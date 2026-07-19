Ngủ trong bệnh viện bị lấy hết tiền và vàng, xem lại camera an ninh, người phụ nữ không thể tin nổi

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến người phụ nữ đau đớn chia sẻ bà đã mất đi toàn bộ số tài sản mà cả đời mới tích cóp được.

Phải đi bệnh viện chữa bệnh đã khổ rồi, còn mất hết cả số tiền ki cóp dành dụm bấy lâu dành cho việc chữa bệnh thì quả thật còn bất hạnh hơn nhiều. Đó cũng là tình cảnh khốn khổ của một phụ nữ ở Khon Kaen, Thái Lan khiến nhiều người thương cảm. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở mọi người cần hết sức thận trọng trong việc bảo quản tư trang, tài sản khi đến những nơi công cộng để hạn chế rủi ro.

Đi bệnh viện chữa bệnh, mất hết tài sản cả đời ki cóp

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc được một người phụ nữ ở Khon Kaen công khai mới đây sau khi bị mất số tiền mặt và vàng trị giá hơn 300.000 baht (tương đương hơn 230 triệu VNĐ) trong thời gian nằm viện tại Khon Kaen vào tháng 3, đồng thời cho biết quá trình điều tra vụ việc không có nhiều tiến triển.

Nạn nhân, bà Sompong Sriwiwat (63 tuổi), đã không kìm được xúc động khi chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông lấy túi xách của bà Sompong.

Theo đó, bà cho biết số tiền và tài sản quý giá này là thành quả tích góp cả đời của mình, nhưng tất cả đã bị mất trong một vụ trộm xảy ra tại Bệnh viện Khao Suan Kwang vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 3 vừa qua. Bà Sompong cho hay bà chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật đáng kể nào về vụ việc kể từ khi trình báo vụ trộm, vì vậy bà quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan truyền thông.

Bà Sompong kể lại rằng bà nhập viện do bị tức ngực liên quan đến bệnh hen suyễn và cao huyết áp. Các bác sĩ đã yêu cầu bà ở lại bệnh viện từ ba đến bốn ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Kẻ trộm mặc áo đen, quần jeans, đeo khẩu trang che mặt.

Theo lời bà Sompong, chồng bà có ở lại cùng trong thời gian bà nằm viện nhưng ngủ tại khu vực dành cho người nhà, cách xa giường bệnh của bà. Bà chia sẻ với các phóng viên rằng do tác dụng của thuốc, bà đã ngủ rất say trong đêm ngày 2 tháng 3. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, bà phát hiện chiếc túi xách để trên tủ cạnh giường bệnh đã biến mất. Khi xem camera, người phụ nữ dường như không thể tin nổi lại có kẻ dám lẻn vào tận giường của bà để thực hiện hành vi trộm cắp táo tợn đến thế.

Sau 4 tháng vụ việc vẫn bế tắc

Chiếc túi được cho là chứa tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng có mặt Phật, một chiếc vòng tay vàng và một chiếc điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản bị mất là hơn 300.000 baht (tương đương hơn 230 triệu VNĐ). Cảnh sát tại Đồn Khao Suan Kwang đã đến bệnh viện và kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) của khu điều trị. Đoạn phim ghi lại cảnh một người đàn ông bước vào phòng bệnh, lấy chiếc túi rồi rời khỏi tòa nhà.

Người phụ nữ khóc lớn khi chia sẻ câu chuyện với truyền thông.

Nghi phạm mặc áo phông đen, quần jeans dài, đi giày thể thao, đội mũ và đeo khẩu trang, khiến việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn.

Sau khi vụ việc thu hút sự chú ý của truyền thông, Đồn Cảnh sát Khao Suan Kwang đã đưa ra thông báo cập nhật tiến độ điều tra. Trưởng đồn Peeranat Ngamlertrattanachai khẳng định lực lượng chức năng không hề lơ là vụ việc. Ông cho biết các điều tra viên đã thẩm vấn nhân viên bệnh viện và những bệnh nhân có mặt tại phòng bệnh vào thời điểm đó, nhưng không có ai chứng kiến vụ trộm.

Theo ông Peeranat, hình ảnh camera cho thấy nghi phạm – người được cho là khoảng 40-50 tuổi và cao chừng 170 cm – đã đi lại trong phòng bệnh và quan sát quanh một số giường bệnh trước khi lấy chiếc túi của bà Sompong. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy chiếc túi bị bỏ lại bên ngoài bệnh viện sau khi nghi phạm tẩu thoát về hướng đường cao tốc Friendship. Tuy nhiên, bên trong túi chỉ còn lại chiếc điện thoại di động của bà Sompong.

Vị trưởng đồn cho biết thêm rằng các điều tra viên đã phối hợp với cảnh sát ở những quận lân cận sau khi có báo cáo về các vụ trộm tương tự tại các bệnh viện khác trong tỉnh. Ông Peeranat thừa nhận việc xác định danh tính nghi phạm là thách thức lớn nhất trong quá trình điều tra. Ông trấn an bà Sompong rằng cảnh sát vẫn đang tích cực xử lý vụ việc và mong bà tin tưởng rằng lực lượng chức năng sẽ xác định cũng như bắt giữ được kẻ gây án.