Tưởng nhiệt miệng, người đàn ông trẻ phát hiện ung thư lưỡi

Loét lưỡi kéo dài 4 tháng, người đàn ông 33 tuổi đi khám thì phát hiện ung thư lưỡi. Bệnh dễ nhầm với nhiệt miệng nên nhiều người chủ quan.

Nam bệnh nhân N.V.V. (33 tuổi, ở Lào Cai) nhập viện tại Bệnh viện K (Hà Nội) trong tình trạng đau, loét lưỡi kéo dài, tự dùng thuốc không đỡ, sau đó xác định ung thư lưỡi.

Kết quả chụp ghi nhận tổn thương tại vùng lưỡi của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khám khoang miệng ghi nhận khối u sùi loét ở bờ lưỡi phải. Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy, kích thước khoảng 2 - 2,5 cm; chụp cộng hưởng từ ghi nhận khối u 26 x 10 mm, chưa di căn hạch hay lan sang vùng lân cận.

Mới đây, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật vi phẫu cắt bán phần lưỡi phải, vét hạch cổ phải, kết hợp tạo hình.

Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Xuân Quý, Trưởng Khoa Ngoại đầu - cổ, cho biết ung thư lưỡi là bệnh ác tính phổ biến trong khoang miệng nhưng giai đoạn đầu dễ bị nhầm với nhiệt miệng, loét do cọ xát răng nên người bệnh thường chủ quan.

Trường hợp này được phát hiện ở giai đoạn II, khi bệnh còn khu trú, nếu điều trị đúng phác đồ, tỉ lệ khỏi có thể đạt 70-80%.

Theo bác sĩ Quý, với ung thư lưỡi giai đoạn sớm, phẫu thuật là phương pháp chủ đạo nhằm cắt bỏ triệt để khối u, giảm nguy cơ tái phát. Đặc điểm của bệnh là đáp ứng kém với xạ trị và hóa chất, nên vai trò phẫu thuật càng quan trọng.

Tuy nhiên, phẫu thuật vùng lưỡi rất phức tạp do cấu trúc giàu mạch máu và dây thần kinh, liên quan trực tiếp đến chức năng nói, nuốt và cảm giác. Phẫu thuật viên phải vừa đảm bảo lấy sạch tổn thương, vừa bảo tồn tối đa cấu trúc lành.

Bác sĩ phẫu thuật xử lý tổn thương vùng lưỡi cho người bệnh

Với bệnh nhân nói trên, sau khi cắt nửa lưỡi, bệnh nhân đứng trước nguy cơ khuyết hổng lớn trong khoang miệng. Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật vi phẫu, lấy vạt da cẳng tay của chính bệnh nhân để tái tạo lưỡi.

Dưới kính hiển vi, bác sĩ nối vi mạch nuôi vạt, giúp phần mô ghép sống và đảm bảo chức năng. Nhờ đó, bệnh nhân không cần mở khí quản, 5 ngày sau mổ đã có thể ăn uống qua đường miệng, giao tiếp tương đối tốt.

Bác sĩ Quý khuyến cáo các dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi thường mờ nhạt như loét miệng lâu ngày, khối sùi, mảng trắng hoặc đau rát kéo dài. Khi có biểu hiện bất thường ở lưỡi và khoang miệng, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.