Sắc vóc không mỡ thừa ở tuổi 48 của "mỹ nhân không tuổi" Dương Cẩn Hoa khiến phụ nữ trung niên mơ ước: Tiết lộ thực đơn "268" phù hợp

Nhắc đến những "mỹ nhân không tuổi" của làng giải trí xứ Đài, "Ảnh hậu Kim Chung" Dương Cẩn Hoa chắc chắn là một trong những biểu tượng cho sự trẻ trung bất chấp thời gian. Ở tuổi 48, cô không chỉ sở hữu làn da căng mọng, ngậm nước mà còn duy trì được vóc dáng thanh mảnh với chiều cao 1m70 và cân nặng luôn giữ ở mức 50kg suốt nhiều năm qua.

Diện mạo và sắc vóc của cô khiến người đối diện khó lòng đoán được tuổi thật, thậm chí nhận xét cô mới chỉ ngoài 30 cũng không hề quá lời.

Vậy bí quyết nào giúp cô duy trì được thân hình thon gọn cùng thần thái rạng rỡ như vậy? Hãy cùng khám phá ngay sau đây.

Bí quyết 1: Kết hợp Pilates và tập tạ (Gym)

Dương Cẩn Hoa từng thành thật chia sẻ rằng bản thân vốn không phải là người đam mê thể thao, thậm chí từng có cảm giác "e ngại" đối với việc tập tạ.

Tuy nhiên, thay vì ép buộc bản thân, cô lựa chọn tìm kiếm những phương pháp tập luyện phù hợp để có thể kiên trì theo đuổi lâu dài. Những năm gần đây, cô bắt đầu yêu thích bộ môn Pilates và dần dần đưa các bài tập tạ vào chế độ sinh hoạt hàng ngày để tạo nên một nhịp điệu vận động ổn định.

Cách đây không lâu, cô đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân: "Song song với việc tập Pilates, tôi đã bắt đầu thử sức với các bài tập tạ mà trước đây mình từng e ngại. Kết quả mang lại thoải mái hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Sau khi các cơ khớp được kéo giãn nhờ Pilates, việc tập tạ trở nên trơn tru và dễ dàng hơn".

Chế độ tập tạ của cô chủ yếu tập trung vào các nhóm cơ lớn với các bài tập như: kéo xô với máy (Lat Pulldown), tập chèo thuyền (Rowing) và đẩy mông với máy (Hip Thrust). Các bài tập kéo xô và chèo thuyền giúp tăng cường cơ lưng, cải thiện tình trạng gù lưng, rụt vai, giúp tư thế đi đứng thẳng thon và tạo hiệu ứng vóc dáng mảnh mai hơn.

Trong khi đó, bài tập đẩy mông giúp săn chắc vùng mông đùi và cơ lõi, hỗ trợ ổn định vùng xương chậu và định hình đường cong thân dưới.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi trung niên, khối lượng cơ bắp sẽ giảm dần theo thời gian. Việc duy trì các bài tập tạ với cường độ phù hợp không chỉ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất cơ bản, giảm nguy cơ tăng cân mà còn hỗ trợ duy trì mật độ xương và các chức năng của cơ thể, giúp vóc dáng săn chắc, tránh tình trạng chảy xệ và mang lại diện mạo trẻ trung hơn.

Bí quyết 2: Kiên trì áp dụng phương pháp ăn kiêng "268" suốt nhiều năm

Bên cạnh việc tập luyện, Dương Cẩn Hoa cũng áp dụng chế độ quản lý ăn uống rất nghiêm ngặt. Nhiều năm qua, cô luôn tuân thủ nguyên tắc ăn kiêng "268", nghĩa là chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, bữa cuối cùng trong ngày phải kết thúc trước 6 giờ tối và mỗi bữa chỉ ăn no khoảng 8 phần.

Thực đơn hàng ngày của cô chủ yếu xoay quanh bữa trưa kết hợp (brunch) và bữa tối. Cô hoàn toàn từ bỏ thói quen uống nước canh, gần như không chạm vào tinh bột trong bữa tối và chỉ tập trung nạp carbohydrate vào ban ngày. Đôi khi cô chỉ ăn nửa bát cơm hoặc dùng bí đỏ để thay thế cho các loại tinh bột tinh chế.

Ngoài ra, thứ tự ăn uống của cô luôn là rau xanh và protein trước, tinh bột luôn là thành phần được ăn cuối cùng.

Đối với bữa tối, cô ưu tiên tự nấu canh thịt bò hoặc thịt gà hầm rau củ, nhưng chỉ ăn phần cái (rau và thịt) chứ không uống nước canh, đồng thời hạn chế tối đa việc nêm nếm gia vị.

Chế độ ăn uống này giúp cắt giảm lượng calo và tinh bột tinh chế vào buổi tối, đồng thời cung cấp đủ lượng protein và chất xơ cần thiết để duy trì cảm giác no, hạn chế tình trạng tích tụ mỡ thừa do biến động đường huyết gây ra.

Bí quyết 3: Duy trì thần thái rạng rỡ nhờ thói quen uống trà gừng và trà dưỡng sinh mỗi ngày

Dương Cẩn Hoa tiết lộ, việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy mỗi sáng là uống một ly trà gừng ấm để làm ấm dạ dày, thói quen này được cô duy trì ngay cả trong mùa hè. Cô thường xay nhuyễn gừng tươi rồi cấp đông thành các viên nhỏ, mỗi ngày lấy một viên pha với nước sôi để sử dụng.

Theo quan điểm Đông y, gừng có tính ấm, uống với lượng vừa phải giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giữ ấm dạ dày, rất phù hợp với những người có cơ địa dễ bị lạnh tay chân hoặc có tốc độ trao đổi chất chậm.

Bên cạnh trà gừng, cô còn duy trì uống khoảng 1000ml trà dưỡng sinh được pha từ "táo đỏ, kỷ tử và hoàng kỳ" mỗi ngày. Đây là ba vị thuốc Đông y nổi tiếng với công dụng bồi bổ khí huyết, rất thích hợp để sử dụng hàng ngày hoặc những khi cơ thể mệt mỏi.

Thói quen này không chỉ giúp bổ sung nước cho cơ thể mà còn giảm bớt cảm giác thèm các loại trà sữa, đồ uống có đường, từ đó hỗ trợ ổn định quá trình trao đổi chất và giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng với liều lượng vừa phải; những người có cơ địa đặc biệt hoặc mắc bệnh mãn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Bí quyết 4: Uống nước ép rau củ tự nhiên sau bữa ăn

Ngoài trà gừng và trà dưỡng sinh, Dương Cẩn Hoa còn có thói quen uống một ly nước ép rau củ nguyên chất không đường sau bữa ăn. Công thức yêu thích của cô gồm có cà rốt, táo và chanh tươi, hoàn toàn không thêm đường hay chất tạo ngọt.

Cà rốt rất giàu beta-carotene, táo cung cấp chất xơ tự nhiên, trong khi chanh mang lại hương vị thanh mát. Mặc dù nước ép không thể thay thế hoàn toàn việc ăn rau quả trực tiếp, nhưng đây vẫn là một giải pháp hiệu quả để bổ sung thêm vitamin và chất xơ cho cơ thể hàng ngày.

Bí quyết 5: Từ bỏ thói quen khoanh chân hoặc vắt chéo chân

Không chỉ khắt khe trong chế độ ăn uống và tập luyện, Dương Cẩn Hoa còn đặc biệt chú trọng đến việc duy trì tư thế đi đứng, ngồi chuẩn mực. Cô chia sẻ: "Trừ những lúc chụp ảnh thời trang, còn lại tôi tuyệt đối không vắt chéo chân". Thói quen này đã được cô duy trì trong suốt nhiều năm.

Ngoài ra, cô cũng lưu ý tư thế đứng của mình: tránh việc đứng thẳng và khóa chặt khớp gối, thay vào đó là hơi chùng gối nhẹ và dùng lực của cơ lõi (vùng bụng) để nâng đỡ cơ thể. Việc khóa chặt khớp gối khi đứng dễ khiến các cơ vùng chân phải chịu lực quá mức, về lâu dài có thể khiến bắp chân trở nên thô và kém thon gọn.

Nguồn Tvbs. Ảnh: Instagram @cheryllovel0509/Shutterstock