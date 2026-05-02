1 kiểu ăn khiến tim, thận "lâm nguy", tăng gấp đôi nguy cơ ung thư dạ dày: Nếu đang làm hãy bỏ ngay!

Trong bữa ăn hằng ngày, nhiều người có thói quen nêm đậm, chấm thêm nước mắm, xì dầu. Cảm giác “phải đủ mặn mới ngon” lâu dần trở thành khẩu vị quen thuộc, khiến không ít người khó nhận ra lượng muối mình nạp vào cơ thể đã vượt quá mức cần thiết. Chia sẻ trên tờ China Times, bác sĩ Zhang Jia Ming (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết một nghiên cứu trên hơn 4 triệu người đã phát hiện những người ăn nhiều muối nhất có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp đôi so với những người tiêu thụ muối vừa phải. Điều đáng nói, tác hại của ăn mặn không chỉ dừng lại ở dạ dày. Tim mạch và thận cũng là những cơ quan phải chịu áp lực lớn khi cơ thể thường xuyên tiếp nhận lượng muối quá cao.

Ăn mặn âm thầm “bào mòn” cơ thể

Bác sĩ Zhang Jia Ming chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá mức các món ăn quen thuộc như cơm thịt kho, đồ hộp, nước sốt, gia vị chấm hay thực phẩm chế biến sẵn đều có thể khiến lượng muối tích lũy trong cơ thể tăng lên từng chút một. Nhiều người không cảm nhận được điều này ngay lập tức, bởi khẩu vị sẽ dần thích nghi với vị mặn. Khi đã quen ăn đậm vị, họ lại cần thêm muối hoặc gia vị để thấy món ăn “vừa miệng”.

Theo bác sĩ Zhang Jia Ming, chính thói quen này khiến cơ thể, hệ tim mạch và thận phải âm thầm gánh chịu tác hại của chế độ ăn nhiều muối trong thời gian dài. Đây cũng là lý do ăn mặn thường được xem là một nguy cơ sức khỏe đáng lo ngại, đặc biệt khi nó xuất hiện trong nhiều bữa ăn hằng ngày mà người ăn không để ý.

Vì sao ăn nhiều muối làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày?

Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu hơn 4 triệu người là mối liên hệ giữa lượng muối cao và nguy cơ ung thư dạ dày. Theo bác sĩ Zhang Jia Ming, tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến lớp bảo vệ của thành dạ dày dần trở nên mỏng hơn, đồng thời làm giảm khả năng tự phục hồi của niêm mạc dạ dày. Khi hàng rào bảo vệ này suy yếu, các kích thích từ bên ngoài dễ xâm nhập và tác động lên tế bào hơn.

Bác sĩ Zhang Jia Ming giải thích thêm, khi lớp bảo vệ thành dạ dày mỏng đi, các chất gây ung thư cũng dễ tiếp xúc với tế bào hơn. Cùng với đó, tín hiệu viêm trong cơ thể có thể bị đẩy lên liên tục. Nếu người đó đồng thời nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, tình trạng viêm mạn tính càng dễ kéo dài và làm tăng nguy cơ xuất hiện biến đổi tiền ung thư hoặc ung thư.

Đáng lo ngại là chuỗi thay đổi này không nhất thiết gây khó chịu ngay từ đầu. Nhiều người vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường và chỉ khi phát hiện bệnh mới nhìn lại thói quen ăn uống kéo dài trong nhiều năm.

Vị giác có thể thay đổi sau khoảng 2-3 tuần

Dù vậy, bác sĩ Zhang Jia Ming nhấn mạnh khẩu vị mặn không phải điều cố định. Con người hoàn toàn có thể điều chỉnh cảm nhận với vị mặn nếu giảm muối từ từ. Theo bác sĩ, khi lượng muối trong bữa ăn được cắt giảm dần, khoảng 2-3 tuần sau, lưỡi có thể bắt đầu thích nghi với khẩu vị nhạt hơn.

Khi vị giác được “hiệu chỉnh” lại, người ăn sẽ cảm nhận rõ hơn hương vị tự nhiên của thực phẩm, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào vị mặn. Bữa ăn vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp giảm bớt gánh nặng cho cơ thể.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày (tương đương khoảng 1 muỗng cà phê). Với những người đã quen ăn đậm vị, việc giảm muối không nhất thiết phải thực hiện đột ngột. Có thể bắt đầu bằng cách bớt lượng gia vị khi nấu, hạn chế chấm thêm nước mắm, nước tương, giảm đồ hộp, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn. Thay đổi nhỏ qua từng bữa ăn có thể là bước đầu giúp bảo vệ tim mạch, thận và dạ dày trước những nguy cơ âm thầm do ăn mặn gây ra.