Ngủ ngon đến tận sáng "sấm sét cũng không thể đánh thức" nhờ 3 thức uống dễ nấu hương vị thơm ngon

Bạn có thường xuyên trằn trọc cả đêm, không thể ngủ được, và ngay cả khi ngủ thiếp đi, bạn cũng dễ dàng tỉnh giấc, thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể lúc nào cũng xanh xao và uể oải? Nhiều người nghĩ đến việc mua thuốc ngủ đắt tiền và các loại thực phẩm chức năng khác nhau khi bị mất ngủ, nhưng thực sự không cần thiết. Chi tiền chưa hẳn đã mang lại cho bạn sự yên tâm. Trong quả táo gai (sơn tra) có một thành phần phổ biến, đặc biệt hiệu quả. Nó làm dịu gan, điều hòa khí huyết, làm dịu tâm trí và thúc đẩy giấc ngủ. Kết hợp táo gai với các nguyên liệu thông thường trong gia đình, nó dịu nhẹ, không gây kích ứng, an toàn và hiệu quả.

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 công thức hỗ trợ giấc ngủ kết hợp các nguyên liệu với quả táo gai. Chúng rất dễ làm, có thể được chuẩn bị chỉ với một nút bấm trên ấm đun nước, và phù hợp cho cả người già và trẻ em. Uống chúng thường xuyên sẽ cải thiện giấc ngủ của bạn!

1. Nước táo gai, táo đỏ, kỷ tử và dừa biển

Nguyên liệu: 1 quả táo (rửa sạch, gọt vỏ, bỏ lõi và thái hạt lựu), 10g táo gai khô, 3 quả táo đỏ (rửa sạch và bỏ hạt), 6g kỷ tử, 10g dừa biển (rửa sạch và ngâm cho mềm), một ít đường phèn (tùy chọn).

Cách nấu nước táo gai, táo đỏ, kỷ tử và dừa biển

Cho táo đã sơ chế, táo gai, táo đỏ và dừa biển vào ấm đun trà. Thêm lượng nước thích hợp rồi ấn nút đun. Đun sôi trong khoảng 25 phút thì thêm kỷ từ vào. Nếu thích vị ngọt bạn có thể thêm chút đường phèn, khuấy tan là có thể thưởng thức.

Tác dụng hỗ trợ giấc ngủ

Thức uống này có thể cải thiện các vấn đề về giấc ngủ do cáu gắt và lo lắng quá mức gây ra, chẳng hạn như khó ngủ và thường xuyên thức giấc vào ban đêm. Thức uống giúp làm dịu gan và dưỡng ẩm cho da khô, đặc biệt phù hợp cho nhân viên văn phòng và những người bị mất ngủ do căng thẳng cao. Uống một tách trước khi ngủ có thể giúp bạn thư giãn tinh thần, là trợ thủ đắc lực cho giấc ngủ.

2. Nước táo gai, dâu tằm và vỏ quýt khô

Nguyên liệu: 8g quả táo gai khô, 8g quả dâu tằm khô, 3g vỏ quýt khô (đã rửa sạch và bỏ phần cùi trắng), và một ít đường phèn (tùy thích).

Cách nấu nước táo gai, dâu tằm và vỏ quýt khô

Đơn giản chỉ cần rửa sạch tất cả các nguyên liệu và cho chúng vào một nồi nhỏ hoặc ấm đun nước. Thêm lượng nước đủ dùng và đun sôi trong 20-30 phút. Sau khi nấu xong, lọc lấy nước, thêm đường phèn cho vừa khẩu vị, và thế là có thể uống được.

Tác dụng hỗ trợ giấc ngủ

Thức uống này chủ yếu nhắm vào tình trạng ứ trệ khí gan, giúp thư giãn tinh thần và thần kinh, đặc biệt phù hợp cho người trung niên, cao tuổi và những người thường xuyên thức khuya. Tính chất dịu nhẹ nên uống trước khi ngủ không gây hại và có thể cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ. Thức uống này có vị chua ngọt nhẹ, sảng khoái và không gây cảm giác nặng nề, với hương thơm trái cây đặc trưng. Nó ngon hơn khi dùng ít đường hoặc không đường, và hoàn toàn có thể uống như nước lọc mỗi ngày.

3. Trà táo gai, dâu tằm và hoa hồng

Nguyên liệu: 6g quả táo gai khô, 6g quả dâu tằm khô, 3 nụ hoa hồng khô và một nhúm đường phèn (tùy chọn).

Cách nấu trà táo gai, dâu tằm và hoa hồng

Đầu tiên, cho quả táo gai vào nồi, thêm nước và đun sôi trong 15 phút. Sau khi nấu xong, để nguội đến nhiệt độ ấm, sau đó thêm dâu tằm và nụ hoa hồng. Khuấy nhẹ và để ngâm trong 5 phút, vậy là bạn đã có một tách trà giúp dễ ngủ.

Tác dụng hỗ trợ giấc ngủ

Trà táo gai, dâu tằm và hoa hồng chủ yếu nấu để giảm căng thẳng thần kinh, trầm cảm, lo âu và mất ngủ. Đặc biệt phù hợp cho những người dễ nổi nóng và khó ngủ do tâm trạng thất thường. Thức uống giúp làm dịu gan, giảm trầm cảm và làm dịu tâm trí. Uống một tách trước khi đi ngủ để thư giãn cơ thể và tâm trí, giúp bạn ngủ nhanh hơn và sâu giấc hơn.

Với hương thơm hoa cỏ nồng nàn, vị chua ngọt dịu nhẹ và hương vị tươi mát, thức uống này có vị ngọt tự nhiên ngay cả khi không thêm đường, là sự lựa chọn hoàn hảo cho phụ nữ và nhân viên văn phòng.