Sân chung kết World Cup chìm trong khói mù nhiều ngày liên tiếp khiến trận đấu có nguy cơ bị huỷ: Diễn biến mới nhất ra sao?

Khói mù từ cháy rừng Canada bao phủ Đông Bắc nước Mỹ, từng gây lo ngại ảnh hưởng đến chung kết World Cup 2026 trước khi chất lượng không khí được dự báo cải thiện.

Vụ cháy rừng nghiêm trọng ảnh hưởng đến Mỹ

Theo các chuyên gia khí tượng, khói từ các đám cháy rừng tại Canada đã khiến bầu trời nhiều thành phố ở vùng Đông Bắc nước Mỹ chìm trong lớp sương mù dày đặc suốt nhiều ngày qua. Tuy nhiên, hệ thống dông đi qua khu vực được kỳ vọng sẽ đẩy phần lớn khói mù ra khỏi bang New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Dù vậy, đến ngày 19/7, cảnh báo chất lượng không khí không lành mạnh vẫn được duy trì trên phạm vi rộng tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Canada vì để khói cháy rừng lan sang lãnh thổ Mỹ. Ông Trump, người dự kiến sẽ có mặt theo dõi trận chung kết World Cup, tuyên bố sẽ xem xét áp thuế đối với Canada nhằm đáp trả tình trạng khói mù xuyên biên giới.

Khói mù bao trùm NewYork ngày 16/7 (Ảnh: AP)

Tại sân MetLife, địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup (được đổi tên thành New York/New Jersey Stadium trong thời gian giải đấu diễn ra), bầu trời vẫn phủ màu xám đục đặc quánh dù một trận mưa dông lớn vừa đi qua. Trận mưa này cũng gây cảnh báo lũ quét cục bộ và buộc đội tuyển Tây Ban Nha phải hủy buổi tập ngoài trời cuối cùng trước cuộc đối đầu với Argentina.

Sau khi trời tạnh, nhiều người hâm mộ vẫn đến khu vực sân vận động để chụp ảnh lưu niệm. Anh Joost Timpers, du khách đến từ Hà Lan, cùng hai con trai đã đạp xe hơn một giờ từ khách sạn đến sân, dù không có vé xem trận đấu.

"Tất nhiên chúng tôi không phải chuyên gia về chất lượng không khí, nhưng bản thân tôi không cảm thấy có gì khác biệt so với khi đạp xe ở Hà Lan hay bất kỳ nơi nào khác", anh chia sẻ.

Dông được kỳ vọng sẽ "quét sạch" lớp khói dày

Ông Tyler Roys, chuyên gia khí tượng cấp cao của AccuWeather, cho biết dải dông trong ngày 19/7 sẽ giúp đẩy phần lớn khói cháy rừng ra khỏi vùng Đông Bắc trước giờ bóng lăn.

"Có thể vẫn còn một lượng khói mỏng khiến bầu trời hơi mờ, nhưng rất nhẹ. Lớp khói dày gây chất lượng không khí kém sẽ không còn xuất hiện ở thành phố New York cũng như phần lớn khu vực Đông Bắc", ông Roys nhận định.

Ông Jeff Berardelli, Trưởng bộ phận Khí tượng kiêm chuyên gia khí hậu của đài WFLA-TV, cũng cho rằng dải dông sẽ "quét sạch bầu khí quyển", chỉ để lại một lớp khói rất mỏng mà khán giả có thể vẫn ngửi thấy.

Khói từ các vụ cháy rừng bao quanh Sân vận động New York/New Jersey trước trận chung kết World Cup ở East Rutherford, New Jersey, ngày 18 tháng 7 năm 2026 (Ảnh: Brian Snyder/Reuters)

Theo dự báo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại East Rutherford, nơi đặt sân MetLife, sẽ cải thiện từ mức "không tốt cho các nhóm nhạy cảm" trong ngày 19/7 xuống mức "trung bình" vào ngày diễn ra trận chung kết. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe đối với phần lớn người dân sẽ ở mức rất thấp.

"Sẽ không còn ở mức nguy hiểm nữa. Chất lượng không khí sẽ cải thiện đáng kể", ông Berardelli nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo những người nhạy cảm với bụi mịn nên theo dõi chỉ số AQI, đặc biệt vào buổi sáng.

Ông David Lu, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Clarity Movement, công ty cung cấp dịch vụ giám sát chất lượng không khí, cho biết dữ liệu tại khu vực sân MetLife được cập nhật 10 phút một lần. Trong hai ngày qua, các chỉ số liên tục dao động từ mức "không tốt cho nhóm nhạy cảm" đến "rất không tốt". Tuy nhiên, ông kỳ vọng lượng mưa sẽ giúp các chỉ số cải thiện rõ rệt chỉ sau vài giờ.

Thời tiết vào thời điểm diễn ra trận chung kết được dự báo khá thuận lợi với nhiệt độ khoảng 27°C, gió nhẹ và độ ẩm thấp.

"Khó có thể mong đợi điều kiện thời tiết nào tốt hơn cho một trận chung kết World Cup", ông Berardelli nhận định.

Theo các nhà khí tượng, phần lớn khói dày trong ngày 20/7 sẽ tập trung gần các khu vực đang xảy ra cháy, chủ yếu ở vùng Trung Tây và khu vực Ngũ Đại Hồ của Mỹ.

Canada vẫn đang đối mặt hàng trăm vụ cháy rừng

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump tiếp tục đăng tải thông điệp cho rằng Mỹ đang bị "xâm lấn bởi bầu không khí bẩn, ô nhiễm và độc hại", đồng thời khẳng định sẽ quy trách nhiệm cho Canada.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đáp trả rằng biến đổi khí hậu là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Thủ hiến Ontario Doug Ford cũng nhấn mạnh Canada từng hỗ trợ Mỹ chữa cháy rừng và cử lực lượng cứu trợ khi bang Georgia hứng chịu bão lớn vào năm 2024, bởi "đó là điều những người hàng xóm vẫn làm cho nhau". Ông cho rằng việc chỉ trích Canada trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ứng phó với thảm họa là điều không phù hợp.

Ảnh: Namaygoosisagagun First Nation

Hiện Canada ghi nhận hàng trăm vụ cháy rừng đang hoạt động. Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng Quốc gia Canada, cảnh báo chất lượng không khí đã được ban hành trên diện rộng, bao phủ nhiều tỉnh bang và cả vùng Lãnh thổ Tây Bắc.

Các đám cháy đã buộc nhiều địa phương phải sơ tán dân cư. Tại Nova Scotia, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế một đám cháy lớn bùng phát từ giữa tuần. Trong khi đó, khu vực tây bắc bang Ontario là nơi ghi nhận nhiều đám cháy dữ dội nhất.

Riêng tại Ontario, gần 200 vụ cháy rừng đã thiêu rụi diện tích lớn hơn tổng diện tích bị cháy của cả năm ngoái. Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa thành phố Thunder Bay, ông Dave Tarini, cho biết đây là mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn 35 năm làm nghề của ông.

Tại British Columbia, khoảng 100 đám cháy đang bùng phát, tăng mạnh so với vài ngày trước. Cơ quan Quản lý cháy rừng tỉnh này cho biết phần lớn các vụ cháy mới bắt nguồn từ khoảng 4.000 tia sét đánh xuống khu vực hôm 18/7.

Nguồn: PBS News