Mùi cơ thể dưới cánh tay luôn là rào cản lớn trong giao tiếp, khiến nhiều người tự ti và phải cầu cứu đến các loại lăn khử mùi. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng hoặc phải vận động nhiều.

Tuy nhiên, có một thực tế trớ trêu là có không ít người dù đã sử dụng lăn khử mùi đều đặn, vùng da này vẫn ẩm ướt và bốc mùi khó chịu chỉ sau vài giờ. Theo dược sĩ Xiao Lu (Trung Quốc), sai lầm có thể không nằm ở chất lượng sản phẩm mà nằm ở "thời điểm vàng" bị bỏ lỡ. Việc dùng sai thời điểm không chỉ lãng phí công sức mà còn khiến mùi mồ hôi và mùi hương sản phẩm xung đột, tạo ra một hỗn hợp mùi còn tồi tệ hơn ban đầu.

Dưới đây là những phân tích y khoa giải mã lý do tại sao việc dùng lăn khử mùi của bạn lại không hiệu quả được dượ sĩ Xiao Lu phân tịch:

1. Cơ chế tạo "nút chặn" sinh học cần thời gian thẩm thấu

Thành phần then chốt trong các dòng lăn khử mùi ngăn mồ hôi hiện nay là nhôm clorohydrat. Đây không phải là chất tạo hương đơn thuần mà hoạt động như một loại protein đặc thù giúp "phong tỏa" tạm thời miệng tuyến mồ hôi.

Dược sĩ Xiao Lu giải thích rằng nhôm clorohydrat cần từ 6 đến 8 giờ để phản ứng với bề mặt da, tạo thành các nút chặn keratin siêu mỏng. Nếu bạn dùng lăn khử mùi vào buổi sáng rồi đi ra ngoài ngay, áp lực mồ hôi mùa hè sẽ đẩy trôi toàn bộ hoạt chất trước khi chúng kịp hình thành rào cản. Đó là lý do tại sao vừa thoa lăn khử mùi xong, nách bạn vẫn bốc mùi chỉ sau vài phút vận động dưới nắng.

2. Đêm mới là thời điểm vàng để lăn khử mùi phát huy tối đa

Khác với suy nghĩ thông thường, buổi tối trước khi đi ngủ mới là lúc nên dùng lăn khử mùi. Vào ban đêm, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, các tuyến mồ hôi rơi vào trạng thái "ngủ đông" và bề mặt da cực kỳ khô ráo. Đây là môi trường lý tưởng nhất để các phân tử trong lăn khử mùi chui sâu vào lỗ chân lông và ổn định cấu trúc ngăn chặn.

Khi bạn dùng lăn khử mùi vào ban đêm, các nút chặn mồ hôi sẽ được định hình vững chắc. Đến sáng hôm sau, dù bạn tắm rửa sạch sẽ, hiệu quả của lăn khử mùi vẫn còn nguyên vẹn trong lỗ chân lông, giúp nách khô thoáng suốt cả ngày dài nắng nóng.

3. Tuyệt đối không dùng lăn khử mùi trên nền da ẩm

Sai lầm nghiêm trọng, nhất vào mùa hè là dùng lăn khử mùi ngay sau khi vừa tắm xong hoặc khi nách đang lấm tấm mồ hôi. Về mặt hóa học, nhôm clorohydrat khi gặp nước sẽ sinh ra axit clohydric yếu. Phản ứng này chính là thủ phạm gây cảm giác châm chích, mẩn đỏ và ngứa ngáy khi bạn sử dụng lăn khử mùi sai cách.

Để lăn khử mùi đạt hiệu suất cao nhất mà không gây kích ứng, theo dược sĩ Xiao Lu bạn phải đảm bảo vùng da nách khô hoàn toàn. Thậm chí, nhiều dược sĩ khuyên nên dùng máy sấy ở chế độ mát để làm khô vùng cánh tay trước khi lăn một lớp mỏng lăn khử mùi lên da.

4. Không phải lăn càng nhiều lần càng tốt

Vào mùa hè, nhu cầu dùng lăn khử mùi tăng cao, nhưng không có nghĩa là bạn phải lăn liên tục nhiều lần trong ngày. Việc lạm dụng lăn khử mùi chồng chéo lên nhau khi da đã bắt đầu có mùi sẽ tạo ra hỗn hợp vi khuẩn và hương liệu cực kỳ khó chịu.

Với các dòng lăn khử mùi phổ thông, bạn chỉ cần dùng một lần vào mỗi tối. Đối với các loại lăn khử mùi đặc trị có nồng độ nhôm clorua cao, bạn thậm chí chỉ cần dùng 1-2 lần mỗi tuần. Hiểu đúng nồng độ của loại lăn khử mùi mình đang sở hữu sẽ giúp bạn kiểm soát mùi cơ thể một cách khoa học và tiết kiệm hơn.

Một số việc nên làm để giảm mùi hôi vùng nách

Ngoài dùng lăn khử mùi đúng cách, bạn nên kết hợp:

- Hạn chế thực phẩm nặng mùi: Giảm hành, tỏi, gia vị cay và caffeine để tránh làm mồ hôi có mùi nồng đặc trưng. Tăng cường rau xanh và nước lọc giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ lăn khử mùi hoạt động tốt hơn.

- Chọn vải sợi tự nhiên: Ưu tiên áo cotton, linen để mồ hôi thoát nhanh, không bị bí bách. Tránh vải sợi tổng hợp vì chúng giữ nhiệt, tạo môi trường cho vi khuẩn gây mùi phát triển mạnh dù đã dùng lăn khử mùi.

- Vệ sinh bằng xà phòng kháng khuẩn: Dùng xà phòng diệt khuẩn chuyên dụng để loại bỏ tận gốc vi khuẩn phân hủy mồ hôi. Khi bề mặt da sạch khuẩn, lăn khử mùi sẽ phát huy tối đa công năng ngăn mùi suốt cả ngày.

- Giữ tâm trạng thoải mái: Căng thẳng kích hoạt tuyến mồ hôi apocrine tiết ra dịch đậm đặc và hôi hơn bình thường. Kiểm soát stress giúp giảm lượng "mồ hôi tâm lý", giúp lăn khử mùi không bị quá tải.

- Triệt lông nách: Việc giữ vùng cánh tay gọn gàng giúp lăn khử mùi tiếp xúc trực tiếp và bám dính tốt trên bề mặt da. Da thông thoáng cũng hạn chế nơi trú ngụ của vi khuẩn gây mùi vào mùa hè.

- Can thiệp bằng thẩm mỹ ít xâm lấn, sử dụng máy móc, công nghệ cao: Hiện nay có nhiều phương pháp như tiêm botox trị tăng tiết mồ hôi, laser... giúp bạn tự tin hơn, không lo mồ hôi nách. Tuy nhiên nên tham khảo bác sĩ chuyên môn trước khi lựa chọn.

Nguồn và ảnh: Sanook, ETtoday