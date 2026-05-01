Nam thanh niên 26 tuổi phớt lờ 2 dấu hiệu, đến khi đi khám thì "nhận án" chạy thận suốt đời

Tiểu Vương, 26 tuổi (Trung Quốc) từng là một nhân viên thiết kế (designer) năng động với thâm niên "cày đêm" đáng nể. Ở cái tuổi thanh xuân phơi phới, anh luôn tin rằng bệnh tật là thứ gì đó rất xa vời, chỉ dành cho người già hoặc đã có bệnh thận mãn tính từ lâu. Anh thản nhiên nạp trà sữa thay nước lọc, thức đến 2-3 giờ sáng và coi đó là đặc quyền của người trẻ. Nhưng chính sự chủ quan đó đã khiến anh phớt lờ các bất thường của cơ thể, cuối cùng phải nhận "bản án" chạy thận suốt đời khi mới 26 tuổi.

Bản báo cáo sức khỏe nằm dưới đáy ngăn kéo

Bi kịch bắt đầu từ hai năm trước, trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Tờ kết quả trả về với dòng chữ xuất hiện "protein niệu" được in đỏ chói. Đây là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về chức năng thận. Nhưng lúc đó, anh Vương chỉ cười trừ. Anh vẫn tập gym hì hục, vẫn chạy bộ phăng phăng, vẫn thức đêm rồi sáng hôm sau đi làm việc bình thường. Nên anh tin rằng bác sĩ đã quá lời, cơ thể người trẻ có thể tự phục hồi.

Giáo sư Pan Huai-Tsung (Trung Quốc) cho biết, thận bình thường vốn là một bộ lọc tinh vi, chỉ giữ lại những dưỡng chất quý giá như protein. Khi protein lọt ra nước tiểu, nghĩa là bộ lọc đó đã bị rách. Việc anh Vương phớt lờ "dấu đỏ" này không khác gì việc nhìn thấy vết nứt trên con đập nhưng vẫn thản nhiên đứng nhìn nước rò rỉ, cho đến ngày cả con đập sụp đổ hoàn toàn. Sự chủ quan đã khiến đôi thận của một chàng trai 26 tuổi âm thầm bị xơ hóa từng ngày.

Thậm chí, đến khi thận suy yếu nặng nề, phải phát ra thêm 2 "tín hiệu cầu cứu" nữa thì anh Vương vẫn phớt lờ rồi hối hận trong muộn màng. 2 dấu hiệu đó là:

1. Nước tiểu có nhiều bọt

Dấu hiệu đầu tiên mà anh Vương phớt lờ suốt thời gian dài chính là tình trạng nước tiểu xuất hiện lớp bọt li ti, trắng xóa và rất lâu tan. Thay vì lo lắng, anh lại tự chẩn đoán mình bị "nóng trong người" do ăn đồ cay nóng nên càng tích cực uống trà sữa để giải nhiệt.

Thực chất, lớp bọt lâu tan như xà phòng đó chính là bằng chứng cho thấy màng lọc của thận đã bị "thủng". Hãy tưởng tượng đôi thận là một chiếc rây cực mịn để giữ lại dưỡng chất quý giá (protein) nuôi cơ thể. Khi chiếc rây này rách, protein bị rò rỉ và thoát ra ngoài vô tội vạ. Giáo sư Pan nhấn mạnh, bọt nước tiểu là tín hiệu trực diện nhất báo hiệu thận đang "chảy máu" dưỡng chất. Việc Vương phớt lờ dấu hiệu này đã khiến tình trạng viêm cầu thận âm thầm tàn phá nội tạng mà không gây ra bất kỳ cơn đau nào.

2. Phù nề cơ thể bất thường

Dấu hiệu thứ hai mà anh Vương bỏ qua là tình trạng mí mắt nặng và sưng húp vào buổi sáng, đôi chân thỉnh thoảng tê phù, hằn sâu vết tất khi cởi ra. Anh chỉ đơn giản nghĩ do mình uống nhiều nước trước khi ngủ hoặc do ngồi văn phòng quá lâu nên máu không lưu thông.

Anh không hề biết rằng, khi thận suy yếu, nó mất khả năng đào thải nước và muối dư thừa, khiến cơ thể bị tích nước dẫn đến phù thũng. Sự tàn phá càng trở nên khốc liệt dưới tác động của thói quen thức khuya. Theo Giáo sư Pan, việc thức đêm khiến hệ miễn dịch rối loạn, quay lại tấn công chính các tế bào thận. Kết hợp với lượng đường khổng lồ từ đồ uống ngọt, đôi thận của Vương bị đẩy vào tình trạng làm việc quá tải kinh niên cho đến khi gục ngã hoàn toàn.

"Án chung thân" bên chiếc máy lọc máu lạnh lẽo

Ngày nhận kết quả suy thận giai đoạn cuối, thế giới của Vương như sụp đổ. Ở tuổi 26, thay vì những chuyến du lịch hay thăng tiến sự nghiệp, lịch trình của anh giờ đây bị đóng đinh bởi chiếc máy lọc máu 3 lần mỗi tuần. Những vết sẹo gồ ghề do kim tiêm trên cánh tay trở thành bằng chứng đau đớn cho những năm tháng phung phí sức khỏe.

Giáo sư Pan cảnh báo, thận là cơ quan "lỳ lợm" nhất cơ thể, nó âm thầm chịu đựng cho đến khi kiệt quệ. Những sai lầm như ăn quá mặn, lạm dụng thuốc giảm đau vô tội vạ hay nạp quá nhiều protein tăng cơ mà thiếu kiểm soát chính là những nhát dao đâm vào thận. Câu chuyện của anh Vương là lời thức tỉnh cay đắng: Đừng lấy tuổi trẻ ra để đặt cược với tử thần. Một báo cáo bất thường hay một thói quen ăn uống vô độ đều có thể trở thành "tờ án chung thân" trên giường bệnh, nơi mà mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng.

Nguồn và ảnh: Storm, Aboluowang, EBC