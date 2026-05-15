Người đàn ông 30 tuổi bất ngờ phát hiện nhiễm HIV khi đi khám mắt, bác sĩ: Đừng xem nhẹ 4 điều!

Một người đàn ông 30 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) chỉ nghĩ mình bị vấn đề về mắt. Anh không sốt cao, không sụt cân rõ rệt, không có dấu hiệu gì quá bất thường ngoài việc mắt phải ngày càng nhìn mờ. Nhưng khi đi khám, kết quả lại vượt xa mọi suy nghĩ ban đầu. Không phải tật khúc xạ, không phải viêm mắt đơn thuần, đây là một ca nhiễm HIV ở giai đoạn nặng, kèm tổn thương mắt nghiêm trọng do suy giảm miễn dịch.

Điều đáng nói là mọi thứ bắt đầu chỉ từ những dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua trong đời sống hằng ngày.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện nhiễm HIV khi đi khám mắt

Anh Lưu (tên họ đã thay đổi) kể lại, khoảng một tháng trước đó, anh bắt đầu cảm thấy mắt phải có điều gì đó bất thường. Ban đầu chỉ là cảm giác mờ nhẹ. Những chấm đen lơ lửng trước mắt xuất hiện ngày một nhiều hơn. Mỗi khi nhìn điện thoại hay nhìn xa, anh thấy như có một lớp sương phủ ngang tầm nhìn.

Vì thường xuyên thức khuya và dùng điện thoại, máy tính nhiều giờ liên tục, anh nghĩ mình chỉ bị mỏi mắt hoặc "ruồi bay" như nhiều người cận thị khác. Thế nên anh không quá để tâm, chỉ tiện tay mua thuốc nhỏ mắt ở tiệm thuốc gần nhà. Nhưng rồi tình trạng ngày càng tồi tệ.

Một buổi sáng thức dậy, anh phát hiện giữa tầm nhìn mắt phải xuất hiện một bóng đen cố định. Anh nghĩ tạm thời nhưng nó không biến mất mà lan rộng từng ngày. Những khuôn mặt trước mắt trở nên méo mó, mờ nhòe. Anh bắt đầu không nhìn rõ phần trung tâm khi đọc chữ hay bước xuống cầu thang. Đến lúc này anh mới quyết định đi khám mắt.

"Tôi nghĩ mình chỉ bị vấn đề về mắt. Không bao giờ nghĩ đó lại là HIV", anh Lưu kể lại cảm giác của mình khi tới khoa nhãn khoa của Bệnh viện Nhân dân quận Long Hoa, Thâm Quyến, (Trung Quốc).

Dưới kính soi đáy mắt, võng mạc của anh xuất hiện hàng loạt vùng xuất huyết cùng dịch tiết màu vàng. Các bác sĩ mô tả hình ảnh này giống như một đĩa "trứng bác với cà chua", dấu hiệu điển hình của viêm võng mạc do virus cytomegalovirus, hay còn gọi là CMV. Đây là loại virus vốn có thể "ngủ yên" trong cơ thể nhiều năm. Nhưng khi hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng, nó sẽ bùng phát và tấn công nhiều cơ quan, trong đó có mắt.

Nhận thấy tình trạng bất thường, các bác sĩ chỉ định thêm xét nghiệm HIV. Kết quả khiến anh Lưu chết lặng: dương tính với HIV.

Theo bác sĩ Zou Hongtao, chuyên khoa Bệnh truyền nhiễm của bệnh viện, hệ miễn dịch của bệnh nhân gần như đã suy sụp hoàn toàn. Chỉ số tế bào CD4 của ông chỉ còn 2, trong khi người khỏe mạnh thường trên 400. Điều đó đồng nghĩa cơ thể anh gần như không còn khả năng tự bảo vệ trước virus và vi khuẩn.

Các bác sĩ lập tức phối hợp giữa khoa truyền nhiễm và khoa mắt để điều trị khẩn cấp. Anh Lưu được tiêm thuốc trực tiếp vào mắt nhằm giữ lại thị lực, đồng thời dùng thuốc kháng virus toàn thân để kiểm soát HIV.

May mắn là sau điều trị, thị lực của anh Lưu được bảo toàn phần nào và tải lượng virus đã được kiểm soát. Bác sĩ cho biết nếu đến muộn hơn, tình huống xấu nhất có thể là mù lòa.

Điều khiến nhiều người giật mình là trước đó, anh Lưu không hề nghĩ mình mắc bệnh nghiêm trọng. Những biểu hiện ban đầu đều rất dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với các vấn đề thông thường.

4 dấu hiệu nhiễm HIV ít ai ngờ đến!

Theo bác sĩ Zou, HIV ở giai đoạn đầu hoặc khi hệ miễn dịch bắt đầu suy giảm có thể xuất hiện nhiều dấu hiệu tưởng như chẳng liên quan. Rất nhiều người chủ quan vì nghĩ đó chỉ là mệt mỏi, thiếu ngủ hay stress. Dưới đây là 4 dấu hiệu tưởng không liên quan nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ của nhiễm HIV:

1. Thị lực mờ bất thường, xuất hiện đốm đen cố định trước mắt

Đây là dấu hiệu đã xảy ra với anh Lưu. Khác với hiện tượng "ruồi bay" thông thường, các đốm đen do tổn thương võng mạc thường cố định, ngày càng lớn hoặc che khuất tầm nhìn trung tâm. Người bệnh có thể nhìn như qua lớp kính mờ, méo hình hoặc mất một phần thị lực. Bác sĩ cảnh báo nếu tình trạng này xuất hiện đột ngột và kéo dài, cần đi khám ngay thay vì tự cho là do dùng điện thoại nhiều.

2. Sốt nhẹ kéo dài, cơ thể mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Nhiều người nhiễm HIV giai đoạn đầu thường có biểu hiện giống cúm. Cơ thể sốt âm ỉ, đau nhức, mệt kéo dài nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Không ít người chỉ nghĩ mình suy nhược do làm việc quá sức nên tiếp tục chịu đựng trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

3. Sụt cân nhanh, chán ăn

Khi hệ miễn dịch bị virus tấn công, cơ thể dễ rơi vào trạng thái suy kiệt. Người bệnh có thể giảm cân nhanh dù không ăn kiêng. Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng chán ăn, đầy bụng, mệt lả hoặc đổ mồ hôi ban đêm.

4. Nhiễm trùng lặp đi lặp lại

Khi sức đề kháng giảm mạnh, cơ thể dễ bị virus, nấm và vi khuẩn tấn công hơn bình thường. Người bệnh có thể bị nhiệt miệng kéo dài, nấm miệng, viêm da, viêm phổi, tiêu chảy hoặc các bệnh nhiễm trùng tái đi tái lại nhiều lần.

Ngoài 4 dấu hiệu dễ nhầm lẫn trên, người nhiễm HIV còn có thể xuất hiện nhiều biểu hiện đặc trưng khác do hệ miễn dịch suy giảm mạnh. Một số người bị nổi hạch kéo dài ở cổ, nách hoặc bẹn mà không đau, sốt dai dẳng nhiều tuần, đổ mồ hôi đêm liên tục dù thời tiết không nóng. Có người thường xuyên bị nấm miệng với các mảng trắng trong khoang miệng, loét miệng lâu lành hoặc mắc zona thần kinh khi còn trẻ.

Ngoài ra, tình trạng tiêu chảy kéo dài hay viêm phổi tái phát nhiều lần cũng là những dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu tâm. Bác sĩ Ziu nhấn mạnh, HIV có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài nên xét nghiệm sớm vẫn là cách quan trọng nhất để phát hiện bệnh kịp thời. Ông cho biết thêm, điều đáng sợ nhất của HIV hiện nay không phải bản thân căn bệnh mà là việc nhiều người không biết mình đã nhiễm bệnh hoặc vì nhiều lý do mà không điều trị nghiêm túc.

Ông nhấn mạnh, HIV hiện nay có thể kiểm soát bằng thuốc nếu phát hiện sớm. Người bệnh vẫn có thể sống và làm việc bình thường trong thời gian dài. Nhưng nếu chủ quan, để virus âm thầm phá hủy hệ miễn dịch suốt nhiều năm, hậu quả có thể rất nặng nề.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu từng có hành vi nguy cơ cao hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường kéo dài, nên chủ động xét nghiệm tại cơ sở y tế uy tín. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn tránh nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Nguồn và ảnh: HK01, GMW, Red Star News