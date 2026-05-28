Người phụ nữ "phổi trắng xóa", bác sĩ tiết lộ thủ phạm quen mặt khiến ai nghe cũng "lạnh gáy"

Chỉ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường, người phụ nữ không ngờ vài ngày sau phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng “phổi trắng xóa”, nguyên nhân được bác sĩ tiết lộ khiến nhiều người tò mò.

Một người phụ nữ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chỉ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Không ngờ, bệnh diễn tiến nhanh chóng và trở nặng đến mức cả hai lá phổi bị "trắng xóa", kéo theo suy đa cơ quan và nguy cơ tử vong cận kề.

Theo trang Sohu, bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tích cực suốt hơn 20 ngày. Trong thời gian này, các bác sĩ đã hai lần tiến hành cấp cứu để giành lại sự sống cho bà.

Chồng của người phụ nữ này xúc động chia sẻ rằng vợ ông đã vượt qua cửa tử sau 33 ngày chiến đấu với bệnh tật. Dù giữ được tính mạng, bà sụt cân nghiêm trọng và sẽ cần từ 1-2 năm để hồi phục hoàn toàn.

"Chỉ cần vợ còn sống là tốt rồi. Tôi sẽ ở bên chăm sóc bà ấy cho đến khi khỏe lại", ông nói.

Người phụ nữ "phổi trắng xóa" và phải nằm viện hơn một tháng sau khi bị biến chứng vì nhiễm cúm. Ảnh: Sohu.

Trước khi vào viện, người phụ nữ xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ nên nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, sau khi tự ý dùng thuốc tại nhà, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Khi nhập viện, kết quả kiểm tra cho thấy hai lá phổi của bà gần như bị bao phủ bởi những mảng trắng dấu hiệu tổn thương phổi nghiêm trọng do biến chứng cúm.

Các bác sĩ cảnh báo, cúm không đơn giản là "cảm lạnh nặng hơn". Đây là bệnh có tốc độ lây lan nhanh, triệu chứng nghiêm trọng và nguy cơ biến chứng cao, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền.

Theo bác sĩ Lý Tịnh, Trưởng khoa Hô hấp và Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông, việc điều trị kịp thời đóng vai trò quyết định trong việc ngăn bệnh chuyển biến nặng. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau nhức cơ thể, ho, đau họng hay mệt mỏi kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, thuốc kháng virus đạt hiệu quả cao nhất nếu được sử dụng trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Bên cạnh đó, người bệnh cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Những nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý gồm:

Người trên 65 tuổi.

Người mắc bệnh hô hấp mạn tính, tim mạch, gan, thận hoặc suy giảm miễn dịch.

Người béo phì, phụ nữ mang thai và bệnh nhân ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện tình trạng sốt cao trên 39 độ C kèm đau nhức toàn thân, khó thở, đau bụng, tiêu chảy hoặc kiệt sức rõ rệt, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ chỉ ra 11 thực phẩm tốt nhất cho phổi, nhiều loại có sẵn ngay trong bếp nhà bạn

Theo tiến sĩ William W. Li - nhà nghiên cứu và sáng lập Angiogenesis Foundation, nhiều loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp phổi khỏe mạnh hơn, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí và các bệnh hô hấp ngày càng gia tăng.

Dưới đây là những thực phẩm được đánh giá tốt nhất cho phổi mà bạn nên bổ sung thường xuyên.

1. Thực phẩm giàu chất xơ

Các loại đậu, phúc bồn tử, hạt chia, yến mạch hay bông cải xanh đều giàu chất xơ dưỡng chất được chứng minh có liên quan đến chức năng phổi khỏe mạnh hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy người ăn nhiều chất xơ thường có dung tích phổi tốt hơn và ít gặp các vấn đề hô hấp hơn.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa sulforaphane hợp chất giúp kích hoạt các gene bảo vệ tế bào phổi khỏi tác hại từ khói thuốc và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, loại rau này còn giàu vitamin C, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và giảm viêm đường hô hấp.

3. Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt, bánh mì nguyên cám, yến mạch hay quinoa không chỉ tốt cho tim mạch mà còn có lợi cho phổi nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin E và selen. Những dưỡng chất này giúp hạn chế viêm và bảo vệ mô phổi trước tác động của quá trình lão hóa.

4. Các loại quả mọng

Việt quất, dâu tây hay mâm xôi chứa anthocyanin chất chống oxy hóa mạnh có thể làm chậm sự suy giảm chức năng phổi theo tuổi tác.

Một số nghiên cứu còn cho thấy người lớn tuổi ăn quả mọng thường xuyên có nguy cơ giảm chức năng hô hấp thấp hơn.

5. Rau lá xanh

Rau bó xôi, cải xoăn hay cải cầu vồng chứa nhiều carotenoid hợp chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ ung thư phổi và hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Đây cũng là nhóm thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho hệ hô hấp.

6. Tỏi

Tỏi chứa allicin hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh. Thường xuyên ăn tỏi có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, hỗ trợ người bị hen suyễn và hạn chế tác động của viêm phổi mạn tính.

7. Cà chua

Cà chua là nguồn lycopene dồi dào chất chống oxy hóa nổi tiếng với khả năng bảo vệ phổi. Lycopene có thể giúp cải thiện tình trạng viêm đường thở ở người hen suyễn và hỗ trợ làm chậm sự suy giảm chức năng phổi, đặc biệt ở người từng hút thuốc.

8. Táo

Táo chứa quercetin hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm và giảm stress oxy hóa cho phổi. Các chuyên gia cho rằng ăn táo thường xuyên có thể giúp cải thiện dung tích phổi và giảm nguy cơ mắc hen suyễn hoặc COPD.

9. Nấm

Nấm là một trong số ít thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D dưỡng chất quan trọng đối với hệ miễn dịch và sức khỏe hô hấp. Vitamin D giúp giảm viêm đường thở và hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn.

10. Ớt chuông

Ớt chuông chứa lượng vitamin C rất cao, giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào phổi trước các tác nhân gây hại. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh phổi tắc nghẽn và ung thư phổi.

11. Cam

Cam không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa canxi khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ hô hấp. Việc bổ sung cam vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ bảo vệ phổi trước các bệnh lý hô hấp mạn tính.

Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, mọi người nên tránh hút thuốc, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ lá phổi lâu dài.