Nhiều người vẫn thường coi tủ lạnh là "chiếc hòm bảo hiểm" vạn năng cho thực phẩm. Nhưng ít ai ngờ rằng trong môi trường lạnh lẽo ấy, một sát thủ vô hình có thể đang âm thầm thành hình và sinh sôi. Câu chuyện chấn động về nam thanh niên 29 tuổi tại Kim Hoa (Chiết Giang, Trung Quốc) cùng lúc suy gan, suy thận, suýt mất mạng chỉ vì 1 bát mì đang một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về bảo quản thực phẩm, sử dụng tủ lạnh trong cuộc sống hàng ngày.

Một bát mì và "bản án" suy thận, suy gan nguy kịch

Nam thanh niên này họ Từ (tên họ đã được thay đổi). Anh vốn cao to, có sức khỏe tốt, ăn ngon, dễ ngủ. Theo tờ Xinmin Evening News (Trung Quốc), sự việc bắt đầu khi anh Từ đi ra ngoài vận động một chút rồi trở về nhà, quá đói nên theo thói quen mở tủ lạnh để tìm đồ ăn. Thấy bát mì trong tủ rất ngon mắt, để 3 ngày mà ngửi thử vẫn rất thơm ngon, trời thì đang nóng nên anh không hâm lại mà cứ thế ăn luôn.

Bữa ăn của anh Từ diễn ra chóng vánh nhưng rất ngon lành. Ăn xong, anh thản nhiên đi làm những công việc khác như thường lệ. Thế nhưng, "quả bom nổ chậm" bắt đầu kích hoạt chỉ vài giờ sau đó.

Anh bắt đầu cảm thấy bụng quặn thắt, những cơn nôn mửa thốc tháo xuất hiện dồn dập kèm theo tiêu chảy dữ dội khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Tình trạng tồi tệ đến mức khi được đưa đến Bệnh viện Beichen trực thuộc Đại học Nankai (Chiết Giang, Trung Quốc), nam thanh niên này đã rơi vào trạng thái báo động đỏ: sắc mặt vàng vọt vì nhiễm độc gan, ánh mắt mờ đục và đặc biệt là cơ thể hoàn toàn vô niệu. Đây chính là dấu hiệu kinh hoàng cho thấy độc tố đã đánh gục hệ thống lọc máu, khiến thận đình trệ hoạt động và đẩy anh vào nguy kịch.

Bác sĩ Huo Xinglan, Trưởng khoa của Khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc bệnh viện cho biết, anh Từ được chẩn đoán ngộ độc axit bongkrekic. Ngay lập tức, bệnh viện đã phải huy động mọi nguồn lực để thay máu và lọc máu liên tục nhằm rửa trôi độc tố đang tàn phá cơ thể. Do chưa có thuốc giải đặc hiệu, tính mạng chàng trai 29 tuổi hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng phục hồi của các tạng trước sức công phá khủng khiếp của loại axit bền nhiệt này.

Cảnh báo ngộ độc axit bongkrekic

Theo giải thícg của bác sĩ Huo Xinglan, độc tố axit bongkrekic đến từ chính bát mì để 3 ngày trong tủ lạnh mà anh Từ đã ăn. Anh còn không hâm lại trước khi dùng, nhưng thực tế, axit bongkrekic rất bền nhiệt, không bị loại bỏ ngay cả khi đun nóng lại đồ ăn.

Ông cảnh báo: "Đây là loại độc tố do vi khuẩn burkholderia cocovenenans sản sinh ra, thường xuất hiện trong các loại bún, mì tươi hoặc mộc nhĩ ngâm lâu ngày vào mùa hè nóng ẩm. Đáng sợ thay, loại axit này có sức sống mãnh liệt đến mức không bị phá hủy dù bạn đun sôi ở 100 độ C hay nấu dưới áp suất cao.

Chỉ cần tiêu thụ đúng 1mg độc tố này, tế bào gan và thận sẽ bị tấn công trực diện, dẫn đến suy đa tạng với tỷ lệ tử vong lên tới hơn 40%. Mâu thuẫn nằm ở chỗ, nhiều người vẫn lầm tưởng việc hâm nóng thức ăn cũ là có thể tiêu diệt mọi mầm bệnh, nhưng với axit bongkrekic, việc đun nấu chỉ là hành động vô nghĩa".

Chuyên gia sức khỏe trên báo Hangzhou Daily (Trung Quốc) cho biết, sau khi xâm nhập, axit bongkrekic âm thầm ức chế quá trình chuyển hóa năng lượng, khiến tế bào toàn cơ thể "chết đói" và hoại tử nhanh chóng. Độc tố này trực tiếp đánh sập hàng rào bảo vệ, tàn phá tế bào gan gây vàng da cấp tính và làm tê liệt ống thận dẫn đến trạng thái vô niệu. Chỉ trong vài giờ, sự tấn công dồn dập của chúng đẩy hệ thống nội tạng vào tình trạng suy sụp đa tầng mà không có thuốc giải đặc hiệu.

Triệu chứng ngộ độc thường ập đến sau 30 phút đến 12 giờ với các biểu hiện điển hình:

- Dấu hiệu tiêu hóa: Bệnh nhân bị đau thắt vùng bụng trên, buồn nôn, nôn mửa dồn dập kèm theo tiêu chảy. Đây là giai đoạn độc tố bắt đầu xâm nhập và gây rối loạn hệ thống tiêu hóa.

- Suy đa tạng cấp tính: Khi độc tố tấn công sâu, cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng vàng da do hoại tử tế bào gan và vô niệu do suy thận cấp. Nếu không được lọc máu kịp thời, người bệnh dễ rơi vào tình trạng sốc, co giật và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Bác sĩ nhắc nhở: Tủ lạnh không vạn năng!

Thông qua câu chuyện của anh Từ, bác sĩ Huo đưa ra lời cảnh báo đanh thép: tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không phải là chiếc hòm bảo quản vạn năng. Nhiều người lầm tưởng môi trường lạnh là vô trùng, nhưng thực tế có những loại vi khuẩn và độc tố vẫn âm thầm sinh sôi trong nhiệt độ thấp, và axit bongkrekic là một trong những "sát thủ" lì lợm nhất.

Chính sự chủ quan vào độ lạnh của tủ khiến nhiều người vô tư tích trữ thực phẩm qua nhiều ngày mà không biết rằng các vi sinh vật đang âm thầm biến chất đồ ăn. Một khi độc tố đã tích tụ đủ liều lượng, chúng sẽ tấn công thần tốc ngay khi được nạp vào cơ thể, khiến các cơ quan nội tạng sụp đổ nhanh đến mức nạn nhân không kịp trở tay hay nhận ra sai lầm của mình.

Đừng bao giờ tiếc rẻ thực phẩm đã quá hạn hay có dấu hiệu biến mùi, bởi cái giá phải trả có thể là những tổn thương vĩnh viễn cho gan, thận hoặc chính mạng sống của mình. Hãy ưu tiên ăn tươi và loại bỏ ngay đồ cũ, đừng để sự tiết kiệm nhất thời biến chiếc tủ lạnh thành "cạm bẫy" gây nên những bi kịch không thể hồi cứu.

Nguồn và ảnh: Xinmin Evening News, Sichuan Daily, QQ