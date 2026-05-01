Chân to, nhức mỏi do tư thế đi bộ sai? Bác sĩ tiết lộ 4 mẹo để chỉ bước đi chân cũng đẹp, eo ngày càng nhỏ

Có thể bạn chưa biết, chỉ thay đổi cách tiếp đất của bàn chân mỗi khi đi bộ cũng đủ tạo ra thay đổi lớn về tư thế, sức khỏe xương khớp và thậm chí cân nặng đấy!

Nhiều người luôn ngưỡng mộ đôi chân thon dài, thẳng tắp của các ngôi sao hay siêu mẫu nổi tiếng mà không biết rằng, đôi khi bí quyết lại có thể nằm ngay ở cách họ bước đi mỗi ngày. Nếu bạn thường xuyên bị nhức mỏi, bắp chân ngày càng to thô như củ cà rốt dù đi bộ rất nhiều, rất có thể bạn đã mắc phải những sai lầm tai hại trong dáng đi.

3 sai lầm khi đi bộ khiến bắp chân thô to và tàn phá cột sống

Theo bác sĩ chuyên khoa xương khớp và phục hồi chức năng Hứa Chí Linh (Trung Quốc), việc đi bộ sai cách không chỉ làm ảnh hưởng tới vóc dáng, thẩm mỹ mà còn dồn áp lực rất lớn lên các khớp xương. Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến khi đi bộ hàng ngày được bà cảnh báo, nên sửa ngay:

- Đi bộ bằng mũi chân (đi nhón chân): Nhiều người có thói quen đặt phần mũi chân hoặc cả bàn chân xuống đất cùng lúc khi đi bộ. Việc tiếp đất bằng mũi chân sẽ làm biến mất giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ gót chân đến giữa bàn chân vốn có tác dụng giảm chấn.

Bác sĩ mô phỏng tư thế đi bộ tiếp đất bằng mũi chân gây hại

Hậu quả là toàn bộ lực tác động mạnh này sẽ truyền thẳng lên khớp hông, làm tăng áp lực lên cột sống thắt lưng, gây đau lưng dưới và khiến việc làm thon gọn vòng bụng dưới trở nên khó khăn. Đồng thời, việc đi nhón chân liên tục bắt buộc cơ bắp chân và gân gót phải căng lên để chịu lực, lâu dần sẽ hình thành dáng "chân củ cà rốt".

- Đi bước quá nhỏ và lê bước trên mặt đất: Việc liên tục cúi đầu, đổ người quá sâu về phía trước kết hợp với những bước đi ngắn, kéo lê quẹt gót chân trên mặt đất là một tư thế rất xấu. Kiểu đi bộ này khiến cơ mông và cơ đùi hoàn toàn bị "đóng băng", không thể tham gia vào quá trình vận động. Thay vào đó, toàn bộ trọng lượng cơ thể bị dồn ép vào khớp gối, gây đau nhức đầu gối nghiêm trọng và làm bắp chân phải hoạt động bù, ngày càng phình to.

- Đánh mông và lắc lư xương chậu quá mức: Khi bước đi nhưng phần thân trên không vững, xương chậu bị lỏng lẻo sẽ dẫn đến dáng đi lắc lư như con vịt. Thói quen vừa đi vừa đánh hông, lắc mông sang hai bên quá đà sẽ làm mất đi độ ổn định của khớp, khiến cơ thể giảm khả năng giữ thăng bằng, làm tăng nguy cơ té ngã và gây ra các rối loạn cơ xương khớp vùng hông và thắt lưng về sau.

4 mẹo chỉnh dáng đi giúp chân thon, eo nhỏ từ bác sĩ

Để sửa đổi tư thế và sở hữu vóc dáng thanh lịch, chuyên viên vật lý trị liệu Trần Vũ Nhân (Trung Quốc) tiết lộ 4 mẹo điều chỉnh cơ thể từ chân lên đến bụng khi đi bộ như sau:

1. Bảo vệ mắt cá chân khi tiếp đất bằng gót

Đây là nguyên tắc cốt lõi nhất. Khi bước đi, bạn phải đặt gót chân xuống đất trước một cách dứt khoát, sau đó mới hạ dần phần giữa và mũi chân xuống phẳng mặt đất. Tư thế này giúp mắt cá chân hấp thụ lực tác động chính, giải phóng áp lực cho bắp chân để bắp chân luôn mềm mại, thon gọn.

2. Đầu gối tạo ra "góc độ vàng" khi đi bộ

Đi bộ đúng cách vừa tốt cho chân lại hỗ trợ giảm cân hiệu quả (Ảnh minh họa)

Khi gót chân vừa chạm đất, đầu gối cần giữ hơi cong nhẹ và gần như thẳng. Đến khi toàn bộ lòng bàn chân đã tiếp đất hoàn toàn, đầu gối nên gập thêm một chút khoảng 15 độ. Độ nhún vừa phải này sẽ giúp cơ thể giảm tối đa lực phản kích từ mặt đất dội ngược lên các khớp.

3. Xương chậu xoay ngang nhẹ nhàng

Giữ cho xương chậu xoay đều theo chiều ngang một cách tự nhiên theo từng bước bước đi. Hãy kiểm soát vùng hông để tránh việc mông bị đánh sang hai bên quá mức, cũng đừng cố gồng thẳng cứng sẽ gây đau nhức và dáng đi trông kỳ lạ.

4. Siết chặt cơ bụng khi bước đi

Trong suốt quá trình đi bộ, hãy luôn giữ lưng thẳng và hơi siết nhẹ các cơ vùng bụng. Việc giữ thun vùng lõi này giúp bạn giữ thăng bằng cực tốt, đồng thời giúp cơ bụng được kích hoạt liên tục để vòng eo ngày càng nhỏ gọn.

3 bài tập đơn giản tại nhà để dáng đi đẹp hơn

Dáng đi đẹp phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh của cơ bụng và sự ổn định của cổ chân. Bạn có thể tự tập luyện tại nhà bằng 3 bài tập cực kỳ đơn giản được bác sĩ Trần Vũ Nhân hướng dẫn sau:

- Bài tập nâng chân quỳ bốn chân: Quỳ bò trên sàn, chống hai tay vuông góc với vai. Từ từ đá một chân thẳng ra phía sau cho đến khi chân song song với mặt sàn. Lưu ý giữ thân người thẳng, siết chặt bụng và không để lưng bị võng xuống.

Bác sĩ hướng dẫn bài tập tăng sức mạnh cho chân

- Bài tập cầu mông: Nằm ngửa trên sàn, hai đầu gối co lại và kẹp chặt một chiếc gối nhỏ hoặc khối xốp ở giữa. Từ từ nâng phần hông và bụng lên cao cho đến khi cơ thể tạo thành một đường thẳng chéo từ đầu gối đến vai, sau đó hạ xuống.

Bác sĩ hướng dẫn bài tập cầu mông

- Bài tập ổn định mắt cá chân: Đứng một chân, tay vịn nhẹ vào tường để giữ thăng bằng. Khẽ gập nhẹ đầu gối của chân trụ và nhón nhẹ gót chân lên, giữ nguyên tư thế trong vòng 5 giây rồi hạ xuống. Thực hiện liên tục và luân phiên đổi bên chân.

Bác sĩ hướng dẫn bài tập cho mắt cá chân

Nguồn và ảnh: Health GVM, Top Beauty, Woman.tvbs