Người đàn ông 40 tuổi đau bụng dữ dội sau bữa ăn no, bác sĩ rút ra toàn máu đục như nước gạo, nhớt như mỡ

Chuyến du lịch Vũ Hán (Trung Quốc) đang vui vẻ của ông Wu, một người đàn ông 40 tuổi đến từ Sơn Tây, (Trung Quốc) đã bất ngờ biến thành một cuộc chạy đua sinh tử với tử thần. Chỉ sau một bữa ăn no nê với chế độ ăn nhiều calo và giàu chất béo, ông Wu đột nhiên lên cơn đau bụng. Lúc đầu, ông nghĩ do mình ăn nhiều quá nên tức bụng, khó tiêu. Thế nhưng càng về sau cơn đau càng trở nên dữ dội, vượt xa sức chịu đựng của một nguời đàn ông vốn cao to, chẳng mấy khi đau ốm.

Cơn đau quặn thắt, dồn dập khiến ông Wu sau đó ngất xỉu, nhanh chóng rơi vào trạng thái nguy kịch và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện số 3 Vũ Hán (Trung Quốc). Ngay tại phòng cấp cứu, khi tiến hành lấy máu để làm xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện máu của người đàn ông này rất lạ.

Dòng máu chảy ra từ cơ thể ông Wu không còn màu đỏ truyền thống mà đặc quánh, nhớt như mỡ lợn và có màu trắng đục nhìn không khác gì nước vo gạo.

"Sát thủ" viêm tụy cấp núp sau cơn đau bụng

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu ngay sau đó đã làm sáng tỏ hiện tượng kinh dị này. Chỉ số triglyceride trong máu của ông Wu đã vọt lên mức kinh hoàng là 45 mmol/L, vượt xa mức an toàn của một người bình thường.

Với lượng mỡ đặc nghẹt trong lòng mạch, ông Wang được chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy cấp do tăng lipid máu. Đây là một tình trạng bệnh lý diễn tiến cực kỳ nhanh, được ví như một kẻ giết người thầm lặng vì có thể gây suy đa tạng và cướp đi mạng sống của bệnh nhân chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Bác sĩ Chen Aifang tại Bệnh viện số 3 Vũ Hán giải thích rằng, khi chỉ số triglyceride tăng cao đến mức nghiêm trọng, dòng máu trong cơ thể sẽ bị biến chất. Từ một "dòng sông" có nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng, máu biến thành một dung dịch dầu đặc quánh. Lớp mỡ lợn nhớt đặc này sẽ tấn công trực tiếp vào tuyến tụy, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân và trực tiếp đe dọa đến tính mạng.

Đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đội ngũ chuyên khoa tiêu hóa của bệnh viện đã quyết định bỏ qua các phương pháp hạ lipid bằng thuốc truyền thống do không thể đáp ứng được tốc độ chuyển hóa. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai kế hoạch điều trị bằng phương pháp trao đổi huyết tương màng kép.

Hệ thống lọc máu ngoài cơ thể được thiết lập ngay lập tức để làm nhiệm vụ của một máy lọc có độ chính xác cao. Dòng máu đục ngầu như súp dầu của bệnh nhân được dẫn ra ngoài, đi qua màng lọc để tách và rửa sạch hàng trăm ml các hạt chất béo ra khỏi cơ thể.

Sau quá trình sục rửa và thanh lọc nghiêm ngặt, dòng máu nhớt mỡ dần phục hồi lại màu đỏ tươi nguyên bản và được truyền ngược trở lại cơ thể ông Wu. Biện pháp ngăn chặn cơn bão viêm ngay từ nguồn gốc này đã giúp tình trạng của bệnh nhân ổn định lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của cả kíp trực.

Tất cả tại một bữa ăn quá no và chọn sai thực phẩm

Sau khi tỉnh táo, ông Wu hoảng hoảng và hối hận khi được bác sĩ phân tích nguyên nhân khiến mình "thập tử nhất sinh". Hóa ra, ông vốn có bệnh lý ẩn về mỡ máu, nhưng không đi khám sức khỏe thường xuyên, cũng không quá để tâm đến những dấu hiệu bất thường.

Bữa trưa hôm đó, do quá đói bụng vì đi lại nhiều, món ăn lại vô cùng hợp khẩu bị và bổ dưỡng nên ông "ăn nấy ăn để". Ông chọn toàn những món thịt để bồi bổ, thích ăn món chiên rán ngập dầu giòn rụm lại cộng thêm uống khá nhiều bia lạnh để giải khát. Khi đã no căng bụng, ông vẫn tiếc rẻ ăn thêm tới mức ăn xong phải nới cúc quần ra mới thở thoải mái được.

Ông chẳng ngờ, mình lại suýt chết vì một bữa ăn no. Thế là chuyến du lịch của ông trở thành kỷ niệm đáng nhớ, nhưng là nhớ theo hướng tiêu cực, nghĩ tới đã sợ.

5 dấu hiệu viêm tụy cấp cần đi cấp cứu ngay - Đau bụng dữ dội: Cơn đau khởi phát đột ngột ở vùng bụng trên sau khi ăn no. - Đau lan ra sau lưng: Cơn đau thắt quặn từ bụng và có xu hướng lan thẳng ra sau lưng. - Nôn mửa liên tục: Bệnh nhân buồn nôn và nôn liên tục nhưng không đỡ đau bụng. - Bụng chướng căng: Vùng bụng có hiện tượng phình to, căng cứng và đau đớn khi chạm vào. - Sốt và mạch nhanh: Cơ thể sốt nhẹ, kèm theo tình trạng tim đập nhanh do phản ứng viêm.

Cảnh báo 7 thói quen ăn uống dễ gây viêm tụy cấp

Nhiều người tưởng rằng chế độ ăn uống chỉ tác động nhiều tới dạ dày hay đại tràng mà không hay tuyến tụy cũng có thể bị "bức tử". Bác sĩ Chen cảnh báo, mùa hè là thời điểm thường tăng số lượng ca nhập viện vì viêm tụy cấp. Ông cũng nhắc nhở có 7 thói quen ăn uống dễ gây viêm tụy cấp mà chúng ta cần tránh xa:

- Ăn quá nhiều chất béo: Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, mỡ động vật làm tăng vọt triglyceride. Chúng biến máu thành dịch dầu đặc quánh và tấn công trực tiếp vào tuyến tụy.

- Thường xuyên ăn no quá mức: Tiêu thụ lượng lớn thức ăn trong một bữa tạo áp lực quá tải lên hệ tiêu hóa. Tuyến tụy bị ép phải làm việc quá công suất dẫn đến tổn thương cấp tính.

- Nghiện thức ăn nhanh, đồ chế biến sẵn: Các món ăn này chứa hàm lượng calo rỗng và chất béo xấu ở mức báo động. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid máu.

- Lạm dụng rượu bia: Chất cồn kích thích tuyến tụy tiết ra các enzyme tiêu hóa ngay khi còn ở bên trong tụy. Các enzyme này quay lại tự phá hủy và làm viêm loét các mô tụy lành lặn.

- Ăn đồ ngọt, nước ngọt vô độ: Nạp quá nhiều đường tinh luyện làm đảo lộn lượng đường huyết trong cơ thể. Tình trạng này gián tiếp thúc đẩy sự tích tụ mỡ xấu và gây quá tải cho tuyến tụy.

- Ăn đêm muộn liên tục: Thói quen ăn sát giờ đi ngủ khiến hệ tiêu hóa không có thời gian nghỉ ngơi. Tuyến tụy phải hoạt động sai chu kỳ sinh học, dễ gây ra các phản ứng viêm.

- Chế độ ăn thiếu chất xơ trầm trọng: Lười ăn rau xanh, trái cây khiến cơ thể thiếu hụt các chất chống oxy hóa tự nhiên. Hệ tiêu hóa giảm khả năng đào thải mỡ xấu, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Nguồn và ảnh: Wuhan Third Hospital, CN Health