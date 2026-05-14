Các bác sĩ thừa nhận: Người sống thọ thường có 5 đặc điểm trên đùi

Nhiều người chăm chăm nhìn vào huyết áp, tim mạch hay chỉ số đường huyết để đánh giá sức khỏe. Điều này không sai, nhưng vẫn còn nhiều đặc điểm khác có thể giúp bạn dự đoán khả năng sống thọ của mình. Đùi cũng trong danh sạc.

Không ít bác sĩ lão khoa cho biết, chỉ cần quan sát vùng đùi cũng có thể phần nào nhận ra cơ thể đang già đi khỏe mạnh hay lão hóa quá nhanh. Đùi là nơi tập trung nhóm cơ lớn nhất cơ thể. Đây cũng là khu vực liên quan mật thiết tới khả năng vận động, tuần hoàn máu và tốc độ trao đổi chất. Một đôi đùi khỏe mạnh thường đồng nghĩa với việc tim mạch hoạt động ổn định, xương khớp linh hoạt và nguy cơ té ngã thấp hơn khi về già.

Qua nhiều quan sát lâm sàng, các bác sĩ phát hiện người sống thọ thường có 5 đặc điểm khá rõ rệt ở vùng đùi.

1. Cơ đùi săn chắc, không chảy xệ

Đây là dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận thấy nhất ở những người cao tuổi khỏe mạnh. Dù đã ngoài 70 hay 80 tuổi, phần đùi của họ vẫn giữ được độ chắc khỏe nhất định. Da không quá nhăn nheo. Khối cơ không bị teo tóp rõ rệt.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, cơ đùi chính là "nhà máy năng lượng" của cơ thể. Nhóm cơ này giúp duy trì tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả. Khi tuổi tác tăng lên, khối cơ thường giảm dần. Nếu quá trình mất cơ diễn ra nhanh, cơ thể sẽ yếu đi rõ rệt.

Nhiều nghiên cứu về lão khoa cho thấy sức mạnh cơ chân có liên quan chặt chẽ tới tuổi thọ ở người lớn tuổi. Người duy trì được khối cơ tốt thường có khả năng vận động độc lập lâu hơn, ít té ngã hơn và nguy cơ tử vong sớm thấp hơn.

Ngược lại, mất cơ sớm không chỉ khiến việc đi lại khó khăn mà còn làm giảm tuần hoàn máu, tăng tốc độ lão hóa và kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe khác.

2. Chu vi đùi ở mức hợp lý, không quá to hay quá nhỏ

Không phải đùi càng nhỏ càng tốt. Thực tế, người sống thọ thường sở hữu chu vi đùi ở mức cân đối, thậm chí hơi lớn so với tiêu chuẩn cái đẹp phải thật gầy của phụ nữ hiện đại.

Các bác sĩ cho biết đùi quá nhỏ thường liên quan tới suy dinh dưỡng, thiếu cơ và nguy cơ loãng xương cao. Với nam giới, chu vi đùi dưới 50 cm có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu hụt khối cơ nghiêm trọng. Ở nữ giới, con số cảnh báo là dưới 45 cm.

Tuy nhiên, đùi quá to do tích mỡ thừa cũng không tốt cho sức khỏe. Lượng mỡ dư thừa ở vùng chân có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch và ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa.

Đáng chú ý, một nghiên cứu đăng trên BMJ năm 2009 theo dõi hơn 2.800 người trưởng thành trong hơn một thập kỷ phát hiện người có chu vi đùi quá nhỏ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm cao hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng đùi nhỏ thường phản ánh tình trạng thiếu cơ và dự trữ chuyển hóa kém. Thông thường, chu vi đùi lý tưởng để duy trì sức khỏe lâu dài nằm khoảng 55 đến 62 cm ở nam và 50 đến 58 cm ở nữ.

3. Đùi linh hoạt, vận động dễ dàng

Một dấu hiệu rất thường gặp ở người sống thọ là khả năng vận động linh hoạt dù tuổi đã cao. Họ có thể đứng lên ngồi xuống dễ dàng. Việc nâng chân, cúi người hay buộc dây giày không quá khó khăn. Đây không đơn thuần là chuyện cơ bắp khỏe. Nó còn phản ánh hệ thần kinh, xương khớp và khả năng phối hợp vận động của cơ thể vẫn hoạt động tốt.

Một nghiên cứu đăng trên BMJ từng cho thấy tốc độ đi bộ chậm ở người lớn tuổi có liên quan tới nguy cơ tử vong tim mạch cao hơn. Các chuyên gia nhận định khả năng vận động chính là chỉ số phản ánh tốc độ lão hóa của cơ thể.

Ngược lại, nếu còn trẻ nhưng thường xuyên cảm thấy đùi cứng, đau đầu gối khi bước lên cầu thang hoặc khó nâng chân, đó có thể là tín hiệu cảnh báo thoái hóa khớp hoặc suy giảm chức năng vận động sớm.

4. Da vùng đùi mịn màng, ít dấu hiệu bất thường

Ảnh minh họa

Làn da ở vùng đùi cũng tiết lộ khá nhiều về tình trạng sức khỏe bên trong. Người có hệ tuần hoàn ổn định thường sở hữu làn da tương đối mịn màng, ít sưng tấy hoặc bầm tím bất thường. Khi máu lưu thông tốt, các mô dưới da sẽ được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất. Điều này giúp da duy trì độ đàn hồi và khỏe mạnh hơn.

Ngược lại, nếu đùi xuất hiện tình trạng sưng đau đột ngột, nóng đỏ hoặc tím tái, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo huyết khối tĩnh mạch sâu. Đây là tình trạng nguy hiểm vì cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây thuyên tắc phổi đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, các vết loét lâu lành hoặc bầm tím bất thường ở chân cũng thường liên quan tới tiểu đường, rối loạn đông máu hoặc bệnh lý mạch máu ngoại biên. Đây đều là những bệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ nếu không kiểm soát tốt.

5. Hai bên đùi - chân cân bằng về sức mạnh

Một đặc điểm khác thường thấy ở người sống thọ là hai chân, nhất là vùng đùi khá cân đối về độ dày và sức mạnh. Khi bước đi, cơ thể giữ được sự ổn định. Tư thế ít bị lệch sang một bên.

Điều này rất quan trọng vì sự mất cân bằng kéo dài có thể làm tăng áp lực lên cột sống, khớp háng và đầu gối. Theo thời gian, nguy cơ thoái hóa khớp hay thoát vị đĩa đệm cũng cao hơn. Người lớn tuổi giữ được khả năng vận động cân bằng thường có nguy cơ té ngã thấp hơn. Trong khi đó, té ngã lại là một trong những nguyên nhân gây chấn thương nghiêm trọng và giảm tuổi thọ ở người già.

Ảnh minh họa

Nhiều người sống thọ thường duy trì thói quen đi bộ, tập sức mạnh cho chân hoặc vận động nhẹ mỗi ngày. Đây được xem là một trong những bí quyết quan trọng giúp họ giữ đôi chân khỏe mạnh suốt nhiều năm.

Đôi đùi chính là "trụ cột" nâng đỡ cả cơ thể. Giữ cho vùng cơ này khỏe mạnh cũng là cách giúp bạn tiến gần hơn tới mục tiêu sống khỏe và sống thọ. Các bác sĩ khuyên nên duy trì vận động đều đặn, đặc biệt là các bài tập cho chân như đi bộ nhanh, squat nhẹ, leo cầu thang hoặc đạp xe. Đồng thời cần ăn đủ protein, ngủ đủ giấc và hạn chế ngồi quá lâu.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, ETtoday, QQ