp và khó quên.

Theo Sohu, Jimu News, Nature