Đừng đợi đến khi gan "ngập mỡ" mới hay: 5 thay đổi sớm nhất cảnh báo gan nhiễm mỡ dễ bị ngó lơ

Lá gan của chúng ta là một nhà máy siêu bận rộn khi đảm nhiệm vô vàn chức năng quan trọng từ lọc độc tố, chuyển hóa dinh dưỡng đến sản xuất mật... Tuy nhiên, cơ quan này được mệnh danh là cơ quan câm vì không có dây thần kinh cảm giác đau, khiến bệnh gan thường tiến triển âm thầm, khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Đặc biệt là đối với gan nhiễm mỡ.

Những tác hại khôn lường khi gan "ngập mỡ"

Khi gan bị quá tải và tích tụ mỡ vượt quá 5% tổng trọng lượng, tình trạng gan nhiễm mỡ sẽ hình thành. Nhiều người thường chủ quan cho rằng gan nhiễm mỡ là bệnh lành tính vì nó không gây đau đớn ngay lập tức. Đây là một quan niệm sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Khi lượng mỡ tích tụ ngày càng nhiều, các tế bào gan sẽ bị bao vây, làm bóp nghẹt các mạch máu và hạn chế khả năng tự phục hồi của gan. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ tiến triển thành viêm gan thoái hóa mỡ. Lúc này, các tế bào gan bị tổn thương liên tục sẽ hình thành các mô sẹo, dẫn đến xơ gan không thể phục hồi. Biến chứng cuối cùng và tàn khốc nhất chính là ung thư gan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.

May mắn là gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu hoàn toàn có thể kiểm soát nếu chúng ta tinh ý nhận ra những tín hiệu cầu cứu dù là nhỏ nhất của cơ thể.. Vì vậy, đừng đợi đến khi gan ngập mỡ mới hay, hãy cùng nhận diện 5 thay đổi sớm nhất của căn bệnh này để kịp thời giải cứu sức khỏe của chính mình:

1. Mệt mỏi dai dẳng không rõ nguyên nhân

Bạn có thường xuyên cảm thấy kiệt sức, uể oải dù đã ngủ đủ giấc? Đây có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của căn bệnh gan nhiễm mỡ.

Khi gan bị quá tải với chất béo, khả năng hoạt động của nó bị suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa năng lượng. Người bệnh sẽ thấy mình dễ buồn ngủ, thiếu năng lượng và cảm giác mệt mỏi này không hề thuyên giảm dù có nghỉ ngơi.

2. Khó chịu hoặc nặng bụng ở vùng hạ sườn phải

Cảm giác tức nặng, khó chịu hoặc hơi đau âm ỉ ở vùng bụng trên bên phải là một tín hiệu cảnh báo đỏ khi mắc gan nhiễm mỡ.

Mặc dù ở giai đoạn đầu bệnh không gây đau dữ dội, nhưng khi lượng mỡ tích tụ nhiều lên, gan có thể sưng to nhẹ và gây áp lực lên các mô xung quanh. Cảm giác khó chịu này thường có xu hướng tăng lên rõ rệt sau các bữa ăn no hoặc khi bạn nằm nghiêng về bên phải.

3. Da ngứa ngáy bất thường hoặc thay đổi sắc tố

Tình trạng da ngứa ngáy không rõ nguyên nhân, đặc biệt là vào ban đêm, có thể do sự tích tụ của các chất độc mà gan không thể lọc bỏ hết.

Ngoài ra, việc xuất hiện các vùng da sậm màu hơn ở nếp gấp cổ, nách hoặc bẹn cũng là dấu hiệu đáng ngờ. Đây là tình trạng bệnh gai đen, một biểu hiện thường liên quan chặt chẽ đến hiện tượng kháng insulin và căn bệnh gan nhiễm mỡ.

4. Chán ăn và ăn không ngon miệng

Gan đóng vai trò cốt lõi trong việc bài tiết mật để tiêu hóa chất béo. Khi chức năng gan suy giảm do tích mỡ, hệ tiêu hóa sẽ lập tức biểu tình. Bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái chán ăn, ăn không ngon miệng, thậm chí là buồn nôn nhẹ sau khi tiêu thụ các món ăn nhiều dầu mỡ. Tình trạng này kéo dài sẽ gây sụt cân không mong muốn và suy nhược cơ thể.

5. Khó tập trung và giảm trí nhớ

Một lá gan khỏe mạnh sẽ giúp loại bỏ các độc tố hại não ra khỏi máu. Khi gan bị gan nhiễm mỡ nặng, khả năng giải độc giảm sút khiến các chất độc tích tụ lại và tấn công hệ thần kinh. Người bệnh sẽ cảm thấy khó tập trung vào công việc, học tập, hoặc hay quên những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với tình trạng stress hoặc thiếu ngủ thông thường.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số 5 thay đổi trên kéo dài, đừng ngần ngại thăm khám bác sĩ ngay lập tức để làm siêu âm hoặc xét nghiệm máu cần thiết. Một lối sống lành mạnh, hạn chế dầu mỡ và rượu bia, vận động đều đặn chính là chiếc chìa khóa vàng giúp bạn đẩy lùi căn bệnh này.

Nguồn và ảnh: Times of India, Healthline