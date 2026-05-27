6 bất thường trên móng tay có thể đang "tố cáo" bệnh trong cơ thể bạn

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ trên móng tay như rãnh, đốm trắng hay đổi màu đôi khi lại là “tín hiệu ngầm” từ cơ thể, cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn không ngờ tới.

Móng tay thường bị xem nhẹ trong việc theo dõi sức khỏe, nhưng thực tế đây lại là một "tấm gương" phản ánh khá rõ những thay đổi bên trong cơ thể. Từ những rãnh nhỏ, đốm trắng cho đến sự đổi màu hay giòn yếu bất thường, tất cả đều có thể mang theo những thông điệp sức khỏe mà chúng ta dễ dàng bỏ qua nếu không chú ý đúng mức.

Các rãnh ngang trên móng tay (đường Beau): Dấu hiệu cơ thể từng "trải qua biến cố"

Những đường lõm chạy ngang trên móng tay hoặc móng chân, còn gọi là đường Beau, có thể xuất hiện ở một hoặc nhiều móng, phổ biến nhất là ngón cái và ngón chân cái. Sự xuất hiện của các rãnh này thường phản ánh quá trình phát triển của móng đã bị gián đoạn do những tác động bất thường từ bên trong cơ thể hoặc từ bên ngoài.

Theo các chuyên gia da liễu, đường Beau có thể là "dấu vết" còn lại sau một giai đoạn sức khỏe bị ảnh hưởng. Việc điều trị nguyên nhân gốc sẽ giúp móng dần phục hồi và mọc lại bình thường, mịn màng hơn theo thời gian.

Các rãnh ngang này hình thành khi:

Cơ thể trải qua bệnh lý hoặc căng thẳng nghiêm trọng, khiến quá trình nuôi dưỡng móng bị tạm thời gián đoạn do năng lượng được ưu tiên cho các chức năng sống còn.

Chấn thương vùng nền móng khu vực khởi phát sự phát triển của móng làm ảnh hưởng đến cấu trúc móng.

Các bệnh lý mạn tính gây cản trở lưu thông máu đến nền móng, làm suy giảm dinh dưỡng nuôi móng.

Một số bệnh da liễu nặng gây tổn thương trực tiếp đến cấu trúc móng.

Thiếu hụt vitamin và khoáng chất khiến quá trình tạo móng bị rối loạn.

TS. Anita Takwale, chuyên gia tư vấn da liễu và rối loạn móng tại Stratum Clinics, cho biết đường Beau có thể xuất hiện sau nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, bao gồm: nhồi máu cơ tim, sốt cao, sởi, quai bị, viêm phổi và nhiễm liên cầu khuẩn.

Sự xuất hiện của các rãnh ngang trên móng vì vậy không nên xem nhẹ, đặc biệt khi đi kèm những thay đổi bất thường khác về sức khỏe.

Móng tay tuy nhỏ nhưng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể. Ảnh minh họa.

Móng tay Terry: Dấu hiệu bất thường có thể cảnh báo bệnh lý tiềm ẩn

Móng tay Terry là tình trạng phần lớn bề mặt móng chuyển trắng đục, mờ như thủy tinh, chỉ còn một dải nhỏ màu nâu hoặc hồng ở đầu móng, đồng thời vùng bán nguyệt ở chân móng thường mờ hoặc không rõ. Đây có thể là thay đổi do tuổi tác, nhưng cũng có liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, suy tim sung huyết, tiểu đường, suy thận hoặc viêm gan virus. Khi xuất hiện dấu hiệu này, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân và điều trị theo bệnh nền dưới hướng dẫn của bác sĩ.

Móng tay xuất hiện đốm trắng: Đừng vội xem thường

Các đốm trắng nhỏ trên móng tay thường không nguy hiểm nếu xuất hiện rải rác. Trong nhiều trường hợp, đây chỉ là hậu quả của va chạm nhẹ và sẽ biến mất khi móng mọc dài. Tuy nhiên, chúng cũng có thể liên quan đến tác động hóa chất, chấn thương nhẹ, tác dụng phụ của thuốc hoặc rối loạn sức khỏe tiềm ẩn nếu đi kèm triệu chứng khác. Nếu tình trạng kéo dài hoặc lan rộng, nên đi khám để được kiểm tra chính xác.

Đừng coi thường móng tay dễ gãy có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn

Theo bác sĩ Paul Ettlinger (Bệnh viện Đa khoa London), móng tay giòn có thể là dấu hiệu tự nhiên của lão hóa nhưng cũng phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nguyên nhân thường gặp gồm thiếu sắt, thiếu vitamin nhóm B hoặc chế độ ăn thiếu cân bằng; rối loạn ăn uống kéo dài; hội chứng Raynaud (tình trạng co thắt tạm thời các mạch máu nhỏ ở đầu ngón tay, ngón chân) làm giảm lưu lượng máu đến đầu chi; các bệnh viêm da như vảy nến, lichen phẳng; và rối loạn tuyến giáp, đặc biệt là suy giáp. Những yếu tố này khiến móng yếu, dễ tách lớp và gãy.

Móng tay vàng bất hường: Dấu hiệu nhỏ, nguy cơ lớn

Nếu móng tay vàng kèm tình trạng giòn có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn. Nguyên nhân thường gặp gồm nhiễm nấm móng hoặc bệnh tiểu đường do rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng đến cấu trúc collagen của móng. Đây là dấu hiệu cần được theo dõi sớm để tránh biến chứng hoặc tiến triển nặng hơn.

Những đường sọc dọc trên móng: Cơ thể đang muốn nói điều gì?

Thông thường các đường gờ chạy dọc móng tay khác với đường Beau (chạy ngang) và thường xuất hiện do chấn thương nhẹ quanh vùng móng. Theo chuyên gia da liễu, tình trạng này cũng có thể liên quan đến các bệnh lý như viêm da cơ địa (chàm), vảy nến hoặc viêm, nhiễm trùng quanh móng. Những dấu hiệu này phản ánh sự bất thường trong quá trình tái tạo tế bào da và móng.