Trước thềm chung kết World Cup, mưa lớn như trút nước nhấn chìm New York: Đường phố ngập sâu, sân bay hỗn loạn, hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng

Thành phố New York (Mỹ) và các khu vực lân cận đã hứng chịu đợt mưa giông dữ dội trong ngày 18/7 (giờ địa phương), gây ngập lụt trên diện rộng, làm tê liệt giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), lượng mưa tại khu vực đã đạt từ 50 đến hơn 100 mm chỉ trong vài giờ đầu chiều 18/7 và có thời điểm mưa với cường độ lên tới gần 25 mm mỗi giờ. NWS đã ban hành cảnh báo ngập lụt đối với toàn bộ 5 quận của thành phố New York, khu vực nam hạt Westchester và vùng đông bắc bang New Jersey, có hiệu lực đến 2h sáng 19/7.

"Cục bộ có thể xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, gây gián đoạn giao thông, ngập tầng hầm và buộc lực lượng cứu hộ phải triển khai các hoạt động giải cứu", NWS cảnh báo.

Theo giới chức thành phố, khu vực hạ Manhattan cùng phía tây các quận Brooklyn và Queens là nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất. Người dân sống tại các căn hộ tầng hầm được khuyến cáo nhanh chóng di chuyển lên các tầng cao để đảm bảo an toàn.

Ngập lụt nhiều nơi tại thành phố New York

Người phát ngôn của Thị trưởng New York Zohran Mamdani, ông Jeremy Edwards, cho biết: "Đợt thời tiết cực đoan vẫn chưa kết thúc. Thị trưởng tiếp tục kêu gọi người dân và du khách nâng cao cảnh giác, hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết."

Tại quận Bronx, trận đấu giữa hai đội bóng chày New York Yankees và Los Angeles Dodgers buộc phải hoãn và sẽ được tổ chức bù theo thể thức hai trận liên tiếp vào ngày 19/7 tại sân Yankee.





Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt phương tiện bị ngập giữa dòng nước trên tuyến đường phía trên cao tốc Brooklyn-Queens Expressway. Có thời điểm nước dâng cao tới kính chắn gió của xe tải, trong khi một số người phải lội qua dòng nước ngập đến thắt lưng. Nhiều tuyến phố ở khu Woodside, quận Queens, chìm trong nước sâu tới hàng mét.

Đợt mưa lớn cũng gây hỗn loạn tại các sân bay LaGuardia, John F. Kennedy (JFK) và Newark đúng vào thời điểm trước trận chung kết World Cup diễn ra tại bang New Jersey. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết cả ba sân bay đều phải tạm dừng khai thác trong tối 18/7 do giông bão, trong đó sân bay JFK ghi nhận thời gian chậm chuyến trung bình khoảng 2 giờ, đồng thời nhiều chuyến bay bị hủy.

Tại bang New Jersey, mưa xối xả cũng khiến nhiều địa phương phát cảnh báo lũ quét. Riêng tại thành phố Newark, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công người mắc kẹt trên 5 ô tô bị nước lũ bao vây, may mắn không có ai bị thương.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul trước đó cũng cảnh báo người dân về nguy cơ mất điện, cây đổ và nhiều tuyến đường phải phong tỏa do thời tiết cực đoan.

"Tôi kêu gọi mọi người hãy nghiêm túc trước diễn biến của đợt thời tiết này", bà Hochul nhấn mạnh.

Mưa lớn xảy ra trong bối cảnh khu vực Đông Bắc nước Mỹ vừa trải qua nhiều ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng do khói từ các đám cháy rừng ở Canada. Theo thống kê của chính phủ Canada, tính đến ngày 18/7, nước này vẫn còn gần 1.000 vụ cháy rừng đang hoạt động.

Các chuyên gia khí tượng nhận định mưa, cùng với sự thay đổi hướng gió và khối không khí lạnh, sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí trong những ngày tới, dù một số khu vực vẫn có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng của khói mù.

Nhiều ô tô bị chết máy trên cao tốc Clearview Expressway, đoạn giao với Đại lộ 48, do ngập lụt sau những cơn giông mạnh trút xuống thành phố New York trong ngày 18/7. (Ảnh: Theodore Parisienne/New York Daily News/Tribune News Service/Getty Images)

Hệ thống tàu điện ngầm New York cũng ghi nhận nhiều điểm gián đoạn do nước mưa tràn xuống đường ray. Trong khi đó, hàng loạt tuyến đường huyết mạch như cao tốc Long Island Expressway tại khu vực phố 188 và cao tốc Clearview Expressway từng phải đóng cả hai chiều lưu thông trong nhiều giờ vì ngập sâu trước khi được mở lại.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo khu vực New York và New Jersey có thể tiếp tục hứng thêm nhiều đợt giông mạnh trong tối 18/7, làm tình trạng ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời kéo theo gió giật mạnh và nguy cơ xuất hiện lốc xoáy cục bộ.

Nguồn: CNN