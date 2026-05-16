Khi được đẩy vào phòng cấp cứu, cô gái mới 24 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) gần như không còn tỉnh táo. Da tái nhợt, hơi thở yếu, huyết áp tụt đến mức khó đo. Các bác sĩ lập tức xét nghiệm đường huyết khẩn cấp nhưng kết quả khiến cả ê kíp sững lại: Chỉ số đường trong máu cao vượt ngưỡng mà máy có thể hiển thị được. Tình trạng của cô vô cùng nguy kịch, chứ không đơn giản chỉ là vấn đề mắc bệnh tiểu đường.

Nữ y tá Lin Ting tại bệnh viện cô gái được điều trị cho biết: "Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm toan ceton do tiểu đường. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm xảy ra khi cơ thể thiếu insulin nghiêm trọng, khiến đường huyết tăng vọt và sinh ra lượng lớn axit ceton trong máu.

Điều đáng sợ là không chỉ đường huyết mất kiểm soát. Tình trạng viêm toàn thân đã khiến phổi và thận của bệnh nhân bị tổn thương nặng nề. Dù được cứu sống, cô vẫn phải lọc máu suốt đời để duy trì sự sống, phải sống chung với bệnh tiểu đường và tiếp tục điều trị kéo dài vì những di chứng tổn thương tại phổi".

Người nhà của cô gái thì kể lại, trước khi nhập viện, cô từng gọi điện cho mẹ trong nước mắt, liên tục cầu cứu: "Con thật sự không chịu nổi nữa…". Nhưng điều đáng trách là cô gái đã thật sự cố gắng chịu đựng dù cơ thể liên tục phát ra những bất thường thay cho lời cầu cứu. Cô vừa chủ quan mình còn trẻ, lại không ý thức được mức độ nguy hiểm của những thói quen xấu mình đã làm trong hơn 10 năm qua. Để đến khi quá sức chịu đựng, được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch thì nhiều thứ mãi mãi không thể vãn hồi.

Thủ phạm là 4 thói quen xấu đã bắt đầu từ thời tiểu học

Chính cô gái này chia sẻ, dù thoát chết nhưng những gì cô phải đối mặt sau này cũng ngang như "án tử", phá hỏng mọi dự định và tương lai của cô. Thế nhưng, cô cũng chẳng thể trách ai được, bởi phân tích bệnh sử kết hợp lối sống từ phía chuyên gia chỉ ra bản án này không đến bất ngờ hay oan ức. Đó là "món nợ sức khỏe" âm thầm tích tụ suốt nhiều năm, bắt đầu từ những thói quen rất quen thuộc từ cuối những năm tiểu học của cô như:

1. Nghiện đồ ngọt và nước uống có đường từ bé

Theo chia sẻ của Lin Ting, cô gái thừa nhận mình gần như không thể bỏ đồ ngọt. Từ nhỏ đã có thói quen ăn bánh ngọt, tráng miệng sau bữa ăn và uống nước ngọt pha sẵn mỗi ngày.

Lớn lên, cô lại giống như nhiều người trẻ hiện đại khác, xem trà sữa, nước ngọt hay bánh kem như một phần của "niềm vui nhỏ" hàng ngày. Nhưng cơ thể lại không nghĩ như vậy. Khi liên tục nạp lượng lớn đường tinh luyện, tuyến tụy phải làm việc quá sức để tiết insulin nhằm kéo đường huyết xuống. Theo thời gian, các tế bào bắt đầu giảm nhạy cảm với insulin, dẫn tới kháng insulin và nguy cơ tiểu đường type 2.

Điều nguy hiểm là quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Người trẻ miễn dịch tốt, thường không có triệu chứng rõ ràng nên rất dễ chủ quan ở giai đoạn sớm. Khi đường huyết tăng kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận sẽ bị tổn thương đầu tiên. Đây cũng là lý do bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn trên thế giới.

Không chỉ vậy, lượng đường cao còn thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể, làm tăng nguy cơ tổn thương tim, phổi và hệ thần kinh.

2. Thức khuya triền miên và ăn đêm kéo dài

Một thói quen khác của cô gái là thường xuyên thức khuya, ăn vặt ban đêm và ngủ nghỉ thất thường trong nhiều năm.

Nhiều người nghĩ chỉ cần còn trẻ thì thức đến 2-3 giờ sáng cũng không sao. Nhưng các chuyên gia cho biết giấc ngủ có liên quan trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Khi thiếu ngủ kéo dài, cơ thể tăng tiết cortisol, loại hormone stress có thể làm đường huyết tăng cao hơn bình thường. Đồng thời, thức khuya còn khiến cảm giác thèm đồ ngọt và thực phẩm nhiều năng lượng tăng mạnh.

Ăn đêm càng khiến tình hình tệ hơn. Ban đêm là thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi và phục hồi, nhưng việc liên tục nạp thức ăn nhiều đường, nhiều chất béo vào lúc này sẽ khiến quá trình chuyển hóa rối loạn nghiêm trọng. Theo thời gian, gan, tụy và thận đều phải hoạt động quá tải. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy ngủ muộn kéo dài liên quan đến nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch ở người trẻ.

3. Lạm dụng thuốc giảm đau để chịu đựng

Một chi tiết khiến đội ngũ y tế đặc biệt xót xa là trong túi xách mang theo của cô gái chất đầy thuốc không kê đơn. Mỗi lần mệt, đau đầu hay khó chịu, cô đều tự mua thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt để uống thay vì đi khám.

Theo Lin Ting, đây là thói quen rất phổ biến ở người trẻ tuổi, nhất là xa nhà hoặc quá bận rộn. Nhiều người chọn "cố chịu", tự uống thuốc cho qua thay vì kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng. Một số thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng máu tới thận, khiến cơ quan này suy yếu dần theo thời gian. Nguy hiểm hơn, thuốc còn có thể che lấp triệu chứng thật của bệnh, khiến người bệnh bỏ lỡ "thời điểm vàng" để phát hiện sớm.

Ở trường hợp của cô gái 24 tuổi này, cơ thể đã phát tín hiệu cầu cứu từ lâu nhưng tất cả đều bị thuốc tạm thời "đè xuống". Cho tới khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát thì đã muộn.

4. Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể

Một tuần trước khi nhập viện, cô gái đã liên tục cảm thấy tức ngực, mệt bất thường và khó chịu toàn thân nhưng cô vẫn cố chịu. Chỉ đến khi tình trạng nặng lên nhanh chóng, cô mới gọi điện cầu cứu mẹ và được đưa vào viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, đây cũng là điều đáng tiếc nhất ở nhiều bệnh nhân trẻ tuổi hiện nay: Quá chủ quan với tín hiệu của cơ thể. Nhiều người cho rằng mình còn trẻ nên không thể mắc bệnh nặng. Vì vậy, họ dễ bỏ qua những biểu hiện như khát nước liên tục, mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh, đi tiểu nhiều, đau ngực hoặc khó thở.

Trong khi đó, tiểu đường và các rối loạn chuyển hóa ở người trẻ đang gia tăng rất nhanh. Một khi đường huyết tăng mất kiểm soát và gây viêm toàn thân, hậu quả có thể kéo dài cả đời.

Nguồn và ảnh: EBC, Sina, Red Star News