Nhiều người có thói quen vừa bước xuống giường đã tìm ngay đến ổ bánh mì, tô cháo hay ly sữa nóng để nạp năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học, việc ăn sáng vội cũng như "ép" cơ thể tiêu hóa vội trong khi các cơ quan chưa kịp thức tỉnh. Đặc biệt, thời điểm trước khi ăn sáng lại là "giai đoạn vàng" để phục hồi cơ thể và chăm sóc sức khỏe.

Vì vậy, thay vì vội vã ăn sáng, bạn hãy tranh thủ làm 4 việc dưới đây để bắt đầu ngày mới lành mạnh nhất, bảo vệ và phục hồi cơ cơ quan trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tật:

1. Đừng bật dậy quá nhanh, cơ thể cần vài phút để hồi phục tuần hoàn

Không ít người vừa nghe chuông báo thức là bật dậy ngay để kịp giờ làm hoặc đơn giản cho rằng đó là thói quen tốt, có kỷ luật. Tuy nhiên, bác sĩ Gao Min Min cho rằng, cơ thể sau giấc ngủ dài thực chất vẫn cần thời gian để chuyển từ trạng thái nghỉ sang vận động.

Ông khuyên rằng, thay vì vội vàng bật dậy hay đi ăn sáng ngay, hãy thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ vào buổi sáng giúp cơ bắp, khớp và mạch máu "thức dậy" từ từ. Điều này đặc biệt quan trọng với người ít vận động, người lớn tuổi hoặc dân văn phòng thường đau cổ vai gáy.

Khi nằm ngủ nhiều giờ, tuần hoàn máu có xu hướng chậm lại. Nếu đứng dậy quá đột ngột, nhiều người có thể chóng mặt, choáng váng hoặc tim đập nhanh do huyết áp thay đổi tức thời. Chỉ cần vài phút vươn vai, xoay cổ, đi lại nhẹ hoặc hít thở sâu cũng đủ giúp máu lưu thông tốt hơn. Một cơ thể vận động nhẹ vào đầu ngày cũng thường tỉnh táo và ít uể oải hơn. Nếu lười xuống giường, bạn có thể thực hiện ngay trên chiếc giường êm ái rồi mới đi ăn sáng hoặc làm việc khác.

2. Làm sạch khoang miệng trước khi đưa bất cứ thứ gì vào dạ dày

Nhiều người nghĩ đánh răng chỉ để sạch miệng hoặc tránh sâu răng. Nhưng các chuyên gia Nhật Bản cho rằng lợi ích thực sự còn lớn hơn nhiều.

Bác sĩ nha khoa Yuichiro Ogaki giải thích rằng khi ngủ, lượng nước bọt giảm mạnh. Khoang miệng vì thế trở thành môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi suốt nhiều giờ liền. Nếu vừa ngủ dậy đã ăn sáng ngay, lượng vi khuẩn này có thể theo thức ăn đi vào cơ thể.

Tiến sĩ Tsuneo Matsuo, Giám đốc Phòng khám Matsuo (Nhật Bản) thì cho biết một số vi khuẩn trong miệng còn tạo ra enzyme làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ cơ thể, khiến nguy cơ viêm nhiễm tăng lên. Về lâu dài, tình trạng viêm kéo dài được xem là yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có tim mạch và ung thư.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Keitaro Matsuo tại Trung tâm Ung thư Aichi từng phát hiện những người đánh răng đều đặn có nguy cơ ung thư miệng và thực quản thấp hơn đáng kể so với người vệ sinh răng miệng kém.

Chính vì vậy, thay vì cầm ngay bánh mì hay cà phê sau khi thức dậy, các bác sĩ khuyên nên súc miệng hoặc đánh răng trước để giảm bớt lượng vi khuẩn tích tụ suốt đêm.

2. Uống nước ấm để "đánh thức" mạch máu và hệ tiêu hóa

Sau khoảng 6 đến 8 giờ ngủ, cơ thể đã mất đi một lượng nước đáng kể qua hơi thở và mồ hôi. Máu vào buổi sáng cũng thường cô đặc hơn bình thường. Vì vậy, chuyên gia dinh dưỡng Gao Min Min khuyên nên uống khoảng 200 đến 300ml nước ấm nhẹ ngay sau khi thức dậy giúp cơ thể bù nước nhanh hơn, hỗ trợ tuần hoàn máu và thúc đẩy trao đổi chất.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc cấp nước đúng lúc lại đặc biệt quan trọng, nhất là với người trung niên và cao tuổi hay có bệnh lý tim mạch nền. Buổi sáng là thời điểm nhiều biến cố tim mạch và đột quỵ dễ xảy ra hơn do huyết áp và độ nhớt của máu thay đổi sau một đêm dài.

Tiến sĩ Tsuneo Matsuo cho biết thêm, nước ấm còn giúp hệ tiêu hóa "khởi động" nhẹ nhàng hơn thay vì bị kích thích đột ngột bởi cà phê, trà đặc hoặc đồ ăn dầu mỡ. Một số người có thể cảm thấy bụng dễ chịu hơn, giảm táo bón và đỡ mệt mỏi sau khi duy trì thói quen này.

4. Mở cửa đón ánh sáng, tránh xa thiết bị điện tử

Một trong những thói quen phổ biến nhất hiện nay là vừa mở mắt đã cầm điện thoại lướt tin nhắn hoặc mạng xã hội. Điều này khiến não bộ bị kích thích quá nhanh khi cơ thể còn chưa tỉnh hẳn.

Các chuyên gia giấc ngủ cho rằng ánh sáng tự nhiên buổi sáng mới là thứ cơ thể cần đầu tiên. Khi mở rèm cửa hoặc đi ra nơi có ánh nắng nhẹ, não sẽ nhận tín hiệu điều chỉnh đồng hồ sinh học, giúp hormone cortisol và melatonin hoạt động đúng nhịp hơn.

Đồng hồ sinh học ổn định không chỉ giúp ngủ ngon mà còn liên quan mật thiết đến miễn dịch, chuyển hóa và khả năng kiểm soát viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu còn cho thấy rối loạn nhịp sinh học kéo dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và một số bệnh ung thư.

Ăn sáng thế nào để khỏe mạnh và giữ cơ thể trẻ lâu?

Sau khi cơ thể đã được "đánh thức" đúng cách, bữa sáng mới thực sự phát huy vai trò cung cấp năng lượng. Nhưng bạn cũng cần ăn sáng đúng cách mới khỏe và đẹp được. Các chuyên gia khuyên nên ăn sáng trong khoảng 30 đến 60 phút sau khi thức dậy. Không nên bỏ bữa nhưng cũng tránh ăn quá no.

Một bữa sáng lý tưởng nên có:

- Protein chất lượng cao như trứng, sữa chua, cá, thịt nạc hoặc sữa

- Tinh bột tốt từ yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang

- Rau xanh hoặc trái cây ít ngọt

- Một lượng nhỏ chất béo lành mạnh từ các loại hạt hoặc quả bơ

Ngược lại, ăn sáng bằng trà sữa, bánh ngọt, xúc xích chế biến sẵn hoặc cà phê khi bụng rỗng dễ khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, làm cơ thể nhanh đói, mệt và tăng viêm trong thời gian dài.

Đôi khi, chỉ cần chậm lại vài phút sau khi thức dậy và làm vài việc đơn giản, cơ thể đã có thể bước vào ngày mới theo cách hoàn toàn khác. Đồng thời, sức khỏe cũng được cải thiện từ từ qua từng ngày.

Nguồn và ảnh: Good Moring Health, HK01, Sohu