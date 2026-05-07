Loài cây tưởng chỉ trưng cho đẹp, ai ngờ còn là thuốc quý được Mỹ đánh giá cao: Người Việt dùng nhiều mà ít biết

Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy hợp chất tự nhiên apigenin có nhiều trong trà hoa cúc có thể giúp hạn chế sự lan rộng của tế bào ung thư, đồng thời làm tăng độ nhạy của chúng với các phương pháp điều trị, theo thông tin từ Daily Mail.

Công trình này được thực hiện bởi giáo sư di truyền học phân tử Andrea Doseff cùng các cộng sự tại Đại học Bang Ohio (Mỹ). Kết quả cho thấy apigenin, không chỉ có trong trà hoa cúc mà còn hiện diện ở ngò tây và cần tây, đóng vai trò như một chất kháng viêm và có khả năng điều chỉnh các bất thường liên quan đến ARN (axit ribonucleic), là yếu tố có liên quan đến phần lớn các trường hợp ung thư.

Ngoài những nguồn kể trên, apigenin còn xuất hiện trong nhiều loại rau củ và trái cây phổ biến, đặc biệt là trong chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải.

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nhiều công dụng khác cho sức khỏe

Giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ

Một trong những lợi ích quen thuộc của trà hoa cúc là hỗ trợ cải thiện tình trạng mất ngủ và căng thẳng. Trong hoa cúc có chứa apigenin – một chất chống oxy hóa có khả năng tác động đến các thụ thể trong não, giúp tạo cảm giác thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Uống một tách trà ấm trước khi ngủ khoảng 30 phút có thể giúp cơ thể thả lỏng, từ đó ngủ sâu và ngon hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Trà hoa cúc được xem như một “trợ thủ” tự nhiên cho hệ tiêu hóa nhờ đặc tính kháng viêm. Các hợp chất trong trà giúp làm dịu và thư giãn cơ trơn đường ruột, từ đó giảm các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu hay co thắt dạ dày. Việc uống trà sau bữa ăn còn góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày và hạn chế nguy cơ viêm loét.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Nhờ chứa nhóm chất chống oxy hóa mạnh như flavones, trà hoa cúc có thể hỗ trợ giảm huyết áp và hạn chế cholesterol xấu (LDL). Điều này giúp giảm áp lực lên mạch máu, từ đó góp phần phòng ngừa các vấn đề tim mạch như xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt ở người mắc tiểu đường tuýp 2. Các hoạt chất trong trà giúp hạn chế sự tăng đường huyết sau ăn và bảo vệ tế bào tuyến tụy trước tác động của stress oxy hóa. Dù không thay thế thuốc điều trị, đây vẫn là lựa chọn hỗ trợ hữu ích.

Tăng cường miễn dịch và cải thiện làn da

Trà hoa cúc còn góp phần nâng cao sức đề kháng nhờ đặc tính kháng khuẩn, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như cảm lạnh hay viêm họng. Đồng thời, nhờ khả năng chống viêm và làm dịu, việc sử dụng thường xuyên có thể hỗ trợ giảm mụn, làm chậm quá trình lão hóa và giúp da sáng khỏe hơn. Đây là lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại đồ uống nhiều đường, góp phần thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong.

Uống trà hoa cúc có an toàn không?

Trà hoa cúc thường được xem là an toàn khi sử dụng trong thực phẩm, đồng thời được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đánh giá là phù hợp với đa số người dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, người uống vẫn có thể xuất hiện các phản ứng như buồn nôn, chóng mặt hoặc dị ứng.

Mặc dù nhìn chung lành tính, trà hoa cúc vẫn có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu như warfarin, do đó cần lưu ý khi sử dụng cùng lúc.

Những đối tượng nên thận trọng hoặc hạn chế sẽ bao gồm:

Người dị ứng với cỏ phấn hương:

Hoa cúc thuộc cùng họ thực vật với cỏ phấn hương, vì vậy những người có cơ địa dị ứng với loại cây này có thể gặp phản ứng mạnh hơn khi dùng trà hoa cúc.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú:

Hiện chưa có nhiều nghiên cứu đầy đủ về mức độ an toàn trong giai đoạn này, vì vậy nên cân nhắc và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.

Người đang dùng thuốc:

Trà hoa cúc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc như thuốc làm loãng máu, thuốc ức chế miễn dịch (như cyclosporine) hoặc thuốc điều trị tiểu đường. Vì vậy, nếu đang dùng thuốc, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên.

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS):

Hoa cúc chứa nhóm carbohydrate thuộc FODMAP – có thể gây đầy hơi, khó tiêu hoặc đau bụng ở những người nhạy cảm với nhóm chất này.

Để đảm bảo an toàn, đặc biệt khi sử dụng trà hoa cúc với mục đích hỗ trợ sức khỏe, người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế, nhất là khi có bệnh nền hoặc đang điều trị bằng thuốc.

(Tổng hợp)