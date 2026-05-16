Nếu có đủ 4 thứ trên bàn chân thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Nhiều người chỉ quan tâm tới thận khi đi khám hoặc khi cơ thể đã xuất hiện đau lưng, tiểu đêm, phù nề. Nhưng thực tế, đôi bàn chân đôi khi lại là nơi phát tín hiệu sớm về sức khỏe thận mà ít người để ý.

Theo quan niệm Đông y, kinh thận bắt đầu từ lòng bàn chân. Còn dưới góc nhìn hiện đại, tuần hoàn máu, thần kinh và tình trạng giữ nước của cơ thể cũng có thể phản ánh khá rõ qua bàn chân. Vì vậy, nếu bàn chân vẫn giữ được 4 dấu hiệu dưới đây thì khả năng cao thận của bạn vẫn đang hoạt động khá ổn định:

1. Bàn chân luôn ấm, không lạnh buốt dù về đêm

Nhiều người dù thời tiết không lạnh nhưng chân lúc nào cũng lạnh toát, đặc biệt là vào ban đêm. Đây có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu kém hoặc chức năng thận suy giảm.

Các chuyên gia cho rằng khi khí huyết lưu thông tốt, bàn chân thường ấm áp tự nhiên. Ngược lại, nếu thận hoạt động kém, cơ thể dễ rơi vào trạng thái "thiếu nhiệt", nhất là ở các chi như tay và chân.

Đặc biệt ở người có bệnh nền như tiểu đường hoặc huyết áp cao, cảm giác chân lạnh kéo dài còn có thể liên quan tới tổn thương mạch máu nhỏ và thần kinh ngoại biên. Nếu bạn vẫn giữ được đôi chân ấm, ít tê buốt, không lạnh bất thường thì đó là một tín hiệu tích cực.

2. Gót chân hồng hào, ít nứt nẻ

Nhiều người nghĩ gót chân nứt chỉ do thời tiết khô hanh. Nhưng trong một số trường hợp, đây còn là biểu hiện cơ thể thiếu nước, tuần hoàn kém hoặc chức năng thận suy yếu.

Khi thận khỏe, lưu lượng máu và dịch cơ thể được điều hòa tốt hơn. Gót chân thường mềm, ít bong tróc và có màu hồng nhạt tự nhiên. Ngược lại, nếu gót chân khô ráp kéo dài, bong vảy, nứt sâu hoặc đi lại đau nhức thì không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang gặp vấn đề về chuyển hóa hoặc tuần hoàn.

3. Móng chân hồng hào, ít vân bất thường

Móng chân cũng phản ánh khá nhiều về tình trạng lưu thông máu và dinh dưỡng của cơ thể. Người có chức năng thận ổn định thường có móng chân tương đối bóng, màu hồng nhạt và ít đường vân bất thường. Trong khi đó, nếu móng chân nhợt nhạt, sần sùi, xuất hiện nhiều rãnh ngang dọc hoặc dễ giòn gãy thì nên chú ý hơn tới sức khỏe tổng thể.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng ở người mắc bệnh thận hoặc tiểu đường lâu năm, móng chân thường là nơi xuất hiện thay đổi sớm do vi tuần hoàn bị ảnh hưởng. Vì vậy, hãy rèn thói quen tự kiểm tra bàn chân thường xuyên bên cạnh khám sức khỏe nhé!

4. Mắt cá chân linh hoạt, không sưng phù bất thường

Thận đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa nước và muối trong cơ thể. Khi chức năng lọc suy giảm, nước dễ bị giữ lại, gây phù nề. Nhất là ở khu vực bàn chân, rõ nhất là mắt cá chân.

Dấu hiệu thường gặp là mắt cá chân sưng nhẹ vào sáng thức dậy hoặc cuối ngày. Khi dùng tay ấn vào có thể xuất hiện vết lõm khá lâu mới trở lại bình thường. Ngược lại, nếu bàn chân và mắt cá vẫn gọn, ít sưng phù dù phải đi lại nhiều thì đây là tín hiệu cho thấy khả năng điều hòa dịch của cơ thể vẫn hoạt động tương đối tốt.

Một số đặc điểm trên bàn chân cho thấy thận tổn thương

Đương nhiên, bàn chân phả ánh sức khỏe của thận tức là cả tình trạng tốt và tình trạng xấu, Ngoài 4 dấu hiệu tích cực kể trên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên xem nhẹ những biểu hiện bất thường ở bàn chân như:

- Tê bì, châm chích như "đi trên bông"

- Da chân khô ngứa kéo dài, dễ trầy xước

- Mắt cá chân phù nề thường xuyên

- Gót chân đau âm ỉ không rõ nguyên nhân

- Chân lạnh kéo dài dù thời tiết nóng

Đặc biệt với người mắc tiểu đường hơn 5 năm, đây có thể là tín hiệu sớm của tổn thương thận và thần kinh ngoại biên.

Có một điều quan trọng nữa là, những dấu hiệu ở bàn chân chỉ mang tính tham khảo, không thể thay thế xét nghiệm y khoa. Để bảo vệ thận lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì lối sống lành mạnh. Bạn nên thực hiện các thói quen đơn giản nhưng tốt cho thận ngay từ hôm nay như:

- Uống đủ nước, tránh nhịn tiểu kéo dài

- Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya

- Ăn nhạt hơn, kiểm soát chặt chẽ lượng muối dưới 5g/ngày

- Kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp

- Không lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc không rõ nguồn gốc

- Tập thể dục đều đặn và không ngồi lâu liên tục nhiều giờ

Nhiều bệnh thận tiến triển âm thầm suốt nhiều năm mà gần như không có triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, nếu thấy bàn chân xuất hiện nhiều thay đổi bất thường kéo dài, tốt nhất nên đi kiểm tra chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: Kan China, Health HSW, Sohu