10 năm tìm lại đôi chân bình thường của chàng kỹ sư người Nigeria

Từ nhỏ, anh Atueyi (đến từ Nigeria) đã mắc hoại tử chỏm xương đùi khiến anh đau đớn, chỉ có thể đi bằng mũi chân do chân trái ngắn hơn chân phải khoảng 5cm. Sau khi thăm khám tại nhiều bệnh viện địa phương, anh được chỉ định thay khớp háng.

Dù đã thăm khám và được chỉ định thay khớp háng tại nhiều bệnh viện lớn trong nước, chàng kỹ sư trẻ vẫn chưa thể đưa ra quyết định vì lo ngại những rủi ro của ca phẫu thuật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động sau này. Từ phương pháp phẫu thuật, chuyên môn bác sĩ đến điều kiện chăm sóc sau mổ, mọi yếu tố đều khiến anh lo lắng.

Cơn đau khớp háng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày, thôi thúc chàng kỹ sư trẻ quyết tâm tìm lại khả năng vận động bình thường.

Khớp háng bệnh nhân trước và sau phẫu thuật.

Từ buổi tư vấn trực tuyến với chuyên gia tại Việt Nam đến hành trình vượt 10.000 km sang Việt Nam thay khớp háng

Trong khi vẫn chưa tìm được hướng điều trị phù hợp, anh Atueyi được anh trai đang làm việc tại Việt Nam giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (cơ sở Phúc Trường Minh) và TS.BS Lê Quang Huy (Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não). Sau khi tìm hiểu, anh quyết định đặt lịch tư vấn trực tuyến với bác sĩ.

Buổi tư vấn trực tuyến đã giúp anh Atueyi hiểu rõ tình trạng bệnh, hướng can thiệp phù hợp. "Điều khiến tôi yên tâm sang Việt Nam thay khớp háng không chỉ là chuyên môn của bác sĩ mà còn là sự tận tâm, minh bạch trong quá trình tư vấn. Bác sĩ phân tích kỹ những rủi ro có thể gặp, xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết bằng phương pháp SuperPATH với tỷ lệ thành công tới 90%. Đặc biệt, bác sĩ sẽ trực tiếp phẫu thuật và theo sát quá trình hồi phục của tôi. Đây là điều tôi chưa từng nhận được khi thăm khám tại Nigeria", anh chia sẻ.

TS.BS Lê Quang Huy thực hiện thay khớp háng bằng phương pháp SuperPATH.

Sau khi vượt 10.000km đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, anh được TS.BS Lê Quang Huy trực tiếp thăm khám. Bác sĩ Huy cho biết: "Bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi độ IV, chỏm xương đùi, ổ cối biến dạng, chênh lệch chiều dài chi khoảng 5cm, không thể chạm gót chân trái xuống đất, chỉ có thể đi bằng mũi chân. Tình trạng này kéo dài dẫn đến teo cơ vùng đùi, cẳng, bàn chân, khối cơ khép co rút, cứng khớp háng. Vì vậy, mục tiêu của cuộc mổ là giải quyết đồng thời 2 vấn đề: Thay thế phần khớp tổn thương và đưa khớp về lại vị trí giải phẫu, giúp hai chân cân bằng, đi lại tự nhiên. Thông thường các phẫu thuật viên sẽ lựa chọn đường mổ ít xâm lấn, giảm nguy cơ trật khớp. Chúng tôi lên kế hoạch tiếp cận với đường mổ nhỏ, không cắt cơ SuperPATH, tối ưu hiệu quả phẫu thuật, giúp bệnh nhân có thể đi lại sau 24 giờ".

Sau hội chẩn, anh Atueyi được thực hiện thay khớp háng toàn phần bằng đường mổ SuperPATH. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân đã giảm đau rõ rệt, có thể đi lại và sinh hoạt cá nhân. "Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gót chân mình được chạm đất, cảm giác như đôi chân được tái sinh", anh Atueyi bộc bạch.