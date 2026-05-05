Cụ ông suy thận cấp chỉ vì 1 nguyên nhân được bác sĩ cảnh báo đặc biệt: Mùa hè rất dễ gặp!

Một cụ ông 72 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa trải qua ranh giới sinh tử tại phòng cấp cứu chỉ vì một thói quen mà hàng triệu người đang mắc phải khi thời tiết nắng nóng. Đáng nói, dù cơ thể đang "héo mòn" nghiêm trọng, bệnh nhân vẫn khẳng định chắc nịch: "Tôi không hề thấy khát".

Bác sĩ chuyên khoa thận Giang Thọ Sơn (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ về một trường hợp hy hữu nhưng đầy tính cảnh báo. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lờ đờ, suy kiệt. Khi thăm khám, bác sĩ bàng hoàng phát hiện làn da của cụ ông đã mất đi độ đàn hồi, nhăn nheo chảy xệ nghiêm trọng bất thường. Đây là dấu hiệu điển hình của tình trạng cạn kiệt chất lỏng bên trong.

Kết quả xét nghiệm xác nhận bệnh nhân bị suy thận cấp trên nền bệnh thận mãn tính. Nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này chính là: Mất nước nghiêm trọng.

Điểm kịch tính của ca bệnh này nằm ở chỗ, dù cơ thể đang ở ngưỡng báo động đỏ, bệnh nhân vẫn khẳng định mình không thấy khát. Bác sĩ Giang Thọ Sơn giải thích, đây là một "cạm bẫy" sinh học cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi khi cơ chế cảm nhận cơn khát bị suy giảm. Khi não bộ không nhận được tín hiệu cần nước, thận phải làm việc trong môi trường khô cằn, dẫn đến nồng độ độc tố tăng cao và gây tổn thương tế bào thận ngay lập tức.

Để cứu vãn chức năng thận đang trên đà đổ vỡ, các bác sĩ đã phải thực hiện một phác đồ bù dịch cấp tập. Trong vòng 2 ngày, người đàn ông này đã được truyền tới 7.500cc (7,5 lít) dung dịch muối sinh lý. Nhờ được "tưới nước" kịp thời, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, bệnh nhân may mắn thoát khỏi án tử và được xuất viện vào ngày thứ tư. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy nước có vai trò sống còn đối với bộ lọc của cơ thể.

Cảnh giác với "sát thủ" mang tên mất nước!

Việc thiếu nước không chỉ dừng lại ở những đợt cấp cứu kịch tính mà còn là "sát thủ thầm lặng" tàn phá đôi thận mỗi ngày. Khi tình trạng thiếu nước diễn ra mãn tính hoặc gián đoạn, thận sẽ rơi vào trạng thái quá tải, lâu dần dẫn đến xơ hóa, teo lại và mất chức năng vĩnh viễn.

Đặc biệt vào mùa hè, dưới tác động của nhiệt độ cao và tình trạng thoát mồ hôi nhanh, tốc độ suy giảm chức năng thận diễn ra gấp nhiều lần bình thường. Thống kê đáng báo động cho thấy khoảng 15% người trên 40 tuổi đang mang trong mình mầm mống bệnh thận mãn tính nhưng hầu hết đều không hay biết, cho đến khi đôi thận hoàn toàn "gục ngã".

Không chỉ tàn phá bộ lọc của cơ thể, tình trạng "hạn hán" này còn gây ra một phản ứng dây chuyền nguy hiểm lên khắp các cơ quan khác. Khi thiếu nước, thể tích máu sụt giảm khiến máu trở nên đậm đặc, buộc tim phải đập nhanh hơn để co bóp, dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp đột ngột và đột quỵ nhiệt. Ngay cả não bộ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các mô não có xu hướng co lại do thiếu dịch, gây ra những cơn đau đầu kinh niên và mất tập trung. Đồng thời, hệ tiêu hóa và xương khớp cũng sẽ "biểu tình" qua tình trạng táo bón kéo dài hay khô dịch khớp, khiến cơ thể lão hóa nhanh chóng và suy kiệt từ bên trong.

Để bảo vệ cơ thể an toàn đi qua mùa nắng nóng, bạn cần nằm lòng những quy tắc sau:

- Uống nước chủ động: Tuyệt đối không đợi đến khi thấy khát mới uống, hãy chia nhỏ lượng nước và uống đều đặn nhiều lần trong ngày.

- Theo dõi "ngôn ngữ" nước tiểu: Nếu nước tiểu có màu vàng đậm hoặc hổ phách, đó là lời cầu cứu khẩn cấp rằng cơ thể đang thiếu nước trầm trọng.

- Cẩn trọng môi trường máy lạnh: Ngồi lâu trong phòng điều hòa khiến cơ thể mất nước thầm lặng qua da, cần chú ý bù dịch liên tục dù không ra mồ hôi.

-Bổ sung thực phẩm mọng nước: Ưu tiên dưa hấu, dưa chuột, cam, bưởi vào thực đơn để cung cấp nước và khoáng chất tự nhiên.

Bên cạnh đó, bác sõ Giang Thọ Sơn nhắc nhở xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ là cách duy nhất phát hiện sớm các tổn thương thận trước khi quá muộn. Đặc biệt là sau 40 tuổi.

Nguồn và ảnh: MSN, China News