Người đàn ông 51 tuổi khổ sở vì "khối u" tim lỗ chỗ như tổ ong bắp cày, bác sĩ tức giận: Bệnh từ miệng mà ra!

Suốt 3 tháng trời, ông Wang Qiang (Trung Quốc) sống trong cảm giác cơ thể mình đang "lụi dần" từng ngày. Mọi thứ bắt đầu bằng những cơn sốt nhẹ rất kỳ lạ, không quá dữ dội nhưng cứ âm ỉ mãi không dứt. Có hôm vừa hạ sốt xong, tưởng đã khỏi nhưng đến hôm sau người lại nóng ran. Kèm theo đó là cảm giác mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, toàn thân rã rời và sụt cân nhanh chóng.

Người đàn ông 51 tuổi vốn nổi tiếng khỏe mạnh trong khu phố bỗng trở nên xanh xao, yếu tới mức đi vài bước cũng thấy hụt hơi. Nhưng điều đáng sợ là ông không biết chính xác mình mắc bệnh gì dù đã đi khám ở nhiều nơi, làm nhiều xét nghiệm, uống không ít thuốc. Có bệnh viện thậm chí còn điều trị theo hướng lao phổi vì tình trạng sốt kéo dài và suy kiệt quá giống lao. Thế nhưng càng chữa, cơ thể ông càng yếu. "Ông ấy gần như không còn sức sống", người thân của ông Wang kể lại.

Trong số con cái của ông Wang, có một người đang làm việc tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Người này dò hỏi qua các mối quan hệ và được biết từng có trường hợp với các dấu hiệu tương tự đến Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến và được chữa khỏi. Vì vậy, người này tức tốc trở về quê nhà xa xôi đón bố đi khám với hy vọng tìm được nguyên nhân thật sự.

"Khối u" tim liên tục phát tán "bom vi khuẩn" ra khắp cơ thể

Quả thật trời không phụ lòng người. Sau khi nhập viện, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định siêu âm tim vì nghi ngờ tình trạng nhiễm trùng kéo dài có liên quan đến tim mạch. Kết quả thấy một "khối u" đè nén lên tim.

Hình ảnh "khối u" đầy vi khuẩn trong tim của ông Wang Qiang

"Kết quả siêu âm cho thấy trên van hai lá của ông xuất hiện một "khối u" lớn hơn trứng chim bồ câu, bề mặt lỗ chỗ như tổ ong bắp cày. Ổ vi khuẩn này đã phá hủy nghiêm trọng van tim và liên tục phát tán vi khuẩn vào máu, khiến toàn bộ van tim đã bị ăn mòn và tổn thương nghiêm trọng" - bác sĩ Gao Feng, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch của bệnh viện kể lại.

Bác sĩ Gao nói thêm, đây thực chất không phải khối u ung thư thông thường mà là tổ chức vi khuẩn khổng lồ hình thành do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Nói cách khác, trái tim của ông Wang lúc đó đang chứa một "quả bom vi khuẩn". Điều kinh hoàng nằm ở chỗ khối vi khuẩn này không đứng yên. Mỗi ngày, nó liên tục giải phóng vi khuẩn vào máu. Các kết quả cấy máu của bệnh nhân đều dương tính, xác nhận ông đã rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Khi tiếp tục kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện nhiều mảnh nhỏ từ khối vi khuẩn đã bong ra, theo dòng máu trôi lên não và xuống thận. Não phải có ổ nhồi máu, não trái cũng xuất hiện tổn thương, thận phải bị nhồi máu nhiễm trùng. Những "mảnh bom vi khuẩn" ấy đang âm thầm đi khắp cơ thể người đàn ông 51 tuổi, làm tắc mạch máu ở nhiều cơ quan quan trọng.

"Nếu phần khối vi khuẩn còn lại tiếp tục bong ra và làm tắc một mạch máu lớn trong não, bệnh nhân có thể nhồi máu não diện rộng và mất mạng bất cứ lúc nào", bác sĩ Gao cảnh báo.

Không khí trong phòng hội chẩn lúc ấy trở nên cực kỳ căng thẳng. Đội ngũ đa chuyên khoa nhanh chóng đưa ra quyết định: phải mổ cấp cứu ngay lập tức. Không còn thời gian trì hoãn, nếu chậm thêm, chỉ cần một mảnh vi khuẩn tiếp tục trôi lên não hoặc tim suy nặng hơn, bệnh nhân có thể không qua khỏi.

Phương án được lựa chọn là thay van hai lá bằng van cơ học kết hợp loại bỏ toàn bộ tổn thương do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn gây ra. Nói cách khác, các bác sĩ phải mở tim bệnh nhân, "dọn sạch" ổ vi khuẩn và thay cho ông một van tim hoàn toàn mới.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong phòng mổ, ê kíp liên tục phải xử lý những tổ chức viêm đã phá hủy van tim gần như hoàn toàn. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến vi khuẩn tiếp tục phát tán hoặc tim không thể hoạt động trở lại. May mắn là ca mổ thành công.

Khi trở lại phòng bệnh thường, ông Wang như biến thành một con người khác. Cơn sốt kéo dài suốt nhiều tháng biến mất, cảm giác kiệt quệ cũng dần tan đi. Người đàn ông từng xanh xao, vật vã vì bệnh giờ đã có thể trò chuyện và ăn uống trở lại. Nhiều lần cấy máu sau đó đều cho kết quả âm tính, đồng nghĩa "quả bom vi khuẩn" trong tim đã được loại bỏ hoàn toàn.

"Bệnh từ miệng mà ra"

Sau khi trải qua "thập tử nhất sinh", ông Wang mới bắt đầu cảmn thấy bản thân rất oan ức vì gặp phải loại "khối" u lạ, nguy hiểm tới vậy dù sống lành mạnh. Ông ăn uống thanh đạm, chăm tập thể dục lại đi ngủ sớm. Thế nhưng, lúc biết được nguyên nhân gây bệnh thì cả ông và người nhà đều ngỡ ngàng. Bác sĩ Gao nói: "Bệnh từ miệng mà ra".

Theo bac sĩ Gao, nguồn gốc của ổ vi khuẩn chết người trong tim ông Wang lại xuất phát từ viêm nha chu kéo dài. Vi khuẩn trong khoang miệng đã âm thầm xâm nhập vào máu qua vùng nướu bị tổn thương, sau đó theo hệ tuần hoàn đi tới tim, bám vào van tim và hình thành ổ nhiễm khuẩn khổng lồ.

"Miệng là cửa ngõ của cơ thể. Nhiều người nghĩ viêm lợi hay chảy máu chân răng là chuyện nhỏ, nhưng vi khuẩn hoàn toàn có thể đi theo máu tới tim, não hoặc nhiều cơ quan khác", bác sĩ Gao cảnh báo.

Điều đáng lo là không chỉ mình ông wang, có rất nhiều người có thói quen bỏ qua việc chăm sóc răng miệng, nhất là khi bước vào tuổi trung niên. Chảy máu chân răng kéo dài không đi khám, viêm lợi nhiều năm không điều trị. cao răng dày đặc vẫn để mặc. Cho tới khi vi khuẩn thực sự gây biến chứng nghiêm trọng, mọi chuyện có thể đã quá muộn.

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn. Triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, chỉ là sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân nên rất dễ bị nhầm với cảm cúm hay suy nhược thông thường. Trường hợp của ông Wang cũng là lời cảnh báo rằng đôi khi, một vấn đề tưởng chừng chỉ nằm trong khoang miệng lại có thể trở thành nguyên nhân kéo cả cơ thể đến sát ranh giới sinh tử. Vì vậy, "bệnh từ miệng mà ra" không chỉ là ăn uống lành mạnh mà còn phải vệ sinh răng miệng cho đúng cách.

Nguồn và ảnh: News Sina, EBC, The Paper