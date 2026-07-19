Một thời nhà ai có đầu đĩa Qisheng "hình ông đầu trọc" này thì là ăn chơi nhất xóm: Giờ loại máy này đâu hết rồi?

Chiếc đầu đĩa màu bạc bóng bẩy với logo ông đầu trọc cười tươi đã trở thành một kỷ niệm không thể quên với thế hệ 8X và đầu 9X.

Trong ký ức của thế hệ 8X và đầu 9X tại Việt Nam cũng như Trung Quốc, những buổi chiều muộn hay ngày cuối tuần thường gắn liền với âm thanh rè rè quen thuộc của chiếc đầu đĩa màu bạc khởi động, và ngay sau đó là hình ảnh một người đàn ông đầu trọc nhẵn nhụi, nở nụ cười rạng rỡ trên màn hình tivi bóng hình.

Đó chính là biểu tượng bất hủ của đầu đĩa Qisheng (Kỳ Thanh) – thiết bị giải trí từng là "báu vật" phòng khách của hàng triệu gia đình. Trải qua hơn ba thập kỷ, từ vị thế một biểu tượng công nghệ dẫn dắt thị trường nghe nhìn, Qisheng giờ đây đã lùi sâu vào hậu trường của lịch sử công nghệ.

Qisheng không chỉ là dấu ấn của một thời kỳ hoàng kim của thiết bị điện tử gia dụng Trung Quốc, mà còn mang lại những bài học sâu sắc về sự đào thải nghiệt ngã của dòng chảy công nghệ số.

Huyền thoại đầu đĩa Qisheng và gã trọc Trần Bội Tư

Được thành lập vào năm 1992 tại Quảng Đông, Công ty TNHH Thực nghiệp Điện tử Kỳ Thanh Đông Quản (gọi tắt là Qisheng) bắt đầu chặng đường phát triển trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn bùng nổ nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Từ một xưởng sản xuất thiết bị nghe nhìn quy mô vừa, Qisheng với đội ngũ nhân sự hơn 1.100 người bao gồm hàng trăm kỹ sư công nghệ chất lượng cao, đã xây dựng nên một trong những cơ sở sản xuất đồ âm thanh tại gia quy mô hàng đầu Trung Quốc.

Sự phát triển của Qisheng không chỉ đóng khung trong các sản phẩm đầu VCD hay DVD truyền thống. Để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng tầm ảnh hưởng thương hiệu, tập đoàn này đã đa dạng hóa danh mục sản phẩm sang thiết bị điện tử nghe nhìn (đầu đĩa, bộ khuếch đại amply, loa thùng, dàn âm thanh gia đình), thiết bị điện lạnh lớn (tủ lạnh, máy giặt) cho đến các mặt hàng điện gia dụng nhỏ (bình lọc nước, bếp từ, nồi cơm điện, quạt điện).

Đã có thời Qisheng là cái tên bảo chứng cho chất lượng, khi đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO9001 và chứng nhận bắt buộc 3C của Trung Quốc. Qisheng cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được Hiệp hội Công nghiệp Âm thanh Điện tử Trung Quốc cấp phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chất lượng "A".

Mạng lưới thương mại của hãng bao phủ toàn bộ đại lục với hơn 4.000 điểm bán lẻ, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược bền vững với các chuỗi siêu thị điện máy và bán lẻ khổng lồ như Gome, Suning, Carrefour, Walmart và RT-Mart.

Gã đầu trọc trên màn hình khởi động là ai?

Sự thành công mang tính biểu tượng của Qisheng gắn liền với một chiến lược tiếp thị xuất sắc: đưa hình ảnh một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn vào màn hình khởi động của thiết bị.

Đối với người tiêu dùng Việt Nam, gương mặt "gã đầu trọc" cười tươi rói là một hình ảnh vô cùng quen thuộc nhưng danh tính thực sự của ông lại ít khi được biết đến rộng rãi. Nhân vật huyền thoại này chính là Trần Bội Tư (Chen Peisi), một trong những nam diễn viên kịch nói và danh hài nổi tiếng, được yêu mến bậc nhất tại Trung Quốc vào thập niên 1980 và 1990.

Trần Bội Tư sinh năm 1954, nổi danh nhờ lối diễn xuất mộc mạc, hóm hỉnh và luôn hết mình vì nghệ thuật. Để tạo hiệu ứng gây cười mạnh mẽ và xây dựng phong cách biểu diễn độc bản trên sân khấu, ông đã quyết định cạo trọc đầu.

Trong các chiến dịch quảng cáo của Qisheng – từ dòng điện thoại không dây đến đầu đĩa DVD – Trần Bội Tư luôn hóa thân vào hình ảnh một người hàng xóm trung thực, tốt bụng, luôn sẵn lòng dùng công nghệ để giúp đỡ mọi người.

Sự chân thành, đáng tin cậy trong diễn xuất của Trần Bội Tư đã biến hình ảnh của ông thành một bảo chứng vàng cho chất lượng của Qisheng. Dù sau này Qisheng đã thay đổi nhiều gương mặt đại diện khác nhau, nhưng cái bóng quá lớn của Trần Bội Tư vẫn là điều không thể thay thế trong tâm trí khách hàng.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ trên màn hình tivi của hàng triệu gia đình là một cuộc đời nhiều thăng trầm của người nghệ sĩ. Sau giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Trần Bội Tư gặp phải những biến cố lớn trong ngành giải trí dẫn đến việc bị hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia.

Rơi vào cảnh khó khăn, ông cùng người vợ là Vương Yến Linh đã quyết định rút lui về vùng núi hoang sơ để làm nông dân, sống trong một căn nhà gỗ đơn sơ và cùng nhau lao động cực nhọc để tích lũy lại từ đầu.

Bằng ý chí kiên cường và sự hỗ trợ từ vợ, Trần Bội Tư đã dùng số vốn tích lũy từ nông nghiệp để dồn sức vào niềm đam mê kịch nói sân khấu. Vở kịch đầu tay do ông tự đầu tư đã gặt hái thành công vang dội tại Bắc Kinh và nhanh chóng được lưu diễn khắp Trung Quốc, giúp ông thu hồi vốn chỉ sau 30 đêm diễn.

Thành công nối tiếp thành công đã đưa Trần Bội Tư trở lại đỉnh cao danh vọng với vai trò một triệu phú tự thân của ngành kịch nghệ. Hiện nay, dù đã bước sang tuổi xế chiều với mái đầu bạc trắng và những nếp nhăn thời gian, ông vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói năm nào, đồng thời truyền lửa đam mê nghệ thuật cho con trai lớn là Trần Đại Ngu nối nghiệp hài kịch.

Chất lượng nhai đĩa siêu hạng

Sự thống trị của Qisheng tại các gia đình không chỉ đến từ hình ảnh quảng bá của Trần Bội Tư mà cốt lõi nằm ở những giải pháp kỹ thuật thực dụng, đánh trúng vào nhu cầu thực tế của người dùng thời bấy giờ.

Trong kỷ nguyên của đĩa quang (VCD, DVD), một trong những trở ngại lớn nhất của người dùng là tình trạng đĩa bị trầy xước, bám bụi dẫn đến hiện tượng vấp hình, đứng hình hoặc không thể đọc được thông tin. Qisheng đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng việc phát triển công nghệ "sửa lỗi mạnh mẽ" (hay dân dã gọi là khả năng "nhai đĩa" siêu hạng).

Các dòng đầu đĩa của Qisheng, tiêu biểu như DVD-8829E, DVD-8886 hay SVD-2068E, sở hữu mắt đọc laser có độ nhạy cực cao và hệ thống cơ học chống rung hiệu quả.

Nhờ cấu trúc phần cứng tối ưu, thiết bị có thể đọc mượt mà hầu hết các loại đĩa trên thị trường, từ đĩa chính hãng cho đến đĩa tự ghi hoặc đĩa cũ bị trầy xước nhiều. Bên cạnh đó, khả năng giải mã đa vùng cùng khả năng tương thích tốt với nhiều định dạng kỹ thuật số như RMVB, CD, VCD và EVD đã mang lại sự tự do tối đa cho người thưởng thức.

Một yếu tố mang tính đột phá giúp Qisheng trở thành giấc mơ của mọi đứa trẻ thời bấy giờ chính là sự tích hợp tính năng chơi game điện tử 4 nút (NES) ngay trên đầu đĩa.

Bằng việc cắm tay cầm chuyên dụng vào cổng kết nối trên đầu đĩa và sử dụng các đĩa game tổng hợp như "SVCD 100 NES Games" hoặc "VCD 300 NES Games", người dùng có thể trải nghiệm hàng trăm trò chơi kinh điển ngay trên màn hình tivi.

Đây là một giải pháp giải trí tích hợp cực kỳ thông minh, biến chiếc đầu đĩa thông thường thành một máy chơi game gia đình tiện lợi. Đi kèm với đó là chính sách hậu mãi mang tính cách mạng của hãng với chế độ "180 ngày siêu dài bao đổi mới" cùng mức giá bán cực kỳ cạnh tranh, tạo dựng lòng tin vững chắc cho người tiêu dùng.

Cơn sốt Qisheng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong đời sống văn hóa giải trí của người dân. Đầu đĩa Qisheng nhập khẩu đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng xã hội.

Trong bối cảnh các thiết bị nghe nhìn từ Nhật Bản hay châu Âu có giá thành quá đắt đỏ so với thu nhập trung bình của người Việt, sự xuất hiện của Qisheng với mức giá bình dân nhưng chất lượng vượt trội đã mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ cho mọi nhà.

Chiếc đầu đĩa màu bạc bóng bẩy với logo ông đầu trọc cười tươi đã trở thành một biểu tượng của sự đầm ấm, sung túc trong mỗi gia đình. Đối với thế hệ 8X và đầu 9X, sở hữu một chiếc đầu đĩa Qisheng đồng nghĩa với việc có thể tụ tập bạn bè xem những bộ phim kiếm hiệp, nghe những bản nhạc trẻ thời thượng hay cùng gia đình quây quần hát Karaoke dịp lễ Tết.

Khả năng "nhai đĩa" bền bỉ của dòng máy này hoàn toàn tương thích với văn hóa tiêu dùng đĩa dạo, đĩa vỉa hè vốn rất phổ biến tại Việt Nam lúc bấy giờ, giúp người dùng tiết kiệm tối đa chi phí giải trí.

Đối với trẻ em, chiếc đĩa game 300 trò chơi đi kèm tay cầm cắm vào đầu Qisheng chính là cánh cửa mở ra thế giới tuổi thơ kỳ diệu đầy sắc màu.

Qisheng giờ ra sao?

Cũng giống như bao công nghệ khác lùi dần vào quá khứ, đầu đĩa Qisheng cũng không nằm ngoài quy luật đào thải của thị trường.

Khi Internet băng thông rộng bùng nổ, kéo theo sự ra đời của truyền hình thông minh, các thiết bị di động cá nhân và các nền tảng phát trực tuyến, định dạng lưu trữ vật lý bằng đĩa quang nhanh chóng bị khai tử.

Để sinh tồn, Qisheng đã cố gắng chuyển hướng, tận dụng danh tiếng thương hiệu tích lũy được trong nhiều năm để mở rộng sản xuất sang các ngành hàng gia dụng lớn và thiết bị nhà bếp.

Tuy nhiên, thị trường điện lạnh và gia dụng tại Trung Quốc lại là một sân chơi vô cùng khốc liệt, nơi đã bị thống trị bởi những người khổng lồ có tiềm lực tài chính và công nghệ vượt trội như Midea, Haier hay Gree.

Nhằm tối ưu hóa giá trị còn lại của thương hiệu, Qisheng đã chuyển đổi mô hình hoạt động sang nhượng quyền thương hiệu cho các đối tác sản xuất thứ ba.

Hiện nay, mặc dù cái tên Qisheng gần như đã biến mất hoàn toàn trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các kệ hàng của siêu thị điện máy truyền thống, thương hiệu này vẫn duy trì một sự hiện diện âm thầm trên các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như Taobao hay Suning.

Tại đây, các cửa hàng trực doanh của hãng vẫn tiếp tục cung cấp các dòng đầu đĩa DVD/EVD mini, đầu đọc CD giá rẻ phục vụ cho các thị trường ngách. Đối tượng khách hàng hiện tại của họ chủ yếu là các bậc phụ huynh mua máy để hỗ trợ con em học ngoại ngữ qua đĩa giáo trình, hoặc những người lớn tuổi muốn hoài niệm bằng việc nghe những bản nhạc cổ điển từ bộ sưu tập đĩa CD cũ.

Sự thăng trầm của đầu đĩa Qisheng và hình ảnh "gã đầu trọc" Trần Bội Tư là một lát cắt chân thực phản chiếu sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Đông Á giai đoạn giao thời.

Dù thời hoàng kim đã khép lại và nhường sân chơi cho các công nghệ số hóa hiện đại, Qisheng vẫn kịp để lại một di sản sâu đậm trong tâm trí của hàng triệu người dùng.

Đối với thế hệ 8X - 9X Việt Nam, chiếc đầu đĩa màu bạc với nụ cười rạng rỡ của danh hài Trần Bội Tư không chỉ là một thiết bị công nghệ đơn thuần, mà đã trở thành biểu tượng của một thời kỳ gia đình sum vầy, một mảnh ghép ký ức ấm áp và vô giá của tuổi thơ.