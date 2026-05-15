Bé trai 12 tuổi mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ rõ thói quen "cực độc"

Theo China Times, khi nhập viện, bé trai 12 tuổi ở Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) có lượng lớn dịch trong ổ bụng và tế bào ung thư đã di căn, khiến việc điều trị trở nên rất khó khăn.

Trước đó, bệnh nhi nhiều lần xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, chán ăn nhưng gia đình nghĩ con chỉ bị rối loạn tiêu hóa nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Chỉ đến khi trẻ đi ngoài ra máu và đau bụng dữ dội, gia đình mới đưa đi khám thì bệnh đã tiến triển nặng.

Theo tìm hiểu, vì bố mẹ làm việc xa nhà, bé trai chủ yếu sống cùng ông bà từ nhỏ. Cậu bé thường xuyên uống nước ngọt, trà sữa thay nước lọc; ăn mì ăn liền, đồ ăn vặt thay bữa chính; thích thực phẩm chiên rán, đồ muối chua; hầu như không ăn rau quả.

Bác sĩ Lý Giai, Phó trưởng khoa Kết hợp Đông - Tây y, Bệnh viện Ung thư tỉnh Hà Nam, cho biết cậu bé có thể mang yếu tố di truyền làm tăng nguy cơ ung thư, tuy nhiên, chế độ ăn uống thiếu khoa học đã thúc đẩy bệnh phát triển nhanh hơn.

Theo bác sĩ Lý, nhiều bệnh nhân trẻ mắc ung thư đường tiêu hóa có điểm chung là lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh trong thời gian dài.

Ung thư đường ruột ở trẻ em thường có triệu chứng giai đoạn đầu âm thầm như chán ăn, đầy bụng, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa nên dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ liên tục xuất hiện triệu chứng khó chịu đường tiêu hóa và điều trị thông thường không cải thiện, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu.

Ngoài ra, bác sĩ cũng nhấn mạnh việc kiểm soát chế độ ăn của trẻ cần nghiêm ngặt hơn người lớn. Trẻ nên hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, nhiều đường, đồ cay kích thích và thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời tăng cường rau quả tươi cùng các nguồn protein chất lượng cao để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa.

Những thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột Rau củ quả, sữa chua,... là một số thực phẩm giúp hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh. Sau đây là những món ăn giúp đường ruột trở nên khỏe mạnh hơn: -Đậu nành rang Nếu bạn đang tìm kiếm món ăn nhanh tốt cho sức khỏe đường ruột thì không thể bỏ qua đậu nành rang. Một cốc đậu nành rang chứa 18,4g protein và 8g chất xơ trong thành phần dinh dưỡng. Protein thực vật có trong đậu nành rang chứa các axit amin thiết yếu tăng cường sự phát triển của các vi sinh vật có lợi, chẳng hạn như lợi khuẩn Lactobacilli và Bifidobacteria. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy, tăng cường protein có nguồn gốc từ thực vật thay vì protein động vật có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa, bao gồm cả ung thư đại trực tràng. - Sữa chua Sữa chua có chứa lợi khuẩn như S. thermophilus và Bifidobacterium animalis góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, sữa chua còn chứa nhiều thành phần khác có lợi cho sức khỏe như canxi, magie và protein để xương khớp chắc khỏe hơn. -Salad Salad xà lách với cà rốt, cà chua chứa những hợp chất có lợi cho sức khỏe đường ruột chẳng hạn như chất xơ, vitamin, carotene và các chất chống oxy hóa bảo vệ thành ruột. -Quả bơ Quả bơ giàu chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Trong một quả bơ chứa 9,25g chất xơ, đáp ứng nhu cầu chất xơ hàng ngày. Ngoài ra, quả bơ đã được chứng minh là giúp làm đa dạng hóa lợi khuẩn đường tiêu hóa, qua đó tăng cường miễn dịch. - Táo Táo rất giàu chất xơ. Một quả táo trung bình cung cấp cho bạn 4,37 g chất xơ. Ngoài ra, táo còn chứa chất xơ hòa tan pectin, bảo vệ sức khỏe đường ruột nhờ sản sinh các lợi khuẩn chống viêm như Faecalibacterium prausnitzii. Nhờ chức năng bảo vệ niêm mạc ruột, các lợi khuẩn có được khi ăn táo có công dụng bảo vệ cơ thể chống lại mầm bệnh. -Yến mạch Yến mạch chứa chất xơ hòa tan beta-glucan dễ lên men trong ruột già, có lợi cho sức khỏe đường ruột. Yến mạch đã được chứng minh lợi khuẩn, đặc biệt Bifidobacterium và Lactobacillus tốt cho sức khỏe đường ruột nói chung. -Quả kiwi Đối với người gặp phải chứng táo bón, hãy ăn kiwi. Chất xơ trong kiwi có thể giữ nước ở đường tiêu hóa, nhờ đó nhu động ruột trở nên khỏe mạnh hơn. Kiwi cũng có công dụng cải thiện giấc ngủ. Vì vậy, ăn kiwi sau bữa tối sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.

(t/h theo Vietnamnet, Sức khoẻ & Đời sống)