5 loại thịt "càng ăn càng gầy": Chị em đang muốn giảm cân nhất định không được bỏ qua!

Một sai lầm kinh điển mà nhiều người, nhất là các chị em mắc phải khi giảm cân là loại bỏ hoàn toàn thịt khỏi khẩu phần ăn. Tromng khi đo, việc thiếu hụt protein nghiêm trọng sẽ khiến cơ thể mất cơ bắp, làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và dẫn đến tình trạng "tăng cân ngược". Protein không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu mà còn ức chế các hormone hình thành chất béo. Quan trọng là bạn phải ăn đúng lượng và đúng loại.

Dưới đây là 5 loại "siêu thực phẩm" từ thịt giúp bạn vừa được ăn ngon, vừa sở hữu vóc dáng thon gọn:

1. Phần thịt của con tôm

Tôm là lựa chọn hàng đầu cho thực đơn giảm cân nhờ chỉ số năng lượng cực thấp (chỉ khoảng 84 - 93 kcal trên 100g). Loại thuỷ/hải sản này cung cấp lượng protein dồi dào nhưng lại rất ít chất béo và carbohydrate. Đặc biệt, tôm chứa nhiều i ốt giúp hỗ trợ tuyến giáp hoạt động hiệu quả, kiểm soát quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Để giảm cân, bạn ên ưu tiên tôm hấp, luộc hoặc áp chảo với một chút dầu olive. Tránh các món tôm chiên xù hay tôm sốt bơ tỏi nhiều dầu mỡ. Cũng không nên ăn quá nhiều đầu tôm vì đây là nơi tập trung cholesterol. Với những người có cơ địa dị ứng hải sản hoặc đang bị gút (Gout) cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

2. Thịt thỏ

Thịt thỏ sở hữu hàm lượng protein cao (21,5g) nhưng chất béo cực thấp (chỉ khoảng 0,4g). Đặc biệt, hoạt chất lecithin trong thịt thỏ giúp hạn chế hấp thụ cholesterol, bảo vệ mạch máu và hỗ trợ săn chắc cơ bắp nhanh chóng mà chẳng lo để lại mỡ thừa.

Cách chế biến có thể kể đến thỏ hấp sả, thỏ nướng thảo mộc hoặc hầm rau củ để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và độ mềm ngọt của thịt. Nhưng nên nhớ, do thịt thỏ có tính hàn, nên kết hợp cùng các gia vị ấm như gừng, tiêu. Những người có tỳ vị hư hàn, hay bị lạnh bụng nên cân đối lượng ăn vừa phải.

3. Cá biển sâu

Các loại cá như cá tuyết, cá hồi, cá ngừ là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng các axit béo không bão hòa (Omega-3) tuyệt vời. Những chất béo lành mạnh này không gây béo phì mà trái lại còn giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ trí não.

Cách chế biến tốt nhất để gỉam cân mà vẫn ngon miệng là cá hấp, nướng giấy bạc hoặc áp chảo vừa chín tới để giữ trọn vẹn lượng omega-3 quý giá. Tránh ăn cá rán quá kỹ hoặc cá kho quá mặn vì lượng muối cao sẽ gây tích nước, cản trở quá trình giảm cân.

4. Ức gà

Ức gà luôn là cái tên không thể thiếu trong thực đơn của các vận động viên và hội chị em giảm cân. Với hàm lượng protein lên đến 19,4g nhưng hầu như không có chất béo, ức gà giúp xây dựng cơ bắp và đốt cháy calo dư thừa cực tốt. Ngoài ra, tinh chất carnosine trong ức gà còn giúp chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa da.

Ức gà nên luộc xé phay bóp thấu, áp chảo cùng măng tây hoặc làm salad ức gà. Lưu ý khi ăn là tuyệt đối phải bỏ da khi ăn vì da gà chứa rất nhiều chất béo bão hòa và calo, gây phản tác dụng cho việc giảm cân.

5. Thịt lợn nạc

Đừng nghĩ rằng thịt lợn là nguyên nhân gây béo, thực tế phần thịt lợn nạc thăn chứa đến 29g protein trên 100g trọng lượng nhưng lượng chất béo lại rất thấp. Đây là loại thịt cực kỳ gần gũi, dễ mua và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình hàng ngày của người Việt.

Nên chọn nạc thăn, chế biến kiểu hấp, luộc, rang khô ít muối ít đường. Theo các chuyên gia, việc luộc hoặc hầm sẽ giúp loại bỏ thêm một phần chất béo tự nhiên trong thịt. Lưu ý khi giảm cân, tuyệt đối tránh xa thịt ba chỉ, thịt chân giò hay nội tạng lợn vì những phần này chứa lượng calo và cholesterol cao ngất ngưởng, gây béo nhanh.

Lưu ý cuối cùng là dù bạn chọn loại thịt nào, hãy nhớ rằng dinh dưỡng chỉ chiếm 70% thành công của quá trình giảm cân. Để có một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh, việc ăn uống đúng cách là chưa đủ. Bạn cần kết hợp với chế độ tập luyện thể chất đều đặn tối thiểu 30 phút mỗi ngày và nghỉ ngơi hợp lý. Giấc ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm sẽ giúp cơ thể phục hồi, cân bằng hormone và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả nhất. Cũng cần kiểm soát căng thẳng để giảm cân hiệu quả hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Women's Health, Times of india