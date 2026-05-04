Ngày 1/5 vừa qua, báo Red Star News (Trung Quốc) chia sẻ một câu chuyện đau lòng về gia đình ông Tian (Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc) khiến dư luận không khỏi xót xa. Chỉ vì một sự nhầm lẫn tai hại giữa triệu chứng tiêu hóa thông thường và căn bệnh suy thận quái ác, một bé gái 11 tuổi đã bị bỏ lỡ thời gian điều trị vàng, đẩy gia đình vào cảnh ngặt nghèo.

Sự chủ quan trả giá bằng "bản án" suy thận ở tuổi 11

Do hoàn cảnh phải đi làm xa quanh năm, vợ chồng ông Tian gửi con gái ở quê cho bà ngoại chăm sóc. Khi nghe tin con đột nhiên nôn mửa liên tục, không ăn uống được, gia đình chỉ đơn giản cho rằng em bị đau bụng hoặc gặp vấn đề nhẹ ở đường tiêu hóa. Bởi nghĩ "trẻ con thì bụng dạ yếu, lại hay ăn uống linh tinh".

Bà nội đã đưa cháu đến một phòng khám nhỏ trong làng để lấy thuốc chữa dạ dày. Nhưng uống nhiều ngày tình trạng không hề thuyên giảm mà đứa trẻ còn yếu đi, cơ thể bắt đầu bị phù nề.

Ảnh minh họa

Khi vợ chồng ông Tian vội vã trở về đưa con đến bệnh viện lớn tại Trịnh Châu, kết quả xét nghiệm hai chữ "suy thận" đã khiến cả gia đình suy sụp. Người mẹ chỉ biết khóc nức nở, nắm chặt tay con không rời: "Nếu có thể chữa khỏi cho con, tôi sẵn lòng hiến thận của mình!".

Đứng trước những mũi kim tiêm và máy móc, đứa trẻ 11 tuổi chỉ thầm thì ước nguyện: "Cháu muốn về nhà. Cháu không muốn làm tốn thêm tiền của bố mẹ nữa", câu nói khiến ai có mặt cũng phải nghẹn lòng.

Tại sao tổn thương thận lại "đánh lừa" bằng triệu chứng dạ dày?

Bác sĩ điều trị cho biết, bi kịch của gia đình bé gái bắt nguồn từ việc chẩn đoán sai triệu chứng nôn mửa. Dưới góc độ y khoa, khi chức năng thận suy giảm, các độc tố như u rê không được đào thải sẽ tích tụ trong máu, gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa và tác động lên hệ thần kinh, dẫn đến nôn mửa.

Tất cả mọi người, nhất là các bậc phụ huynh cần phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn tai hại:

- Đặc điểm nôn mửa: Nôn do dạ dày thường liên quan đến ăn uống (đồ dầu mỡ, đồ lạ), chất nôn có mùi chua và người bệnh thấy nhẹ bụng sau khi nôn. Ngược lại, nôn do suy thận thường xảy ra không rõ nguyên nhân, ngay cả khi bụng đói. Chất nôn thường trong suốt hoặc có bọt, không có mùi chua đặc trưng và không mang lại cảm giác dễ chịu sau đó.

- Các triệu chứng đi kèm: Bệnh tiêu hóa thường kèm đầy hơi, tiêu chảy nhưng không gây biến đổi ngoại hình rõ rệt. Với bệnh suy thận, ngoài nôn mửa, trẻ sẽ bị phù nề rõ nhất ở mí mắt, bàn tay, bàn chân. Kèm theo đó là tình trạng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt do thiếu máu, là một hệ lụy trực tiếp khi thận không còn đủ sức sản sinh hormone tạo máu.

Ảnh minh họa

- Phản ứng với điều trị: Triệu chứng dạ dày sẽ cải thiện nhanh nếu dùng đúng thuốc. Trong khi đó, tổn thương thận sẽ ngày càng nặng hơn, hoàn toàn "trơ" với các loại thuốc tiêu hóa thông thường và diễn tiến nhanh chóng đe dọa tính mạng chỉ trong vài tuần.

7 dấu hiệu cảnh báo thận tổn thương ở trẻ em cha mẹ cần thuộc lòng

Rất nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng suy thận là bệnh người lớn mới mắc. Tuy nhiên, càng ngày căn bệnh này càng trẻ hoá nhanh. Thậm chí có những trường hợp còn chưa đến 11 tuổi. Vì vậy, cần hết sức cảnh giác.

Ngoài nôn mửa, nếu thấy trẻ có các biểu hiện sau, cần đưa đi khám, đồng thời tầm soát chức năng thận ngay lập tức:

- Phù nề vào buổi sáng: Sưng mọng ở mi mắt hoặc nặng chân khi mang giày dép do tình trạng giữ nước và muối.

- Nước tiểu có bọt lâu tan: Dấu hiệu cho thấy protein (đạm) đang bị rò rỉ qua nước tiểu do màng lọc thận bị hỏng.

- Màu nước tiểu bất thường: Nước tiểu chuyển sang màu như nước trà đậm, màu đục hoặc có lẫn máu.

Ảnh minh họa

- Thay đổi lượng nước tiểu: Trẻ đi tiểu ít hẳn đi (thiểu niệu) hoặc đột ngột đi tiểu quá nhiều lần về đêm.

- Mệt mỏi và sắc mặt nhợt nhạt: Tình trạng thiếu máu do thận suy yếu khiến trẻ lờ đờ, kém tập trung, môi và da xanh xao.

- Hơi thở có mùi lạ: Hơi thở có mùi khai giống amoniac do nồng độ ure trong máu quá cao.

- Chậm phát triển thể chất: Trẻ sụt cân, thấp còi so với bạn bè cùng trang lứa mà không rõ nguyên nhân.

Hiện tại, nguyên nhân cụ thể gây bệnh suy thận cho bé gái ở Trinh Châu vẫn đang được điều tra thêm, nhưng bài học để lại là vô cùng đắt giá. Đừng bao giờ chủ quan với những cơn nôn mửa "lạ" ở trẻ nhỏ. Sự phát hiện sớm và can thiệp kịp thời chính là cơ hội duy nhất để giữ lại chức năng thận và tương lai cho con trẻ. Nếu thấy con có bất thường, tốt nhất là đến cơ sở y tế thăm khám hay vì tự ý điều trị tại nhà.

Nguồn và ảnh: Red Star News, QQ,