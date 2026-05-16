"Nàng thơ" một thời của Châu Kiệt Luân nhập viện vì sốc nhiễm trùng, bác sĩ cảnh báo: Bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 80%

Nữ ca sĩ Ôn Lam (Landy Wen) từng được xem là "nàng thơ âm nhạc" của Châu Kiệt Luân (Jay Chou) nhờ nhiều lần thể hiện các ca khúc do nam ca sĩ sáng tác và góp giọng trong loạt hit đình đám đầu những năm 2000. Mới đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiễm trùng, là một biến chứng nguy hiểm được bác sĩ cảnh báo có tỷ lệ tử vong lên tới 80%.

Ôn Lam ở tuổi 46 vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung và đang hoạt động nghệ thuật năng nổ

Thông tin được quản lý của Ôn Lam xác nhận hôm 15/5. Theo đó, nữ ca sĩ bị sốt cao kéo dài kèm đau bụng dữ dội. Tình trạng chuyển biến quá nhanh khiến cô phải nhập viện khẩn cấp và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU để theo dõi.

Điều khiến nhiều người lo lắng là chỉ ít ngày trước đó, Ôn Lam vẫn xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh khỏe mạnh, xinh đẹp và đầy nhiệt huyết ở tuổi 46. Trong đêm diễn tại Sơn Đông (Trung Quốc) hôm 5/5, cô còn giao lưu vui vẻ với khán giả, giọng hát ổn định và không lộ dấu hiệu bất thường nào rõ rệt.

Người đại diện cho biết nữ ca sĩ hiện vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể rất yếu. Toàn bộ lịch trình biểu diễn và concert đã phải tạm hoãn để tập trung điều trị.

Trong buổi biểu diễn gần nhất, cô không có biểu hiện gì bất thường

Cảnh giác với sốc nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong lên. tới 80%

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nhiễm trùng huyết là phản ứng cực đoan của cơ thể đối với nhiễm trùng và là một trường hợp cấp cứu y tế đe dọa tính mạng. Nhiễm trùng huyết xảy ra khi nhiễm trùng do vi khuẩn ở da, phổi, đường tiết niệu hoặc các bộ phận khác của cơ thể không được kiểm soát, dẫn đến phản ứng dây chuyền toàn thân.

Bác sĩ Shih Yu Ning, chuyên khoa phổi tại Taipei City Hospital (Trung Quốc) cảnh báo, nhiễm trùng huyết vốn đã có tỷ lệ tử vong khoảng 30%. Nhưng nếu diễn tiến thành sốc nhiễm trùng, tỷ lệ này có thể tăng lên tới 80%.

Bác sĩ Shih cảnh báo thêm, nhiều người nghĩ nhiễm trùng chỉ xảy ra ở một vị trí như phổi, ổ bụng hay đường tiết niệu. Tuy nhiên, sự thật là khi phản ứng viêm mất kiểm soát, cơ thể có thể rơi vào trạng thái "bão miễn dịch", nơi hệ miễn dịch không chỉ tấn công vi khuẩn mà còn làm tổn thương chính các cơ quan trong cơ thể.

Chuyên gia người Mỹ từng có nhiều nghiên cứu về nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan Derek Angus cho biết, khi sốc nhiễm trùng xảy ra, huyết áp có thể tụt mạnh, tim, gan, phổi và thận không còn nhận đủ oxy để hoạt động bình thường. Người bệnh có nguy cơ suy đa tạng chỉ trong thời gian ngắn nên tử lệ tử vong rất cao.

Những dấu hiệu cảnh báo rất dễ bị bỏ qua của sốc nhiễm trùng

Điều đáng nói là sốc nhiễm trùng không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng biểu hiện dữ dội. Một số người chỉ thấy mệt bất thường, đau người, sốt hoặc đau bụng thoáng qua rồi chủ quan bỏ qua. Đến khi nhập viện, nhiều cơ quan đã bắt đầu tổn thương.

Điều đáng sợ là bệnh có thể diễn tiến âm thầm. Phó giáo sư Hamsa Puthalakath từ La Trobe University (Úc) cho biết, nhiễm trùng huyết thường trải qua hai giai đoạn nguy hiểm.

Giai đoạn đầu là phản ứng viêm dữ dội, dễ gây sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Nếu không được điều trị kịp thời, cơ thể sẽ bước sang giai đoạn suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, lúc này hệ miễn dịch gần như không còn khả năng chống đỡ với nhiễm trùng.

Trong trường hợp của Ôn Lam, dấu hiệu đầu tiên là sốt cao kéo dài và đau bụng dữ dội. Đây cũng là lý do bác sĩ cảnh báo nhiều người dễ nhầm sốc nhiễm trùng với cảm cúm hoặc mệt thông thường.

Nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng giai đoạn đầu dễ bị nhầm lãn hoặc xem nhẹ (Ảnh minh họa)

Các dấu hiệu cần đặc biệt chú ý của nhiễm trùng huyết, có thể tiến triển thành sốc nhiềm trùng bao gồm:

- Sốt cao liên tục hoặc rét run

- Đau bụng dữ dội

- Thở nhanh, khó thở

- Tim đập nhanh bất thường

- Tiểu ít

- Da lạnh, vã mồ hôi

- Mệt lả nhanh

- Lú lẫn, mất phương hướng

- Huyết áp tụt

Theo chuyên gia, nếu nhiều triệu chứng xuất hiện cùng lúc, đặc biệt là tụt huyết áp kèm khó thở hoặc lú lẫn (tức là rơi vào giai đoạn sốc nhiễm trùng), người bệnh cần được cấp cứu càng sớm càng tốt.

Ai là người dễ rơi vào sốc nhiễm trùng nhất?

Các bác sĩ cho biết bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm trùng huyết nếu nhiễm khuẩn không được kiểm soát. Tuy nhiên, một số nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn rõ rệt. Trong đó gồm:

- Người cao tuổi

- Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi

- Phụ nữ mang thai

- Người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, bệnh thận

- Người có hệ miễn dịch suy yếu

- Bệnh nhân ung thư

- Người vừa phẫu thuật, bỏng nặng hoặc chấn thương lớn

Ngoài ra, những người đang bị viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng ổ bụng hoặc nhiễm khuẩn máu cũng cần đặc biệt cảnh giác. Bởi chỉ cần vi khuẩn lan rộng và kích hoạt phản ứng viêm toàn thân, tình trạng có thể chuyển nặng rất nhanh.

Trường hợp của Ôn Lam đang khiến nhiều người chú ý không chỉ vì cô là ca sĩ nổi tiếng, mà còn bởi nó cho thấy một thực tế đáng sợ. Đó là: đôi khi khoảng cách giữa một cơn sốt kéo dài và tình trạng nguy kịch chỉ cách nhau vài giờ.

Nguồn và ảnh: TOPick, Ctinews