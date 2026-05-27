Vì mệt mỏi giữa trời nắng nóng nên người phụ nữ này tranh thủ chợp mắt một chút trên xe, tận hưởng cái mát của điều hòa. Không ngờ, khi được phát hiện thì cô đã tử vong.

Những giấc ngủ ngắn vào ngày hè oi bức là cách thư giãn yêu thích của nhiều tài xế. Tuy nhiên, việc đóng kín cửa và ngủ quên trong xe khi hệ thống điều hòa ô tô vẫn hoạt động lại là một cái bẫy tử thần. Thảm kịch đau lòng xảy ra tại quận Bảo An (Thâm Quyến, Trung Quốc) là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai đang giữ thói quen tai hại này.

Chiếc xe đóng kín và cái chết tức tưởi của người phụ nữ giữa ban ngày

Khoảng 4 giờ chiều, một nhân viên quản lý đường bộ trong lúc tuần tra đã phát hiện chiếc xe ô tô đỗ rất lâu bên đường Văn Tân (Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc). Bên trong xe, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đang nằm bất động ở ghế lái. Thấy điểm bất thường khi lồng ngực người này không hề phập phồng theo nhịp thở, nhân viên tuần tra lập tức gọi lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Cảnh sát nhanh chóng phá cửa kính để đưa nạn nhân ra ngoài. Dù các nhân viên y tế đã liên tục hồi sức cấp cứu suốt nửa giờ đồng hồ, người phụ nữ vẫn không thể tỉnh lại. Kết quả khám nghiệm tại hiện trường loại trừ khả năng tử vong do va đập cơ học. Thời điểm xảy ra sự việc, các cửa xe đóng chặt và hệ thống điều hòa ô tô vẫn đang mở.

Bác sĩ Triệu Nhã Lệ, Trưởng khoa Hô hấp tại Bệnh viện Nhân dân Phước Vĩnh (Thâm Quyến, Trung Quốc) nhận định, nguyên nhân tử vong thương tâm này bắt nguồn từ tình trạng ngộ độc khí cacbon monoxit.

Bác sĩ Triệu cũng giải thích, không phải cứ ngồi trong xe bật điều hòa là sẽ bị ngộ độc. Thực tế, hiểm họa này chỉ xảy ra khi hội tụ đủ những điều kiện nguy hiểm. Khi xe di chuyển trên đường, luồng gió liên tục sẽ thổi bạt khí thải ra phía sau. Nhưng khi xe đứng yên một chỗ và nổ máy không tải, toàn bộ lượng nhiên liệu đốt không hết sẽ sản sinh ra khí cacbon monoxit và tích tụ lại ngay dưới gầm xe.

Nếu tài xế đỗ xe ở những khu vực bí khí như gara gia đình, hầm gửi xe hoặc góc khuất không có gió lùa, lượng khí độc này sẽ quẩn quanh thân xe, đậm đặc dần rồi âm thầm rò rỉ vào trong khoang cabin qua hệ thống điều hòa.

Đáng sợ hơn, cacbon monoxit là loại khí không màu, không mùi, được ví như một kẻ giết người vô hình. Nếu tài xế tỉnh táo, họ sẽ dễ dàng phát hiện cơ thể mệt mỏi, ngột ngạt để chủ động hạ kính hoặc bước ra ngoài. Tuy nhiên khi ngủ, cơ thể hoàn toàn mất cảnh giác. Quá trình ngộ độc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 20 đến 30 phút. Người ngủ sẽ lịm dần từ giấc ngủ thông thường sang hôn mê sâu, toàn thân bủn rủn và mất hoàn toàn khả năng tự cầu cứu. Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại thành phố Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc) hay tỉnh An Huy (Trung Quốc) gây rúng động dư luận.

5 sai lầm chí mạng khi dùng điều hòa ô tô vào mùa hè

Bên cạnh thói quen ngủ trong xe đóng kín cửa, bác sĩ Triệu chỉ ra 5 sai lầm các tài xế thường xuyên mắc phải khi vận hành điều hòa ô tô vào mùa nóng, nên bỏ ngay như:

1. Bật điều hòa ngay khi vừa lên xe

Sau khi phơi dưới trời nắng, nhiệt độ bên trong xe có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Nhiều người có thói quen bật ngay điều hòa ô tô ở mức lớn nhất để hạ nhiệt. Hành động này không những không làm mát nhanh hơn mà còn gây áp lực cực lớn lên động cơ vừa khởi động. Cách xử lý đúng là mở hết các cửa sổ để gió tự nhiên đẩy khí nóng ra ngoài, di chuyển xe một đoạn cho không khí lưu thông rồi mới bật điều hòa.

2. Để luồng khí từ cửa gió thổi xuống dưới

Theo nguyên lý vật lý, khí nóng luôn bốc lên cao và khí lạnh sẽ chìm xuống dưới. Nếu bạn hướng cửa gió điều hòa xuống sàn xe, hiệu quả làm mát sẽ giảm đi rõ rệt. Hãy điều chỉnh các cửa gió hướng lên trên trần xe để hơi lạnh lan tỏa đều, giúp làm mát nhanh và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

3. Liên tục bật chế độ tuần hoàn không khí trong nhà

Chế độ lấy gió trong giúp làm lạnh nhanh và ngăn mùi hôi từ bên ngoài lọt vào xe. Thế nhưng, nếu lạm dụng chế độ này suốt chặng đường dài, lượng oxy bên trong xe sẽ giảm mạnh, không khí trở nên tù đọng và gây hại cho hệ hô hấp. Tài xế cần luân phiên chuyển đổi giữa chế độ lấy gió trong và lấy gió ngoài để đảm bảo nguồn oxy tươi cho khoang cabin.

4. Để hệ thống điều hòa "đắp chiếu" quá lâu

Nhiều chủ xe rất hiếm khi bật điều hòa vì muốn tiết kiệm nhiên liệu. Việc để hệ thống này ngừng hoạt động trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển mạnh trong đường ống. Các chuyên gia khuyến cáo nên bật điều hòa ô tô ít nhất một lần mỗi tháng trong vài phút để duy trì độ bền và bảo vệ chất lượng không khí.

5. Lười vệ sinh hệ thống làm mát

Điều hòa ô tô là một trong những nơi tích tụ bụi bẩn và lây truyền mầm bệnh đường hô hấp cao nhất. Tuy nhiên, phần lớn tài xế chỉ chịu mang xe đi bảo dưỡng khi điều hòa có mùi hôi hoặc không còn mát. Việc vệ sinh định kỳ màng lọc và dàn lạnh là bắt buộc để bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và gia đình trong mùa hè.

Nguồn và ảnh: The Paper, Sina, Health GVM