Người đàn ông 35 tuổi không uống rượu, không hút thuốc, không thức khuya nhưng mắc suy thận: Tại 1 kiểu ăn

Nhiều người, nhất là người trẻ tuổi thường có lối suy nghĩ suy thận là bệnh của trung niên, của những người uống rượu bia hay hút thuốc lâu năm. Thế nhưng, có một thực trạng là bệnh thận đang trẻ hóa rất nhanh và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến suy thận, bao gồm cả chế độ ăn uống hàng ngày.

Anh Lin (Đài Loan, Trung Quốc) cũng là một trong số đó. Ở tuổi 35, anh luôn cho rằng mình đang sung sức lại sống lành mạnh. Bởi anh ngày ăn đủ 3 bữa đúng giờ, không rượu bia, không thuốc lá, không thức khuya, lâu lâu cũng có đi chạy bộ cho giãn gân cốt. Thế nên khi nhận chẩn đoán suy thận, việc đầu tiên anh nghĩ đến là "bác sĩ có thể đã nhầm lẫn kết quả của tôi với người khác".

Đến khi bác sĩ ôn tồn giải thích, lắng nghe những thay đổi trong cuộc sống gần đâu của anh, anh mới nhận ra hai điều. Thứ nhất, mình không sống lành mạnh như mình vẫn tưởng. Thứ hai, hóa ra thận đã phát ra nhiều "lời cầu cứu", chỉ là mình bận rộn và chủ quan mà bỏ qua.

Chính anh kể lại, khoảng 6 tháng gần đây, hay gặp những bất thường như tim đập nhanh, khó thở và tình trạng tiểu ra nhiều bọt kéo dài. Nhưng phải đến khi những cơn đau vùng thắt lưng và sự mệt mỏi kéo dài ngay cả khi nghỉ ngơi ảnh hưởng tới công việc, anh mới chịu đến phòng khám đa khoa của bác sĩ Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc).

Theo bác sĩ Hung, dù không hề mắc các bệnh nền như huyết áp cao hay tiểu đường, nhưng chỉ số chức năng thận của anh Lin chỉ còn 58, tương đương với bệnh suy thận mãn tính giai đoạn 3. Đáng sợ hơn, các mạch máu trong cơ thể anh đã bắt đầu bị vôi hóa, trở nên xơ cứng và mất đi độ đàn hồi vốn có.

Suy thận giai đoạn 3 vì kiểu ăn uống "vừa ngon vừa tiện"

Khi điều tra kỹ hơn về lối sống, bác sĩ Hung phát hiện ra anh Lin gần như "khoán trắng" cả 3 bữa ăn mỗi ngày cho các cửa hàng tiện lợi và đồ ăn ngoài. Việc nạp quá nhiều muối và dầu mỡ từ thức ăn nhanh vốn đã tạo áp lực cực lớn lên hệ bài tiết, nhưng "kẻ tội đồ" lớn nhất, trực tiếp đẩy anh vào tình trạng suy thận giai đoạn 3 lại chính là photpho vô cơ.

Trong đồ ăn sẵn, photpho không tồn tại dưới dạng tự nhiên mà là các chất phụ gia hóa học nhằm tạo độ giòn, dai và bảo quản. Nếu photpho tự nhiên chỉ được cơ thể hấp thụ khoảng 40 đến 60%, thì photpho vô cơ từ phụ gia lại thẩm thấu gần như tuyệt đối, lên tới 90 đến 100%.

Chính lượng photpho dư thừa này đã âm thầm "biến dị" các tế bào mạch máu. Thay vì mềm mại và đàn hồi, các mạch máu của anh Lin bị đột biến thành những mô cứng và giòn như xương. Đây không chỉ là "ngòi nổ" gây ra nhồi máu cơ tim hay đột quỵ mà còn khiến bộ lọc của thận bị tàn phá nhanh chóng, đẩy quá trình suy thận tiến triển đến giai đoạn cuối chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn 3, anh Lin buộc phải bước vào lộ trình điều trị nghiêm ngặt để bảo tồn chức năng thận còn lại. Bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc đặc trị và thuốc gắn kết photpho nhằm giảm bớt gánh nặng cho bộ lọc, việc thay đổi chế độ ăn dưới sự giám sát của chuyên gia là yếu tố sống còn. Mục tiêu cao nhất lúc này không phải là khỏi bệnh hoàn toàn, mà là ngăn chặn thận rơi vào giai đoạn 4 hoặc 5, tức thời điểm bắt buộc phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, chức năng thận của anh Lin đã cải thiện đáng kể, tăng thêm 20 điểm chỉ sau một thời gian ngắn. Câu chuyện của anh là bài học đắt giá cho những ai đang lạm dụng đồ ăn tiện lợi và coi thường các chất phụ gia thực phẩm và chủ quan với các dấu hiệu thận tổn thương.

7 khuyến nghị khi ăn uống để phòng ngừa suy thận

- Ưu tiên thực phẩm nguyên bản: Thay thế hoàn toàn các loại thịt viên, xúc xích hoặc thực phẩm chế biến sẵn bằng thịt tươi sống để giảm thiểu hóa chất và phụ gia nạp vào cơ thể.

- Áp dụng phương pháp chần: Trước khi nấu đồ đông lạnh hoặc nguyên liệu lẩu, hãy chần qua nước sôi từ 3 đến 5 phút để loại bỏ khoảng một nửa lượng phốt phát hòa tan.

- Hạn chế uống nước súp và nước chấm: Phốt phát và muối natri thường tích tụ đậm đặc trong nước dùng, việc bỏ thói quen húp súp là cách trực tiếp nhất để giảm tải áp lực cho thận.

- Kiểm soát thành phần phụ gia trên bao bì: Luôn đọc kỹ nhãn thực phẩm và ưu tiên các sản phẩm không chứa chất bảo quản hoặc chất ổn định gốc phốt pho.

- Tăng cường rau xanh và hoa quả tươi: Nguồn phốt pho hữu cơ từ thực vật an toàn và khó hấp thụ hơn nhiều so với phốt pho vô cơ trong các loại đồ ăn công nghiệp.

- Uống đủ nước lọc mỗi ngày: Nước lọc tinh khiết là dung môi tốt nhất giúp hệ bài tiết hoạt động trơn tru, hỗ trợ thận đào thải độc tố và ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

- Ưu tiên tự nấu ăn để kiểm soát gia vị: Hạn chế tối đa việc ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn nhanh, thay vào đó hãy tự chế biến tại nhà để chủ động cắt giảm lượng muối, đường và các chất phụ gia gây hại.

Nguồn và ảnh: Mirror Daily, China Times