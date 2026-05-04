Hình ảnh thực tế đáng sợ của ung thư xương khiến nhiều người "đau online"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ung thư xương khiến nhiều người để lại bình luận nhìn mà "đau online". Khi khối u ung thư ngự trị ở vị trí xương nào, nơi đó sẽ mọc ra các gai nhọn chi chít. Không thể nhìn bằng mắt khi nó ẩn trong da thịt nhưng hình ảnh mô tả cận cảnh cũng đủ khiến người xem hình dung, cơn đau do ung thư xương gây ra vật vã, đáng sợ cỡ nào.

Rất nhiều tài khoản đã để lại những bình luận khi thấy hình ảnh thực tế của ung thư xương ở trên.

Tài khoản T.G viết: "Bị ung thư xương đau lắm, người nhà tôi bị đau vật vã tiêm morphin cũng không có tác dụng, quằn quại suốt ngày đêm. Giờ thấy những người bị ung thư rất thương, nhất là các cháu bé".

"Bố mình di căn xương đa ổ ở vai và sườn đã mất... nhìn ảnh này lại nhớ đến bố và thương bố quá... Sao lại có những căn bệnh quái ác như vậy", tài khoản N.T.L để lại bình luận.

"Nhìn mà nghĩ họ đau đơn lắm. Sự tra tấn hành hạ của căn bênh đáng sợ. Đau bên ngoài còn biết chỗ thoa chỗ trị, còn này trong thịt. Những ray nhọn đâm vào dây thần kinh, từng thớ thịt", tài khoản T.A viết.

Nhiều người thừa nhận "đau online" khi nhìn thấy hình ảnh ung thư xương, bày tỏ sự cảm thông với người bệnh, thậm chí là người thân xung quanh mắc phải căn bệnh này. Thế mới thấy, ung thư xương cũng có nhiều người mắc phải.

Ung thư xương là gì?

"Ung thư xương" là thuật ngữ dùng để chỉ một số loại ung thư khác nhau phát triển trong xương. Khi tế bào ung thư phát triển trong xương, chúng có thể gây hại cho mô xương bình thường. Ung thư xương có thể bắt đầu ở bất kỳ xương nào, nhưng thường hình thành ở xương đùi, xương ống chân hoặc xương cánh tay.

Ung thư hình thành trong chính xương được gọi là ung thư xương nguyên phát hoặc sarcoma xương. Nhiều khối u ung thư bắt đầu ở các cơ quan hoặc các bộ phận khác của cơ thể có thể di căn đến xương, cũng như các bộ phận khác của cơ thể. Những khối u này được gọi là "di căn xương". Ung thư vú, tuyến tiền liệt và phổi là những loại ung thư có khả năng di căn (lan rộng) đến xương cao nhất.

Ung thư xương rất nghiêm trọng và cần được điều trị kịp thời. Tin tốt là các bác sĩ có thể điều trị ung thư xương và trong một số trường hợp, thậm chí có thể chữa khỏi, nhất là khi phát hiện sớm.

Các triệu chứng của ung thư xương là gì?

Theo Cleveland Clinic, một số người bị ung thư xương không có triệu chứng nào khác ngoài cảm giác có một khối u không đau. Đối với những người khác, nhiều triệu chứng khác nhau có thể phát triển. Các bác sĩ có thể dễ dàng nhầm lẫn một số triệu chứng với các bệnh khác, chẳng hạn như "đau nhức do phát triển xương", chấn thương thể thao, viêm khớp hoặc bệnh Lyme. Việc xác định sai có thể làm chậm quá trình chẩn đoán.

Các dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư xương bao gồm:

Đau xương dần dần trở nên dai dẳng hơn (thường nặng hơn vào ban đêm và có thể cảm thấy nhức nhối, âm ỉ hoặc như bị đâm).

Một khối u ở vùng bị ảnh hưởng, có thể cứng hoặc mềm khi chạm vào.

Sưng không rõ nguyên nhân xung quanh vùng xương bị ảnh hưởng.

Khó khăn khi di chuyển (nếu sưng gần khớp).

Mệt mỏi.

Sốt.

Liệu ung thư xương có thể phòng ngừa được không?

Theo Mayo Clinic, hầu hết các yếu tố nguy cơ gây ung thư xương đã biết đều không thể thay đổi, bao gồm tuổi tác, một số bệnh về xương và các bệnh di truyền. Hiện chưa có nguyên nhân nào liên quan đến lối sống hoặc môi trường gây ung thư xương, ngoài việc tiếp xúc với bức xạ hoặc hóa trị trước đó. Vì vậy, hiện tại, không có cách nào để phòng ngừa hầu hết các loại ung thư xương.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu thấy có dấu hiệu bệnh nên đi thăm khám sớm, điều trị kịp thời để kéo dài cuộc sống cũng như giảm đau đớn nhiều nhất có thể.