Bí quyết sống thọ của cụ bà 108 tuổi vẫn tự lái ô tô đi chơi

Cụ bà Susan Young Browne sinh năm 1918 tại Houston, bang Delaware, Mỹ. Tuổi thơ của cụ gắn liền với việc phụ giúp trang trại gia đình.

Hồi đó, gia đình không có nước máy, không có điện, mỗi trận mưa bão lại khiến ngôi nhà dột nát. Tuy nhiên, bằng nghị lực kiên cường, cụ đã vượt qua nghịch cảnh để theo học tại Trường Cao đẳng Delaware dành cho sinh viên da màu (hiện là Đại học Tiểu bang Delaware).

Sau khi tốt nghiệp, cụ dành 30 năm cuộc đời để làm giáo viên tiểu học trên khắp tiểu bang. Tuần trước, cụ Susan bước sang tuổi 108. Bữa tiệc sinh nhật của cụ có sự góp mặt của hơn 130 khách mời, bao gồm con, cháu, chắt và đặc biệt là Thống đốc đương nhiệm của bang Delaware.

Cụ bà Susan thọ 108 tuổi nhờ duy trì những thói quen lành mạnh.

Cụ Susan đang tận hưởng những năm tháng xế chiều trọn vẹn nhất. Ở tuổi 108, cụ vẫn tương đối khỏe mạnh, đầu óc hoàn toàn minh mẫn và có thể tự đi lại bình thường.

Thực tế, cụ vẫn tự lái ô tô và bằng lái của cụ đã được gia hạn đến năm 2033. Cụ thậm chí còn có chỗ đậu xe dành riêng cho mình tại khu dưỡng lão.

Cụ Susan cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Trung tâm Hỗ trợ và Chăm sóc Người cao tuổi tại thành phố và gắn bó với nơi này từ năm 1973. Đây là tổ chức chuyên cung cấp các hoạt động cộng đồng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Với những người bạn già tại đây, cụ nổi tiếng với món bánh bông lan làm từ nước giải khát 7UP và khiếu hài hước tự trào vô cùng duyên dáng.

Sống hơn một thế kỷ, cụ Susan chứng kiến vô vàn thăng trầm và thay đổi của xã hội Mỹ. Ngày nay, cụ được xem như một "ngôi sao" ở địa phương, thường xuyên nhận được câu hỏi về bí quyết sống thọ.

Khi được hỏi về cách sống thọ, cụ trả lời đơn giản rằng thường xuyên vận động. Mỗi sáng thức dậy, cụ đều duy trì thói quen tập thể dục và kéo giãn cơ thể trong 20 phút. Thói quen đã được lặp đi lặp lại suốt 20 năm qua.

Ngoài ra, cụ còn tham gia lớp thể dục nhóm dành cho người cao tuổi đều đặn 3 ngày một tuần. Đây không phải là những bài tập cường độ cao nhưng đủ để giúp tăng nhịp tim và giữ cho cơ thể luôn linh hoạt.

Cụ Susan cũng giữ cho mình một lịch trình bận rộn bằng cách tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu bạn bè và quây quần bên con cháu.

Góc đỗ xe của riêng của người trên 100 tuổi.

Khi tìm hiểu câu chuyện của nhiều cụ già bách niên khác, các nhà nghiên cứu thấy những điểm chung rất thú vị. Mỗi người đều có lý giải riêng cho sự trường thọ của mình, nhưng chưa từng có ai nói rằng bí quyết là hãy hút thuốc, tăng cân hay chọn một lối sống thụ động.

Họ cũng khuyên bạn trẻ nên xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và tránh tranh cãi vì những chuyện vặt vãnh. Bí quyết thường được thấy nhất là dành thời gian để tập thể dục. Không cần phải tập quá sức, hầu hết các cụ đều chọn những hoạt động có cường độ vừa phải.

Cụ John Henderson, 104 tuổi, sinh sống tại Mỹ từng đúc kết: "Chìa khóa là sống điều độ. Tôi không bao giờ làm gì quá mức. Tôi ăn ngon, ngủ ngon, không uống rượu quá đà, không ăn quá no và tập thể dục đều đặn.

Theo một cuộc khảo sát của hãng United Healthcare đối với 100 cụ già trên 100 tuổi, các lý do hàng đầu được đưa ra cho cuộc sống trường thọ bao gồm: Duy trì thái độ tích cực (25%); Ăn uống lành mạnh (23%); Tập thể dục đều đặn và giữ cho bản thân bận rộn (20%).

