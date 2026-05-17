Nóng: Phát hiện ca nhiễm biến thể Andes – chủng virus Hanta duy nhất có khả năng lây từ người sang người

Canada ghi nhận ca nhiễm liên quan đến tàu du lịch MV Hondius

TTXVN đưa tin, giới chức y tế Canada ngày 16/5 thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả “dương tính sơ bộ” với biến thể Andes – chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp.

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Hondius, du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1/4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh.

Các nhân viên y tế hộ tống một bệnh nhân (thứ hai từ phải sang), được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius - Ảnh: CNN

Quan chức y tế tỉnh British Columbia Bonnie Henry cho biết bệnh nhân nói trên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ như sốt và đau đầu từ hai ngày trước khi nhận kết quả dương tính sơ bộ. Hiện người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Bạn đời của bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Giới chức y tế cho biết thêm một người khác cũng đã được đưa tới bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm “nhằm bảo đảm an toàn tối đa”. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới.

Theo bà Henry, hiện có 10 công dân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Hondius. Trong đó, 4 người được theo dõi cách ly 21 ngày tại tỉnh British Columbia, số còn lại ở các tỉnh Alberta, Ontario và Quebec.

Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân.

Kêu gọi tuân thủ khuyến nghị y tế

Phát biểu ý kiến tại họp báo ở Madrid (Tây Ban Nha) ngày 12/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, hiện chưa có dấu hiệu dịch virus Hanta bùng phát trên diện rộng, song vẫn có nguy cơ xuất hiện thêm ca mắc mới trong những tuần tới, theo báo Nhân Dân.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: REUTERS

WHO kêu gọi các quốc gia tuân thủ khuyến nghị y tế trong xử lý ổ dịch, trong đó những người tiếp xúc nguy cơ cao cần được cách ly 42 ngày và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Theo Tổng Giám đốc WHO, số ca mắc không tăng mạnh trong tuần qua nhờ nỗ lực phối hợp của nhiều quốc gia và đối tác quốc tế. Song, WHO cảnh báo tình hình có thể thay đổi, do thời gian ủ bệnh của virus Hanta khá dài, từ 1 đến 8 tuần sau phơi nhiễm.

WHO cho hay, virus Hanta lây truyền qua tiếp xúc với chất thải hoặc dịch tiết của loài gặm nhấm và hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, WHO nhận định nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, đồng thời bác bỏ việc so sánh dịch virus Hanta hiện nay với giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.

Việc xác định ca mắc biến chủng Andes, loại virus Hanta có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, đang dấy lên lo ngại, dù WHO đánh giá thấp nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đánh giá nguy cơ dịch virus Hanta ở mức thấp. Tuy nhiên, ông Guterres nhấn mạnh, điều quan trọng là các nỗ lực y tế quốc tế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bao gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius.

Lãnh đạo LHQ bày tỏ ủng hộ đối với chính phủ các nước đang hợp tác với WHO để kiểm soát đợt bùng phát của virus Hanta hiện nay.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Hà Lan cho biết tàu MV Hondius dự kiến cập cảng Rotterdam vào ngày 18/5. Phần lớn thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly 6 tuần tại Hà Lan sau khi tàu vào bến. Cảng Rotterdam là nơi xử lý các trường hợp liên quan đến bệnh truyền nhiễm trên tàu tại Hà Lan.

