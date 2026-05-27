Tối nào cũng bỏ cơm để giảm cân, không ngờ chưa đầy 6 tháng cơ thể đã âm thầm "trả giá" thế này

Nếu tối nào cũng “nói không” với cơm, bún, mì hay các loại tinh bột khác, chỉ sau vài tháng cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi rõ rệt.

Nhiều người cho rằng cắt hoàn toàn tinh bột vào bữa tối là cách nhanh nhất để giảm cân, giữ dáng hay kiểm soát đường huyết. Thế nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc duy trì thói quen này trong thời gian dài có thể khiến cơ thể gặp hàng loạt vấn đề ngoài mong muốn.

Dì Lưu, 52 tuổi, nghe nói rằng "không ăn tinh bột vào buổi tối có thể giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết", vì vậy mỗi ngày dì chỉ ăn rau và một ít thịt nạc cho bữa tối, kiên quyết tránh các món chính đầy tinh bột như cơm và mì. Ban đầu, dì giảm được vài cân, điều này khiến dì rất vui nên tiếp tục duy trì.

Tuy nhiên, chưa đầy sáu tháng sau, dì Lưu dần cảm thấy yếu ớt toàn thân, mệt mỏi, thỉnh thoảng chóng mặt và mất ngủ. Sắc mặt dì cũng trở nên xỉn màu và vàng vọt. Sau khi khám sức khỏe tại bệnh viện, bác sĩ nói rằng những triệu chứng khó chịu này là do không ăn tinh bột trong thời gian dài.

Nhiều người lầm tưởng rằng "không ăn tinh bột vào bữa tối là tốt cho sức khỏe", mà không biết rằng việc làm như vậy trong thời gian dài có thể dẫn đến một loạt những thay đổi âm thầm trong cơ thể.

Liệu việc không ăn tinh bột trong bữa tối có thực sự tốt cho sức khỏe?

Nhiều người tin rằng việc bỏ bữa tối có thể giúp giảm cân, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và thậm chí giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, điều này không đúng.

Theo "Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc (2022)" do Hội Dinh dưỡng Trung Quốc công bố, tinh bột là nguồn năng lượng chủ yếu của cơ thể, cung cấp carbohydrate để duy trì hoạt động bình thường của não, dây thần kinh và cơ bắp.

Người trưởng thành nên tiêu thụ 250-400 gram thực phẩm chính mỗi ngày, trong đó bữa tối chiếm 20%-30% tổng lượng tiêu thụ hàng ngày. Việc bỏ bữa tối thường xuyên sẽ phá vỡ sự cân bằng dinh dưỡng của cơ thể và có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe.

Nhiều người lầm tưởng rằng "tinh bột = tăng cân". Trên thực tế, không phải bản thân tinh bột gây tăng cân, mà là do tiêu thụ quá nhiều và phương pháp nấu nướng không lành mạnh mới là nguyên nhân.

Carbohydrate trong thực phẩm cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Nếu bạn liên tục bỏ bữa tối, cơ thể sẽ buộc phải phân giải protein và chất béo để tạo năng lượng do thiếu hụt năng lượng, dẫn đến rối loạn chuyển hóa và tăng cân trở lại.

Sự đồng thuận của giới khoa học lâm sàng trong nước chỉ ra rằng việc bỏ bữa tối thường nhật trong thời gian dài không những không đạt được hiệu quả giảm cân và kiểm soát đường huyết, mà còn gây hại cho dạ dày, ruột và ảnh hưởng đến khí huyết. Trong vòng sáu tháng, cơ thể có thể có những thay đổi rõ rệt.

Một số người có thể nói, "Tôi không ăn tinh bột vào buổi tối và tôi không cảm thấy khó chịu gì trong thời gian ngắn, vậy mọi thứ có ổn không?". Các bác sĩ cảnh báo rằng tổn thương cơ thể diễn ra từ từ. Nếu bỏ qua trong thời gian dài, bốn thay đổi này sẽ từ từ xuất hiện sau sáu tháng, đặc biệt là ở những người trung niên và người cao tuổi, những người cần phải cảnh giác hơn.

Bỏ tinh bột trong bữa tối một thời gian dài có thể dẫn đến 4 thay đổi này trong vòng 6 tháng

Việc bỏ tinh bột vào buổi tối trong thời gian dài sẽ phá vỡ sự cân bằng trao đổi chất của cơ thể và ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Trong vòng sáu tháng, cơ thể bạn sẽ có 4 thay đổi rõ rệt, mỗi thay đổi là một lời nhắc nhở rằng bạn nên điều chỉnh chế độ ăn uống của mình kịp thời, đặc biệt là thay đổi thứ ba, điều mà nhiều người dễ dàng bỏ qua.

Quá trình trao đổi chất giảm sút dẫn đến tình trạng tăng cân trở lại: Dữ liệu nghiên cứu từ Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc cho thấy rằng nếu bạn bỏ bữa tối trong thời gian dài, cơ thể sẽ chuyển sang "chế độ tiết kiệm năng lượng", và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản sẽ giảm khoảng 15%. Ngay cả khi bạn quay lại chế độ ăn uống bình thường sau đó, lượng calo tích lũy vẫn dễ dàng và cân nặng tăng trở lại, thậm chí còn nặng hơn trước.

Hơn nữa, tình trạng thiếu năng lượng mãn tính có thể dẫn đến mệt mỏi, uể oải và ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và cuộc sống hàng ngày.

Thiếu khí huyết có thể dẫn đến da mặt xỉn màu: Thực phẩm chính cung cấp cho cơ thể đủ năng lượng để duy trì sự lưu thông khí huyết. Việc lâu dài không ăn tinh bột kéo dài dẫn đến thiếu hụt năng lượng, gây ra thiếu khí huyết, dẫn đến da mặt xỉn màu, vàng da, xuất hiện các đốm đồi mồi, và có thể kèm theo chóng mặt, mệt mỏi, tay chân lạnh. Ở phụ nữ, nó cũng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, dẫn đến kinh nguyệt không đều.

Rối loạn chức năng ruột có thể gây táo bón: Thực phẩm chính giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ nhu động ruột.

Khi phân lưu lại trong ruột quá lâu, cơ thể sẽ hấp thụ quá nhiều nước, dẫn đến táo bón. Táo bón mãn tính cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột và gây khó chịu như đầy hơi và hôi miệng.

Nó cũng có thể gây ra thay đổi tâm trạng, mất ngủ và những giấc mơ sống động: Carbohydrate thúc đẩy sự tiết serotonin trong não, giúp giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ. Việc tránh ăn các thực phẩm chính vào ban đêm trong thời gian dài dẫn đến sự tiết serotonin không đủ.

Điều này có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng, cáu gắt và lo lắng, cũng như mất ngủ, những giấc mơ sống động và thường xuyên thức giấc. Ngủ không đủ giấc trong thời gian dài có thể làm trầm trọng thêm các tổn thương về thể chất, tạo ra một vòng luẩn quẩn.

(Theo Aboluowang)