Uống nước dừa giải nhiệt ngày nóng: Sai lầm tai hại nhiều người mắc phải

Dù là thức uống giải nhiệt lý tưởng ngày hè, việc lạm dụng nước dừa hoặc uống sai thời điểm có thể gây lạnh bụng, khó tiêu và ảnh hưởng xấu đến chức năng thận.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, nước dừa là thức uống quen thuộc trong mùa hè nhờ khả năng giải khát và bổ sung khoáng chất tự nhiên. Không chỉ chứa nhiều nước, loại đồ uống này còn cung cấp kali, natri, canxi và magiê - những chất điện giải cần thiết giúp cơ thể duy trì cân bằng nước và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, thần kinh.

Trong khoảng 240 ml nước dừa có tới 228 g nước, khoảng 600 mg kali, 252 mg natri cùng nhiều khoáng chất khác như canxi, magiê. Hàm lượng calo trong nước dừa tương đối thấp, khoảng 46 calo mỗi cốc, chứa khoảng 10 g đường tự nhiên và gần như không có chất béo. Nhờ vậy, nước dừa thường được xem là lựa chọn lành mạnh hơn so với nhiều loại nước giải khát đóng chai.

Vào những ngày nắng nóng kéo dài, cơ thể mất nhiều nước và chất điện giải qua mồ hôi. Việc uống nước dừa với lượng phù hợp có thể hỗ trợ bù nước, giảm cảm giác mệt mỏi và giúp cơ thể dễ chịu hơn sau khi hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, nước dừa không phải thức uống phù hợp để sử dụng quá nhiều mỗi ngày.

Nước dừa giúp bổ sung điện giải, làm mát cơ thể trong ngày nắng nóng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại nước này có tính hàn nên nếu dùng thường xuyên hoặc uống vào buổi tối có thể gây lạnh bụng, khó tiêu, đầy hơi. Những người có cơ địa dễ lạnh, thường xuyên đau bụng, tiêu phân lỏng, tay chân lạnh hoặc hệ tiêu hóa kém cần thận trọng khi sử dụng.

Người mắc bệnh thận cũng nên cân nhắc lượng nước dừa đưa vào cơ thể. Hàm lượng kali khá cao trong nước dừa nếu bổ sung quá mức có thể ảnh hưởng đến chức năng thận, đặc biệt ở người suy thận hoặc có rối loạn điện giải.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người chỉ nên uống khoảng một quả dừa mỗi ngày. Việc uống quá nhiều, nhất là khi dùng kèm cơm dừa, thêm đá lạnh hoặc uống vào chiều tối, dễ gây đầy bụng, khó chịu. Nước dừa cũng không nên thay thế hoàn toàn nước lọc vì sử dụng liên tục với lượng lớn có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều đường và khoáng chất.

Dùng nước dừa đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích trong mùa nắng nóng, song điều quan trọng là sử dụng điều độ và phù hợp với thể trạng. Nếu có bệnh lý nền hoặc cần bổ sung nước điện giải thường xuyên, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.