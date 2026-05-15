Nam thanh niên 23 tuổi hoảng loạn sợ suy thận giai đoạn cuối sau khi xem TikTok

Nam thanh niên 23 tuổi đến khám tại khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa (Bệnh viện E) trong trạng thái đầy lo lắng.

Vừa ngồi xuống ghế, cậu vội hỏi bác sĩ Mai Văn Lực: “Bác sĩ ơi, em xem TikTok thấy bảo đi tiểu ra bọt là dấu hiệu suy thận giai đoạn cuối. Sáng nay, em thấy bọt thật... Có phải em sắp chạy thận không?”.

Không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, điều khiến bác sĩ Lực thở dài là vì sự “thao túng tâm lý” của những nội dung trên mạng xã hội đánh vào nỗi sợ hãi bệnh tật của người sử dụng mạng xã hội.

“Đây không phải trường hợp hiếm gặp. Gần đây nhiều người trẻ đến khám chỉ vì thấy mình có bệnh giống như các triệu chứng khi xem các video cảnh báo bệnh thận trên mạng xã hội”, bác sĩ cho biết.

Bác sĩ Lực cảnh báo nhiều người bị thao túng tâm lý khi xem mạng xã hội.

Nam bác sĩ cũng từng chứng kiến những bệnh nhân mất đi "thời điểm vàng" để điều trị bệnh chỉ vì tin vào những truyền tai thần thánh hóa chanh muối. Từ sốt, đau bụng đến cả những bệnh lý nan y, họ đều tư vấn dùng chanh muối hạt để "thanh lọc", "giải độc".

"Có bệnh nhân bị viêm đầu con rùa, học theo cách vắt chanh cốt vào xong bị viêm loét chạy vào viện cầu cứu. Rồi nhiều trường hợp khác, khi đến viện, bệnh đã ở giai đoạn muộn, biến chứng chồng chất… thì khổ người bệnh" - bác sĩ Lực thông tin.

Theo bác sĩ Lực, các nội dung trên TikTok hay Facebook có thể mang lại thông tin hữu ích nhưng cũng vô tình khiến người xem rơi vào trạng thái lo âu quá mức trước những biểu hiện rất bình thường của cơ thể.

Bác sĩ Lực cảnh báo, người sử dụng mạng xã hội khi tiếp nhận thông tin y tế trên mạng cần tỉnh táo sàng lọc, kiểm chứng nguồn tin trước khi tin tưởng hoặc áp dụng. Người dân nên ưu tiên tham khảo nội dung từ các bác sĩ có danh tính rõ ràng, công khai chuyên môn, nơi công tác và tuyệt đối không tự ý điều trị chỉ dựa trên các video ngắn, nội dung giật gân hoặc quảng cáo “thần tốc” trên mạng xã hội.