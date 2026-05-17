Đinh lăng được ví như “nhân sâm của người nghèo”: Đây là 5 tác dụng chữa bệnh tuyệt vời

Theo y học cổ truyền, đinh lăng có vị nhạt, hơi đắng, tính mát, tác dụng bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, giải độc và chống mệt mỏi. Từ lá, thân cho đến rễ đều có thể sử dụng làm thuốc nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 5 tác dụng hỗ trợ chữa bệnh tuyệt vời của đinh lăng.

Bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi

Một trong những công dụng nổi bật nhất của đinh lăng là hỗ trợ phục hồi thể lực. Rễ đinh lăng chứa saponin – hoạt chất cũng có trong nhân sâm, cùng nhiều vitamin nhóm B, axit amin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Trong dân gian, nhiều người thường dùng rễ đinh lăng ngâm rượu hoặc sắc nước uống để tăng sức dẻo dai, giảm cảm giác uể oải, nhất là ở người lao động nặng hoặc người mới ốm dậy.

Một số nghiên cứu dược lý cũng ghi nhận chiết xuất đinh lăng có khả năng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với trạng thái căng thẳng và mệt mỏi kéo dài.

Lá đinh lăng có tác dụng tốt điều trị nhiều bệnh.

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

Không ít gia đình Việt có thói quen phơi khô lá đinh lăng để làm gối ngủ. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi thơm nhẹ từ lá có thể giúp thư giãn thần kinh, ngủ sâu giấc hơn.

Ngoài ra, lá đinh lăng còn được dùng để nấu nước uống hoặc xông hơi nhằm giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Y học cổ truyền cho rằng đinh lăng có tác dụng an thần nhẹ, phù hợp với người thường xuyên mất ngủ, ngủ chập chờn hoặc suy nhược cơ thể.

Giảm đau nhức xương khớp

Đinh lăng còn được dùng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, tê thấp và đau lưng. Theo Đông y, cây thuốc này có tác dụng hoạt huyết, lưu thông khí huyết nên giúp giảm cảm giác ê buốt, mỏi cơ ở người lớn tuổi hoặc người phải lao động nặng thường xuyên.

Rễ đinh lăng thường được kết hợp với các dược liệu khác để ngâm rượu xoa bóp hoặc sắc uống. Tuy nhiên, người bệnh xương khớp không nên tự ý lạm dụng mà cần tham khảo ý kiến chuyên gia y học cổ truyền.

Hỗ trợ lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

Trong dân gian, lá đinh lăng thường được nấu canh với thịt nạc hoặc cá cho phụ nữ sau sinh nhằm hỗ trợ gọi sữa và phục hồi sức khỏe. Nhiều tài liệu y học cổ truyền cho rằng đinh lăng giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện thể trạng và kích thích tiết sữa tự nhiên.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần sử dụng với liều lượng phù hợp, tránh dùng quá nhiều vì có thể gây tác dụng ngược.

Hỗ trợ tăng cường trí nhớ, tuần hoàn máu não

Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy hoạt chất saponin trong đinh lăng có thể hỗ trợ tuần hoàn máu não, giúp tăng khả năng tập trung và giảm căng thẳng thần kinh. Đây là lý do nhiều sản phẩm thảo dược hiện nay sử dụng chiết xuất đinh lăng trong các chế phẩm hỗ trợ cải thiện trí nhớ, giảm stress hoặc tăng cường thể lực.

Người làm việc trí óc căng thẳng, học sinh – sinh viên trong mùa thi hoặc người lớn tuổi thường được khuyên dùng các món ăn, bài thuốc từ đinh lăng ở mức hợp lý.

Lưu ý khi dùng đinh lăng

Dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đinh lăng không phải “thần dược” và không nên dùng thay thế thuốc điều trị bệnh.

Các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng rễ đinh lăng có thể gây mệt mỏi, tiêu chảy, hoa mắt hoặc rối loạn tiêu hóa do hàm lượng saponin cao.

Người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người đang dùng thuốc điều trị cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, nên lựa chọn nguồn dược liệu sạch, rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ tồn dư hóa chất hoặc nấm mốc gây hại cho sức khỏe.