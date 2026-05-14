Chàng trai 28 tuổi KHÔNG đau, KHÔNG sụt cân nhưng phát hiện ung thư

"Tôi cứ nghĩ mình chỉ kiệt sức vì công việc". Đó là lời Dan (Vương Quốc Anh) nói khi nhớ lại khoảng thời gian phát hiện bệnh ung thư máu quái ác. Trước đó, anh luôn cho rằng mình rất khỏe mạnh vì thường xuyên vận động và ít khi ốm vặt. Thế nhưng ở tuổi 28, anh ngỡ ngàng nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn tiến triển khi đi khám vì một vấn đề vụn vặt, mọi người xung quanh anh nói họ cũng thường xuyên như vậy.

Anh không có khối u, không đau đớn và cân nặng cũng không giảm bất thường. Nhìn bề ngoài, Dan vẫn là một người trẻ khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và chẳng có lý do gì để nghĩ tới hai chữ "ung thư". Chỉ có một điều rất lạ là anh luôn cảm thấy mệt mỏi dai dẳng.

Ảnh minh họa

Ban đầu, Dan nghĩ mình chỉ đang làm việc quá sức hoặc thiếu ngủ. Anh cố gắng bỏ qua cảm giác đó vì tin rằng nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn. Nhưng rồi tình trạng ngày một nặng hơn. Cơ thể giống như bị hút cạn năng lượng, dù anh gần như không làm gì quá sức.

Trong đoạn video chia sẻ trên TikTok cá nhân với gần 14.000 người theo dõi, Dan kể rằng dấu hiệu lớn nhất của bệnh ung thư ở anh lại là điều mà nhiều người ít ngờ tới nhất. "Hầu hết mọi người nghĩ tới ung thư sẽ là khối u hay sụt cân đột ngột. Nhưng với tôi, đó là sự mệt mỏi", anh nói.

Điều đáng sợ là kiểu mệt mỏi này hoàn toàn khác bình thường. "Nó không phải kiểu mệt sau giờ làm hay sau khi tập luyện. Tôi cảm thấy như vừa chạy marathon dù thực tế chẳng làm gì cả".

Dan nhớ rất rõ ngày cơ thể anh thực sự "phát tín hiệu cầu cứu". Hôm đó, anh đang đi mua sắm thì đột nhiên choáng váng dữ dội. Trước mắt xuất hiện những đường ngoằn ngoèo kỳ lạ. Chân tay mất sức đến mức gần như không thể đứng vững.

"Tôi chỉ nhớ mình nghĩ rằng phải về nhà ngay vì cảm thấy rất không ổn", anh kể. Sau khi về tới nhà, Dan gục xuống giường và ngủ liền khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Nhưng điều khiến anh hoảng sợ là khi tỉnh dậy, cảm giác kiệt quệ không hề biến mất. Ngược lại, anh thấy cơ thể còn tệ hơn trước.

"Tôi cảm giác như mình đang suy sụp từ bên trong", anh nói. Lần này, Dan quyết định đi khám vì anh hiểu rằng có điều gì đó khủng khiếp đang tàn phá mình từ sâu bên trong. Thế nhưng, că bệnh ung thư là điều anh chưa nghĩ đến. Nó khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn, mãi mãi vè sau, ngay cả khi anh đã chiến đấu và chiến thắng căn bệnh ung thư máu sau một năm (tức thời điểm hiện tại).

Cuộc chiến chống lại ung thư máu sau một lần khám mệt mỏi

Sau chẩn đoán, Dan phải nhập viện gần như ngay lập tức để bắt đầu hóa trị. Từ một người trẻ khỏe mạnh với công việc bận rộn và nhiều sở thích, anh bước vào chuỗi ngày gắn liền với kim tiêm, thuốc men và những phòng bệnh trắng toát. Cơ thể suy kiệt dần sau từng đợt điều trị. Có thời điểm anh gần như không nhận ra chính mình trong gương.

Dan sau đó tiếp tục trải qua ca ghép tủy, một trong những bước điều trị quan trọng với nhiều bệnh nhân ung thư máu. Đây cũng là giai đoạn khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần vì cơ thể phải chống chọi với nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng và quá trình hồi phục kéo dài.

Anh từng thừa nhận có lúc bản thân cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. "Tôi mới 28 tuổi và đột nhiên phải chiến đấu để sống sót", Dan chia sẻ.

Ảnh minh họa

May mắn là sau quá trình điều trị, Dan đã vượt qua bệnh tật. Hiện anh được tuyên bố khỏi ung thư hơn một năm. Giờ đây, chàng trai trẻ dành nhiều thời gian chia sẻ hành trình phục hồi của mình trên mạng xã hội. Anh thường đăng tải các video về quá trình lấy lại sức khỏe, tập luyện thể chất và vượt qua những tổn thương tinh thần sau ung thư.

Dan cho biết anh muốn dùng câu chuyện của mình để nhắc mọi người rằng đôi khi cơ thể vẫn đang phát tín hiệu cảnh báo dù bên ngoài trông hoàn toàn bình thường. Chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ những dấu hiệu bất thường trên cơ thể mình. Hãy xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ và khám ngay khi có điều khác lạ.

Cảnh báo: Ung thư máu có thể bắt đầu bằng dấu hiệu rất mơ hồ

Theo Cancer Research UK, ung thư máu là nhóm bệnh ảnh hưởng tới máu, tủy xương hoặc hệ bạch huyết. Một trong những lý do khiến bệnh dễ bị phát hiện muộn là triệu chứng ban đầu thường khá âm thầm.

Mệt mỏi kéo dài là dấu hiệu phổ biến nhưng lại rất dễ bị bỏ qua. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu mệt mỏi do ung thư khác gì mệt mỏi thông thường.

Khác với cảm giác thiếu ngủ thông thường, kiểu mệt mỏi này thường không cải thiện dù đã nghỉ ngơi. Người bệnh có thể cảm thấy cạn năng lượng ngay cả khi chỉ hoạt động nhẹ hoặc thậm chí chẳng làm gì.

Ngoài mệt mỏi, ung thư máu còn có thể gây thiếu máu, khiến cơ thể không nhận đủ oxy. Điều này dẫn tới tình trạng chóng mặt, da xanh xao, khó thở hoặc suy kiệt kéo dài.

Theo Cancer Research UK, các dấu hiệu phổ biến khác của ung thư máu còn bao gồm:

- Đổ mồ hôi đêm nhiều bất thường

- Dễ bầm tím hoặc chảy máu

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân

Ảnh minh họa

- Nổi hạch

- Đau xương hoặc đau khớp

- Sụt cân không chủ đích

- Nhiễm trùng tái đi tái lại

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không phải cứ mệt mỏi là mắc ung thư. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài nhiều tuần, ngày càng nghiêm trọng hoặc kèm các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh nên đi kiểm tra sớm.

Sau tất cả những gì đã trải qua, Dan cho biết điều lớn nhất anh học được là phải lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn. "Tôi rất may mắn vì cuối cùng đã đi khám vào lúc còn kịp tự cứu lấy mình", anh nói.

Nguồn và ảnh: Express, Daily Mail, MSN