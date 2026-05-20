Giữa mùa hè, người đàn ông 32 tuổi ở Vũ Hán (Trung Quốc) sốt cao, ớn lạnh, ho khan liên tục. Anh chỉ nghĩ mình bị cảm lạnh thông thường sau vài ngày bật điều hòa liên tục để tránh nóng và tự đi mua thuốc uống. Thế nhưng, càng uống thuốc, tình trạng càng nặng hơn. Tức ngực xuất hiện, thêm cả tình trạng hụt hơi, cơ thể từ từ rã rời tới mức đi lại cũng khó khăn.

Khi được người quen đưa vào bệnh viện, anh vẫn đinh ninh mình cảm lạnh do bật điều hòa lạnh cả đêm. Thế nhưng, bác sĩ Bao Min, phó trưởng Khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Vũ Hán số 3 (Trung Quốc) nghe lời anh kể và so sánh với triệu chứng liền đoán ra điểm mấu chốt.

Ảnh minh họa

Ngay lập tức, người đàn ông được đưa đi chụp CT. Phổi trái của anh đã xuất hiện vùng nhiễm trùng lớn và nhanh chóng được chuyển vào khoa hồi sức tích cực với chẩn đoán mắc bệnh Legionnaires, hay còn gọi là viêm phổi do vi khuẩn Legionella.

Điều đáng nói là nguyên nhân nhiễm Legionella của người đàn ông này lại đến từ một sai lầm rất phổ biến trong nhiều gia đình: Bật điều hòa sau nhiều tháng không dùng nhưng không vệ sinh kỹ.

Điều hòa để lâu không vệ sinh nguy hiểm thế nào? Theo bác sĩ Bao Min, điều hòa không sử dụng trong thời gian dài dễ tích tụ bụi bẩn, hơi ẩm, tế bào da chết và nấm mốc ở các bộ phận bên trong như dàn bay hơi, quạt gió hay khay nước. Đây chính là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Nhiều người chỉ tháo lưới lọc ra rửa rồi nghĩ đã sạch. Nhưng thực tế, nơi vi khuẩn phát triển mạnh nhất lại nằm sâu bên trong máy. Khi bật điều hòa, luồng khí lạnh sẽ cuốn theo vi khuẩn và các hạt aerosol phát tán khắp phòng kín. Người trong nhà hít phải liên tục có thể bị nhiễm trùng hô hấp nặng.

Trong trường hợp của người đàn ông 32 tuổi, anh đã bật chiếc điều hòa bỏ không suốt khoảng 6 tháng và dùng liên tục 3 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng. May mắn là sau nhiều ngày điều trị tích cực trong phòng hồi sức, người đàn ông mới thoát khỏi nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Vì sao vi khuẩn Legionella nguy hiểm?

Bác sĩ Bao Min cho biết, Legionella là loại vi khuẩn có thể gây viêm phổi nặng với tốc độ tiến triển nhanh. Người bệnh thường khởi phát bằng sốt cao, rét run, đau cơ, mệt lả rồi nhanh chóng xuất hiện ho khan, khó thở, đau ngực. Một số trường hợp còn đau bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn ý thức.

Điều khiến bệnh dễ bị bỏ qua là các triệu chứng ban đầu rất giống cúm hoặc cảm lạnh mùa hè. Nhiều người tự mua thuốc uống tại nhà, đến khi khó thở mới nhập viện thì phổi đã tổn thương nghiêm trọng.

Ông cảnh báo, bệnh có thể dẫn tới suy hô hấp, thậm chí suy đa tạng ở người nặng. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới khoảng 15%, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có miễn dịch kém.

Không chỉ vi khuẩn Legionella, điều hòa lâu ngày không vệ sinh còn có thể trở thành "ổ chứa" của nhiều loại nấm mốc, vi khuẩn và bụi mịn nguy hiểm. Môi trường ẩm tối bên trong dàn lạnh, khay nước hay màng lọc là điều kiện lý tưởng để nấm Aspergillus, Staphylococcus aureus cùng nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển mạnh. Khi bật máy, các hạt bụi và vi sinh vật này sẽ theo luồng khí phát tán khắp phòng, đi thẳng vào phổi. Người khỏe mạnh có thể bị viêm mũi, ho kéo dài, dị ứng, viêm xoang hoặc kích ứng phế quản, trong khi trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền hô hấp dễ đối mặt nguy cơ viêm phổi, hen suyễn bùng phát, thậm chí suy hô hấp nếu tiếp xúc kéo dài trong không gian kín. Những dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn từ điều hòa không nên chủ quan

Nếu sau khi dùng điều hòa xuất hiện các triệu chứng dưới đây, cần đi khám sớm thay vì tự điều trị tại nhà:

- Sốt cao kéo dài

- Ho khan hoặc ho tăng dần

- Đau tức ngực, khó thở

- Đau nhức cơ thể bất thường

- Mệt lả, rét run

- Dùng thuốc cảm nhưng không đỡ

Đặc biệt, nếu trong phòng kín có nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng hô hấp sau khi bật điều hòa lâu ngày chưa vệ sinh, nguy cơ nhiễm khuẩn từ hệ thống máy lạnh càng cần được nghĩ tới đầu tiên. Đừng chủ quan cho rằng đó là do bệnh vặt hoặc đơn giản là vì điều hòa bật quá lạnh, kích thích hệ hô hấp, gây mệt mỏi nhất thời.

Bao lâu nên vệ sinh điều hòa một lần?

Các chuyên gia khuyến cáo điều hòa nên được vệ sinh định kỳ khoảng 3 đến 6 tháng/lần, đặc biệt trước khi bước vào mùa hè, sau thời gian dài không sử dụng. Nếu gia đình dùng điều hòa gần như mỗi ngày, nhà có trẻ nhỏ hoặc người dị ứng, thời gian vệ sinh nên ngắn hơn.

Khi vệ sinh tại nhà, cần:

- Tháo và rửa sạch lưới lọc bằng nước sạch

- Lau bụi ở cửa gió và thân máy

- Bật chế độ quạt khoảng 15 đến 30 phút sau vệ sinh để làm khô bên trong máy

Tuy nhiên, chỉ vệ sinh bên ngoài là chưa đủ. Các bộ phận sâu như dàn lạnh, quạt gió và khay nước ngưng nên được kỹ thuật viên chuyên nghiệp làm sạch bằng dung dịch chuyên dụng ít nhất mỗi năm 1 đến 2 lần.

Ngoài ra, sau thời gian dài không sử dụng, nên bật chế độ quạt trước khoảng 20 đến 30 phút rồi mới dùng chế độ làm lạnh để đẩy bớt bụi và khí tù đọng ra ngoài.

Ảnh minh họa

Ngoài không vệ sinh định kỳ, bác sĩ Bao Min nhắc nhở 5 sai lầm khác khi dùng điều hòa gây hại sức khỏe nhưng cực kỳ phổ biến, cần thay đổi ngay lập tức như:

- Để nhiệt độ quá thấp suốt đêm dễ gây sốc nhiệt và viêm đường hô hấp

- Không mở cửa thông gió nhiều giờ khiến không khí bí, tăng nguy cơ tích tụ vi khuẩn

- Ngồi hoặc ngủ ngay dưới luồng gió lạnh dễ gây đau đầu, cứng cổ, viêm họng

- Bật điều hòa liên tục nhưng không uống đủ nước khiến cơ thể mất nước, khô da, khô mũi

- Không thay hoặc vệ sinh lưới lọc định kỳ khiến bụi mịn, nấm mốc tích tụ ngày càng nhiều trong không khí.

Nguồn và ảnh: Oriental Daily, News Yahoo