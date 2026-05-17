Tiểu Vy và Bảo Ngọc: Ai là người sở hữu "tỷ lệ gương mặt vàng" của vẻ đẹp Việt hiện đại?

Giữa một sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, nghệ sĩ và giới chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ, khoảnh khắc được quan tâm nhất lại đến từ một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: Nếu chỉ được chọn một gương mặt đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam hiện đại, Tiến sĩ, bác sĩ Tống Hải chọn ai giữa Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc?

Nghe xong câu hỏi, Tiến sĩ Tống Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, đồng thời là Giám đốc chuyên môn của Thẩm mỹ Như Hoa), khựng lại vài giây rồi bật cười: "Đây có lẽ là câu hỏi nguy hiểm nhất ngày hôm nay". Cả khán phòng lập tức bật cười thích thú. Trên sân khấu lúc đó là 2 nàng hậu đại diện cho hai kiểu vẻ đẹp rất khác nhau của phụ nữ Việt thế hệ mới.

Tiến sĩ Tống Hải ngồi giữa Hoa hậu Tiểu Vy và Hoa hậu Bảo Ngọc, trả lời các câu hỏi được đưa ra tại sự kiện.

Tiểu Vy mang vẻ đẹp được xem là gần với chuẩn "beauty queen" truyền thống: Gương mặt cân đối, đường nét mềm mại, đôi mắt sâu cùng nụ cười sáng giúp cô tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhiều năm qua, nàng hậu luôn xuất hiện trong danh sách những gương mặt đẹp nổi bật của showbiz Việt nhờ sự hài hòa và nữ tính rất Á Đông.

Trong khi đó, Bảo Ngọc lại đại diện cho thế hệ nhan sắc mang tinh thần quốc tế hơn. Cô sở hữu chiều cao nổi bật, cấu trúc gương mặt sắc sảo, thần thái thời trang cùng vẻ đẹp hiện đại đậm chất runway. Không đi theo kiểu "đẹp an toàn", Bảo Ngọc gây ấn tượng bởi khí chất mạnh mẽ và cá tính riêng biệt.

Khi được hỏi đâu mới là "tỷ lệ gương mặt vàng" của phụ nữ Việt hiện đại, Tiến sĩ, bác sĩ Tống Hải tiếp tục đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý: "Nếu ở cương vị một người đàn ông, tôi sẽ có một câu trả lời khác. Nhưng nếu ở cương vị một bác sĩ thẩm mỹ, tôi lại có một câu trả lời khác nữa". Rồi ông mỉm cười: "Vì vậy hôm nay, tôi xin phép chưa trả lời câu hỏi này ở đây."

Câu trả lời bỏ ngỏ nhưng duyên dáng của vị bác sĩ nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất tại sự kiện.

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ, khái niệm "tỷ lệ gương mặt vàng" ngày nay đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, vẻ đẹp thường được đo bằng sự cân xứng theo các tỷ lệ nhân trắc học, thì hiện tại thần thái, dấu ấn cá nhân và khả năng truyền cảm xúc mới là yếu tố tạo nên sức hút thực sự.

Chính vì vậy, Tiểu Vy và Bảo Ngọc gần như đại diện cho 2 chuẩn đẹp khác nhau của phụ nữ hiện đại. Một người mang vẻ đẹp hài hòa, nữ tính và dễ tạo thiện cảm số đông. Người còn lại lại sở hữu vẻ đẹp sắc nét, độc lập và mang màu sắc quốc tế. Không ai giống ai, nhưng cả hai đều phản ánh rõ sự chuyển mình của quan niệm thẩm mỹ trong thế hệ mới.

Tại sự kiện, Thẩm mỹ Như Hoa cũng chính thức giới thiệu gói dịch vụ "Nâng mũi Cam Kết Vàng" ứng dụng AI trong cá nhân hóa thẩm mỹ với mức giá 100 triệu đồng. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Tống Hải, xu hướng nâng mũi hiện nay không còn là việc sao chép một dáng mũi theo trào lưu, mà là tìm ra dáng mũi phù hợp nhất với cấu trúc khuôn mặt từng người.

Gói dịch vụ ứng dụng công nghệ Catalog AI kết hợp hệ thống mô phỏng Extra 3D nhằm phân tích tỷ lệ khuôn mặt và mô phỏng trước dáng mũi phù hợp với khách hàng. Bên cạnh yếu tố công nghệ, đơn vị cũng nhấn mạnh tiêu chí minh bạch bác sĩ thực hiện, minh bạch vật liệu sử dụng và ghi lại toàn bộ quá trình phẫu thuật.

Theo đại diện đơn vị, khách hàng sử dụng gói "Nâng mũi Cam Kết Vàng" sẽ được bảo hành form dáng 10 năm, bảo hành chất liệu trọn đời và theo dõi hậu phẫu định kỳ trong 3 năm. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, KOLs và khách mời như Tiểu Vy, Bảo Ngọc, cặp đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền cùng hotgirl Linh Trương.